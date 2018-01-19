Коляда? КоляНЕТ. А вот Алиев – да!
На чемпионате Европы в Москве шестое подряд континентальное золото завоевал испанец Хавьер Фернандес.
Серебро и бронза – у россиян, причем дебютант Дмитрий Алиев обошел Михаила Коляду.
Позавчера, после короткой программы я рискнул сравнить Михаила Коляду с его предшественником на «посту» российского лидера в этом виде Максимом Ковтуном – за непредсказуемость и слишком частые ошибки. Честно говоря, когда писал, то сильно сомневался: стоит ли? Не перебор? Может, в пятницу в произвольной он возьмет и ка-а-а-ак «даст»?..
Сегодня выяснилось: ничего не «перебор» - вслед за короткой Коляда, увы, «завалил» и произвольную. Причем вновь во вполне «ковтунском» стиле. Заявил три четверных прыжка, из которых на льду не выполнил ни одного. С лутца и тулупа упал, сальхов – заменил на три оборота «по ходу пьесы». Остальное было уже неважно. Компоненты судьи поставили, конечно, как следует, но если сложить отставания Михаила на московском ЧЕ от его личных рекордов в обеих программах, то получится тридцать баллов. На последнем серьезном турнире перед Олимпийскими играми. Беда…
Забыть о которой заставили Хавьер Фернандес с Дмитрием Алиевым, катавшиеся сегодня позже всех. Фернандес выступил, как настоящий чемпион: с парой помарок, но без единого падения и с настоящим блеском, артистично. Зал был в восторге, после чего судьи выдали испанцу заслуженные «под триста» в сумме. Судьба титула была решена. Оставался только 18-летний Дмитрий Алиев…
На декабрьском чемпионате России многим (включая меня) показалось, что в тройку призеров (и, соответственно, участников ЧЕ) его вытащили «за уши». В ущерб 30-летнем ветерану Сергею Воронову, который в этом сезоне впервые в карьере выиграл этап «Гран-при» и вообще выступал прекрасно. Однако в январском «Мегаспорте» Алиев все-таки заставил говорить о себе всерьез. Два «чистых» четверных в произвольной (пусть оба и тулупы), вторые места в обеих программах и на сто процентов заслуженное серебро ЧЕ.
Конечно, «-20» от Фернандеса говорят сами за себя. И я практически уверен, что в олимпийском командном турнире Пхенчхана Россию будет представлять все-таки Коляда. Но, так или иначе, сейчас Алиев выиграл у нашего признанного лидера законную «пятнашку». А четверные… Одними тулупами сыт, безусловно не будешь, но и здесь Алиев готов прибавлять. Он пытался делать это уже в Москве, в короткой - и, подозреваю, обязательно попытается на Играх в Корее. Уж где-где, а там терять ему будет точно нечего.
В общем, путевку на Олимпиаду парень заслужил. Коляде же стоит пожелать душевного равновесия. Он явно замахнулся на то, что ему не шибко под силу, и, по идее, должен (вместе с тренерами) нащупать баланс между своими желаниями и возможностями. А то и правда выйдет, как у Ковтуна, чья карьеры сейчас уже практтически завершена.
Московский ЧЕ-2018 завершится в субботу двумя произвольными программами: в танцах и у женщин. Пока у России – пять медалей из шести возможных. А завтра будет больше. Намного больше…
Чемпионат Европы
Москва
Мужчины
Произвольная программа
|
1
|
Хавьер Фернандес (Испания)
|
191,73
|
2
|
Дмитрий Алиев (Россия)
|
182,73
|
3
|
Михаил Коляда (Россия)
|
175,49
|
4
|
Алексей Быченко (Израиль)
|
163,47
|
5
|
Денис Васильевс (Латвия)
|
158,41
|
6
|
Александр Самарин (Россия)
|
155,56
Сумма
|
1
|
Хавьер Фернандес (Испания)
|
295,55
|
2
|
Дмитрий Алиев (Россия)
|
274,06
|
3
|
Михаил Коляда (Россия)
|
258,90
|
4
|
Денис Васильевс (Латвия)
|
243,52
|
5
|
Алексей Быченко (Израиль)
|
238,44
|
6
|
Александр Самарин (Россия)
|
229,81