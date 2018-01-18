После прокатов на глазах у партнерш наших ведущих дуэтов – Ксении Столбовой/Федора Климова и Евгении Тарасовой/Владимира Морозова стояли слезы. Но причина была разная – Евгения плакала от радости, Ксения – от досады. Правда, железная леди российского фигурного катания, не призналась, что дала слабину: «Не было такого!», – сказала, как отрезала, Столбова.

Первыми на лед вышли действующие Тарасова и Морозов, провалившие короткую программу. Вышли предельно мотивированными, даже злыми. И откатали программу выше всяких похвал. А вот у их главных конкурентов случился срыв: вновь, как и в короткой программе, ошиблась партнерша. Шанс обойти две российские пары был у французов Джеймс/Сипре и у третьего нашего тандема Забияко/Энберт, однако и те, и другие не справились со сложной задачей. Любопытно, что в итогов протоколе их разделила 0,01 балла. Выше оказались Наталья и Александр, таким образом весь пьедестал почета стал российским.

– Да, мы были злые! – подтвердил после победы Владимир Морозов. – Вышли злые на самих себя, на соперников и на ситуацию, катались наотмашь. Помогла музыка: она создала праздник, страсть к танцу. Мы получали кайф и от музыки, и от того как двигались под нее.

– Я несколько раз замечала – катаемся на тренировках, это одно, а на соревнованиях вижу новые танцевальные жесты Володи и мне самой еще больше танцевать хочется, – поддержала партнера Тарасова.

– После выступления вы плакали.

– Это от радости, – улыбнулась Евгения.

– Отстаивать титул чемпионов сложнее, чем завоевать?

– Пожалуй, сложнее, – соглашается Владимир. – Каждый год что-то меняется. надо быть в обойме, не выпадать из топа, прогрессировать, делать что-то новое. Тогда всегда можно биться за высшие награды.

– Какую задачу ставили перед произвольной программой?

– Задача стояла показать максимум и доказать и себе, и судьям, что короткая была случайностью, что готовы делать все элементы. Ведь предстартовые тренировки у нас были прекрасными, но нервы, наверно, сыграли злую шутку.

– Было ощущение, что к концу программы вы подустали.

– Нет, мы просто были сконцентрированы, чтобы доделать программу без ошибок – каждая «копейка» была на счету.

– Это была хорошая репетиция перед Олимпиадой?

– Мы стараемся абстрагироваться от мыслей про Игры. Да, у нас есть задача на Олимпиаду – сложная и серьезная. Но мы не думаем пока о ней, просто хотим побеждать и стараемся это делать. В любом случае мы в сборной самые молодые.

Москва

Чемпионат Европы

Пары

Произвольная программа

1 Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) 151,23 2 Ксения Столбова/Федор Климов (Россия) 138,96 3 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 137,23 4 Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) 134,65

Сумма