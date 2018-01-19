Серебро и бронза – у россиян, причем дебютант Дмитрий Алиев обошел Михаила Коляду.

Позавчера, после короткой программы я рискнул сравнить Михаила Коляду с его предшественником на «посту» российского лидера в этом виде Максимом Ковтуном – за непредсказуемость и слишком частые ошибки. Честно говоря, когда писал, то сильно сомневался: стоит ли? Не перебор? Может, в пятницу в произвольной он возьмет и ка-а-а-ак «даст»?..

Сегодня выяснилось: ничего не «перебор» - вслед за короткой Коляда, увы, «завалил» и произвольную. Причем вновь во вполне «ковтунском» стиле. Заявил три четверных прыжка, из которых на льду не выполнил ни одного. С лутца и тулупа упал, сальхов – заменил на три оборота «по ходу пьесы». Остальное было уже неважно. Компоненты судьи поставили, конечно, как следует, но если сложить отставания Михаила на московском ЧЕ от его личных рекордов в обеих программах, то получится тридцать баллов. На последнем серьезном турнире перед Олимпийскими играми. Беда…

Забыть о которой заставили Хавьер Фернандес с Дмитрием Алиевым, катавшиеся сегодня позже всех. Фернандес выступил, как настоящий чемпион: с парой помарок, но без единого падения и с настоящим блеском, артистично. Зал был в восторге, после чего судьи выдали испанцу заслуженные «под триста» в сумме. Судьба титула была решена. Оставался только 18-летний Дмитрий Алиев…

На декабрьском чемпионате России многим (включая меня) показалось, что в тройку призеров (и, соответственно, участников ЧЕ) его вытащили «за уши». В ущерб 30-летнем ветерану Сергею Воронову, который в этом сезоне впервые в карьере выиграл этап «Гран-при» и вообще выступал прекрасно. Однако в январском «Мегаспорте» Алиев все-таки заставил говорить о себе всерьез. Два «чистых» четверных в произвольной (пусть оба и тулупы), вторые места в обеих программах и на сто процентов заслуженное серебро ЧЕ.

Конечно, «-20» от Фернандеса говорят сами за себя. И я практически уверен, что в олимпийском командном турнире Пхенчхана Россию будет представлять все-таки Коляда. Но, так или иначе, сейчас Алиев выиграл у нашего признанного лидера законную «пятнашку». А четверные… Одними тулупами сыт, безусловно не будешь, но и здесь Алиев готов прибавлять. Он пытался делать это уже в Москве, в короткой - и, подозреваю, обязательно попытается на Играх в Корее. Уж где-где, а там терять ему будет точно нечего.

В общем, путевку на Олимпиаду парень заслужил. Коляде же стоит пожелать душевного равновесия. Он явно замахнулся на то, что ему не шибко под силу, и, по идее, должен (вместе с тренерами) нащупать баланс между своими желаниями и возможностями. А то и правда выйдет, как у Ковтуна, чья карьеры сейчас уже практтически завершена.

Московский ЧЕ-2018 завершится в субботу двумя произвольными программами: в танцах и у женщин. Пока у России – пять медалей из шести возможных. А завтра будет больше. Намного больше…

Чемпионат Европы

Москва

Мужчины

Произвольная программа

1 Хавьер Фернандес (Испания) 191,73 2 Дмитрий Алиев (Россия) 182,73 3 Михаил Коляда (Россия) 175,49 4 Алексей Быченко (Израиль) 163,47 5 Денис Васильевс (Латвия) 158,41 6 Александр Самарин (Россия) 155,56

Сумма

1 Хавьер Фернандес (Испания) 295,55 2 Дмитрий Алиев (Россия) 274,06 3 Михаил Коляда (Россия) 258,90 4 Денис Васильевс (Латвия) 243,52 5 Алексей Быченко (Израиль) 238,44 6 Александр Самарин (Россия) 229,81



