Московский ЧЕ-2018 завершился битвой между россиянками Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой. Победила Загитова. И это в 15 лет!

«РЕАЛ» С «БАРСОЙ» ОТДЫХАЮТ

В конце декабря, когда наш 1-й канал транслировал испанский футбол, а японские телевизионщики в тот же день, напротив, показывали своим зрителям чемпионат России по фигурному катанию из Санкт-Петербурга, я, сравнивая эти два события, и подумать не мог, что меньше, чем через месяц, собственными глазами увижу на «первой кнопке» не «Реал» с «Барселоной», и не Месси с Криштиану, а Алину Загитову с Евгенией Медведевой. Тоже в прямом эфире и тоже при огромных переполненных, сходящих от восторга с ума трибунах.

Только не в Мадриде – в Москве.

Россия вполне могла взять сегодня весь пьедестал. Каролина Костнер, шедшая третьей после короткой программы, произвольную «запорола» напрочь, и если бы не благосклонность судей к маститой итальянской фигуристке, наша Мария Сотскова отыграла бы отставание в десять баллов, образовавшееся позавчера. Кстати, эти «+10» тоже были, на мой вкус, явно преувеличенными. Там и «+5» не особо-то пахло.

Хотя с другой стороны, если бы Сотскова в произвольной не упала с тройного лутца, никакие судьи Костнер на призовое место не вытащили бы. Всему есть предел. А так им дали шанс – и шанс был использован.

На этом распределение медалей между странами на ЧЕ-2018 завершилось. У России – девять наград (два золота, четыре серебра и три бронзы), у всей остальной Европы – три (2+0+1). Надо только было еще выяснить, кто будет чемпионкой континента в женском одиночном катании, а кто – вице-чемпионкой.

И ИХ ОСТАЛОСЬ ДВОЕ…

Они остались вдвоем. Наши Месси и Криштиану, Прост и Сенна, Борг и Макинрой. Две железных девчонки с общим возрастом 33 года и ростом 315 сантиметров.

Загитовой было, конечно, попроще. У нее, во-первых, имелся небольшой (1,70) запас после короткой и, во-вторых, отскакивающая «от коньков», уже знаменитая на весь мир старая постановка на музыку из балета «Дон Кихот», где все семь прыжковых элементов – включая уникальный каскад лутц-ритбергер – исполняются во второй половине проката. Мы это уже видели не раз, но остаться равнодушным было все равно невозможно. Тем более, что Алина-балерина не допустила даже одной заметной обычному людскому глазу ошибки.

Грохочущий зал встал, как один человек! И судьи, конечно же, выдали Загитовой заслуженно рекордные оценки.

Рекордные для нее – но не для Медведевой, по-прежнему обладательницы всех высших мировых достижений. Хотя Жене, пусть она и железная, сегодня было намного тяжелее. Напомню, что перед этим ЧЕ она не выступала два месяца из-за травмы стопы. А теперь, вернувшись, проиграла короткую из-за ошибки на акселе – и должна была исполнять произвольную после практически идеального выступления конкурентки. Мягко говоря, не сахар…

А трибуны все равно в нее верили. Кричали: «Женя, давай!» Что ж, сама «виновата». Приучила за два с лишним года, в течение которых не проигрывала ничнего и никому.

Но сегодня – все-таки проиграла.

ЧЕМПИОНКА – ОДНА, ПОБЕДИЛИ – ОБЕ

Выдай Медведева такой же идеальный прокат, как Загитова, – и кто знает, чем бы это еще закончилось. Однако на первом же каскаде Женя еле выехала с тройного флипа и ни о каких «плюс три» (применительно как ко второму прыжку, так и к оценке) уже не было речи.

Она потом все равно сделала этот каскад, чуть перестроив программу. И ни падений, никакого «развала», как у Костнер и близко не было. Вы что?! Она ведь действительно железная, но…

Чемпионский поезд ушел. Из России – в Россию. Хотя «Мегаспорт» болел за Медведеву даже отчаянней, чем за Загитову. Весь прокат теперь уже бывшей чемпионки Европы зал смотрел стоя – и был готов стоять еще неделю!

Медведева ждала оценок с закрытыми глазами, затаив дыхание. Но чуда, конечно, не произошло. Битву выиграл тот, кто заслужил это по праву. Впрочем, проигравших здесь, на мой вкус, не было. Я уже писал, что главный вопрос этого чемпионата: полностью ли выздоровела Евгения Медведева? Сегодня мы получили на него положительный ответ. Медведева в полном порядке, а значит она – тоже победительница.

Что же до титулов, то перед открывающимися 9 февраля Играми в Пхенчхане я искренне советую госпожам Костнер, Осмонд, Мияхаре и не помню каким еще фигуристкам из-за рубежа: забудьте про олимпийские золото и серебро. Вот просто возьмите – и выбросьте из своих прелестных головок все мысли о медалях небронзового достоинства. Поверьте, так только лучше – здоровее будете. Потому что шансов на золото-серебро у вас нет.

Их разыграют Алина Ильназовна и Евгения Армановна. Примерно, как сегодня на московском катке – при полных трибунах и громовых овациях. Ну, а кто победит, это уже не столь важно, хотя…

Так вы за кого – за Месси или за Криштиану?

Москва

Чемпионат Европы

Женщины

Произвольная программа

1 Алина Загитова (Россия) 157,97 2 Евгения Медведева (Россия) 154,29 3 Мария Сотскова (Россия) 132,11 4 Каролина Костнер (Италия) 125,95

Сумма