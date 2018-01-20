Боброва и Соловьев бьют конкурентов, французы – рекорды мира
На ЧЕ-2018 в Москве сборная России завоевала еще две медали — в танцах на льду: Боброва и Соловьев – серебро, Степанова и Букин — бронза.
Победителями ожидаемо стали теперь уже четырехкратные чемпионы континента Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Французы с их великолепной Лунной сонатой Бетховена уже третий раз в сезоне улучшили мировой рекорд в произвольной и четвертый – по сумме. Свои же предыдущие достижения они улучшили на 1,29 и 1,00 соответственно. Отрыв от ближайших преследователей – 16 баллов.
Этими «ближайшими» были российские фигуристы. Но не Александра Степанова с Иваном Букиным, накануне показавшие второй результат в коротком танце, а Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым – признанные российские лидеры сегодня взяли у молодых конкурентов полноценный реванш. А уж титулованных итальянцев Капелини/Ланотте оба наших дуэта просто разгромили: пара с Апеннин наошибалась в произвольном прокате и даже получила нечастый для «непрыжковых» танцев штраф в один балл.
ЧЕ-2018 подходит к концу. Из девяти медалей, уже обретших своих хозяев, семь стали российскими. И в последнем комплекте, розыгрыш которого состоится сегодня вечером, нашим суперодиночницам «светит» еще минимум две награды, ведь на лед «Мегаспорта» выйдут Алина Загитова с Евгенией Медведевой.
Чемпионат удался. Завтра – показательное шоу плюс совещания ФФКР, где определится окончательный олимпийский состав сборной России, и потом - тишина до Пхенчхана. Правда, на следующей неделе на Тайване еще пройдет чемпионат четырех континентов, но там, увы, будет мало интересного. Американцы с канадцами выставили не олимпийцев, а дублеров (пусть в их число и входит, к примеру, Эшли Вагнер, которая не смогла отобраться на Игры), так что предстоящий турнир можно назвать «чемпионатом одного континента» - азиатского.
Жаль. Очень хотелось еще хоть разок глянуть, допустим, на Патрика Чана, с которым в Пхенчхане придется конкурировать нашему Михаилу Коляде. Канадский ветеран в этом сезоне провалил один, домашний этап «Гран-при», потом снялся со второго и пропал с «радаров» окончательно.
А наш состав для Пхенчхана я вам легко могу сообщить и сейчас, совершенно не боясь ошибиться: мужчины – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, женщины – Евгения Медведева, Алина Загитова, Мария Сотскова, пары – Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Ксения Столбова/Федор Климов, Наталья Забияко/Александр Энберт, танцы – Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев, Александра Степанова/Иван Букин.
Это никакая не догадка, а совершенная очевидность. Также понятно, что командный олимпийский турнир от России в короткой программе начнут Коляда, Тарасова/Морозов, Боброва/Соловьев и, скорее всего, Медведева. Варианты с заменами возможны, но, пожалуй, только перед произвольной.
Москва
Чемпионат Европы
Танцы
Произвольная программа
|
1
|
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
121,87 (мировой рекорд)
|
2
|
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)
|
112,70
|
3
|
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
|
109,48
|
4
|
Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)
|
106,17
|
5
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
105,89
|
6
|
Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия)
|
103,10
Сумма
|
1
|
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
203,16 (мировой рекорд)
|
2
|
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев (Россия)
|
187,13
|
3
|
Александра Степанова/Иван Букин (Россия)
|
184,86
|
4
|
Анна Капелини/Лука Ланотте (Италия)
|
180,65
|
5
|
Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия)
|
177,75
|
6
|
Тиффани Загорски/Джонатан Геррейро (Россия)
|
168,45