У России гарантированно будет своя жемчужина в олимпийской оправе Пхенчхана. Одна из ярчайших звезд предстоящих Игр. И по ослепительности своего сияния она не уступит никому из других вероятных героев Пхенчхана. Ни норвежскому лыжнику Клэбо. Ни японским конькобежкам. Ни младшему Бе или младшему Фуркаду в биатлоне.

Алина Загитова. Или Евгения Медведева. А при счастливом стечении обстоятельств они образуют на олимпийском льду созвездие, способное украсить собой историю Олимпийских игр. Пожалуй, четыре года назад перед Сочи у нас с вами не было такого уверенного персонифицированного предчувствия. Хоть в чем-то да продвинулись.

Алине Загитовой повезло вовремя родиться. Чтобы вертикальным своим юным взлетом навести победный прицел точно на Игры-2018. Евгении Медведевой сложнее. На ее хрупких плечах уже груз побед, славы и сопряженных с оными ожиданий.

При бурном изобилии талантов нынешний бум в женском фигурном катании отмечен одной особенностью. На вершину поднимается, как правило, та девушка, которая, если так можно выразиться, меньше укатана. Более свежая в своих фигурнокатательных проявлениях.

Ключевую мысль высказала накануне в телеэфире легендарная Татьяна Тарасова. Пожелав блистательным нашим чемпионке и вице-чемпионке Европы долгой ледовой жизни. То есть, настоящей и верной любви к своему виду спорта.

Двух наших чемпионок Сочи – Юлии Липницкой и Аделины Сотниковой в прославившем их виде спорта уж нет. Хотя они вполне молоды – иные в их нынешнем возрасте сочли бы за честь дебютировать на Олимпийских играх. Другие представительницы той же примерно возрастной волны – Елизавета Туктамышева, Анна Погорилая, Елена Родионова – не скажешь даже что проиграли Загитовой и Медведевой конкуренцию. Они эту конкуренцию просто не смогли навязать и достойно выдержать (пусть даже уступив). Они – если выбирать самое точное слово – сломались. Не знаю, как у вас, а у меня теперь даже нет уверенности, что они продолжат спортивную карьеру.

Так вот. Услышал я пожелание-напутствие Тарасовой нашим звездочкам – и сознание прострелила циничная мысль: а любят ли девочки-фигуристки свое ледовое занятие? Относятся ли к нему как к делу жизни, к призванию – или в глубине души считают его не более чем карьерным лифтом? Ведь бросил же, рассказывают, в сердцах некто посвященный в секреты одной из девушек, названных в прерыдущем абзаце: «Вы думаете, ей нужно фигурное катание? Да ей нужно быстро на квартиру заработать!».

Хочется верить, что волшебные Алина Загитова и Евгения Медведева, наверняка звездочки Пхенчхана, будут осветлять наши будни не один год. Но и трудно отделаться от злобы дня. Хватит уже государству российскому, а вслед за ним и общественному сознанию превращать олимпийскую победу в фетиш. В главный критерий успешности, подразумевающий и материальное благополучие, и карьерно-статусное продвижение.

Только так сумеем распознать, у кого главенствует любовь в отношениях со спортом, а кто вступил с ним в брак по расчету. Только так защитимся от допинговых соблазнов. И только тогда в России появятся свои Бьорндалены, Федереры и Каролины Костнер.