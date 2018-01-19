На чемпионате Европы в Москве короткий танец ожидаемо выиграли французы Пападакис/Сизерон. А вот второе место россиян Александры Степановой и Ивана Букина стало сюрпризом.

Танцы на льду – единственный из четырех видов московского ЧЕ-2018, где у России изначально не было шансов на золото. Уж больно сильны двукратные чемпионы мира Габриэлла Пападакис с Гийомом Сизероном, в нынешнем сезоне дважды бившие мировые рекорды в произвольной программе и трижды – в сумме, где французам первыми в истории удалось покорить рубеж двухсот баллов.

Однако интрига в танцевальном турнире все-таки была, и не такая уж символическая. Речь о трех «дуэтах-преследователях» Пападакис/Сизерона, два из которых представляли нашу страну. Семикратным чемпионам России Екатерине Бобровой и Дмитрию Соловьеву предстояла серьезная борьба на два фронта: с итальянцами Капелини/Ланотте с одной стороны и с соотечественниками Александрой Степановой/Иваном Букиным – с другой.

Причем дело тут не столько в медалях континентального первенства, сколько в олимпийских. И не аналогичного танцевального турнира в Пхенчхане (там на пьедестал что наши, что итальянцы попадут вряд ли), а командного. Для сборной России, которой на Играх предстоит трудная схватка за золото с канадцами, будет крайне важно опередить Капелини/Ланотте в коротком танце и заработать тем самым драгоценное дополнительное очко. А потом, если потребуется, повторить это и в произвольном, куда Италии, впрочем, еще надо попасть.

Напомню, что в серии «Гран-при» этого сезона именно итальянский дуэт не пустил в финал Боброву с Соловьевым: при равном количестве зачетных баллов преимущество Капелини/Ланотте по сумме судейских оценок составило всего-то 0,61. С другой стороны, все последние годы фигуристы с Апеннин чаще опережали наших, чем уступали. К примеру, на двух предыдущих ЧЕ они брали серебряные награды, в то время как Боброва и Соловьев довольствовались бронзой.

В сегодняшнем прокате их дуэль опять закончилась с «миллиметровым» преимуществом итальянской пары - «+0,62». Однако в итоговом протоколе второе место все равно осталось за Россией!

Еще осенью, после московского этапа «Гран-при» Степанова с Букиным заставили всех говорить о себе, как о равных конкурентах Бобровой и Соловьеву. Тогда произвольная программа номинального «дуэта №2» поставила зал «на уши», и проигрыш признанным лидерам по оценке (с разницей 0,38) вызвал массу споров. А сегодня у Александры с Иваном «доехала» и короткая. Они сегодня выступали последними и заслужили самую восторженную овацию, с которой не смогли поспорить даже Пападакис/Сизерон! И судьи сдались на милость публики: поставили Степановой и Букину плюс три с лишним балла к личному рекорду, отдав им промежуточное второе место.

Произвольный танец – завтра днем. Битва будет жуткая. Еще и потому, что вчера вечером объявили: российский состав на командный турнир Олимпиады наша федерация объявит уже в это воскресенье, сразу после финиша ЧЕ-2018. Понятно, что в списке будут Михаил Коляда и Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, в четверг взлетевшие с пятого места в парном катании на итоговое первое. А остальные-то – кто? Медведева или Загитова? Степанова/Букин или Боброва/Соловьев?

Скоро узнаем. Окончание московского чемпионата скучным не будет в любом случае.

Чемпионат Европы. Танцы. Короткая программа