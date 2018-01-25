Во второй части интервью «Советскому спорту» олимпийские чемпионы по фигурному катанию танцевальная пара Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев рассказали о противостоянии Евгении Медведевой и Алины Загитовой, возрастных трендах в фигурном катании, современной системе судейства, японских фанатах, сборах перед Олимпиадой и многом другом.

«ЗАГИТОВА НЕ ДАЛА ШАНСОВ МЕДВЕДЕВОЙ»

– Вы следили за противостоянием Евгении Медведевой и Алины Загитовой в женском одиночном катании?

– Екатерина Боброва (ЕБ): Конечно, следила. Женя – очень близкий мне человек, я тесно с ней общаюсь. Справедливости ради, стоит сказать, что в этот раз действительно выиграла Алина, чисто откатав произвольную. Женя ошиблась в короткой программе, и она сама это прекрасно понимает. Возможно, было бы проще и судьи по-другому бы воспринимали ее прокат, если бы короткую она тоже исполнила чисто. Но это лишь мое мнение.

Когда я смотрела на трибунах произвольную Алины, то понимала, что она просто не дает Жене шансов на этом чемпионате Европы. Потому что так катать насколько технически сложную программу – это просто шикарно – все элементы во второй половине, все на плюсы, на большой скорости.

Но тут хочется добавить, что по произвольной для меня выиграла Женя, хотя мне потом объяснили технические нюансы, что вот здесь у Алины – «плюс три», а у Жени – «плюс два», вот тут этот элемент она перенесла, и так по крохам накопилась эта разница. Но по программе, по катанию и энергетике в произвольной Женя мне понравилась больше. Да, может быть я так сужу, потому что она моя подруга, но я тоже умею со стороны смотреть на фигурное катание.

Точно также я безумно люблю и уважаю Каролину Костнер, но для меня третьей должна была стать Маша Сотскова, потому что Каролина не справилась со своей произвольной программой.

– Возьмем такую ситуацию: на Олимпийских играх у Загитовой и Медведевой по два чистых проката. Кто побеждает?

– ЕБ: Мне сложно говорить, потому что все зависит от многих факторов. Я буду болеть за Женю Медведеву и не скрываю этого.

– Обсуждали с ней результаты чемпионата Европы?

– ЕБ: Да, у нас был банкет, мы и сегодня общались.

– Как поддержали Евгению?

– ЕБ: У нас с ней слишком личные отношения, это сложно объяснить. Все будет хорошо.

– Вам не кажется, что сейчас, когда серия побед Медведевой, длившаяся больше двух лет, закончилась, психологически ей будет проще?

– ЕБ: Зная Женю и таких спортсменов, как мы с Димой, можно с уверенностью говорить, что этот результат добавит ей мотивации работать еще больше. Мне кажется, что данная ситуация пойдет ей в плюс.

– Дмитрий Соловьев (ДС): Хороший спортсмен умеет справляться со многими сложностями, которые возникают на их пути. Зная Женю и ее характер, могу сказать, что в свои 18 лет она очень сильная, и соперничество с Загитовой поможет ей стать еще сильнее.

– Может ли эта ситуация привести к тому, что на фоне эмоционального накала обе сломаются и из-за их спин выскочит фигуристка, от которой никто ничего не ждал?

– ДС: Я уже говорил, что у нас в России, как минимум, есть три очень сильных девочки, которые рано или поздно начнут наступать лидерам на пятки.

– Как их зовут?

– ЕБ: Как минимум, Александра Трусова. Плюс есть еще девочка, которая уже прыгает четверной риттбергер. В общем, кто знает, может быть, Загитовой в следующем сезоне будет еще сложнее.

– ДС: Они еще не катаются, но уже прыгают сложнейшие прыжки. В плане катания они еще очень слабенькие, им не хватает мастерства, уверенности, харизмы, хореографии, техники и т.д. Но по всему видно, что у них большой потенциал.



Алина Загитова. Фото Gettyimages.ru

«НЫНЕШНЯЯ СИСТЕМА СУДЕЙСТВА – ТУПИК ДЛЯ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

– Мы знаем, что тренировках Медведева делает каскад из трех прыжков в три оборота. Еще пять лет назад такие элементы считались сложными даже у мужчин. Куда идет одиночное фигурное катание? Мужчины скоро начнут делать прыжки в пять оборотов?

– ДС: Пятерные прыжки – пока не начнут. В теории это возможно, но если люди с четверных «убиваются», то пятерные – крайне опасны. Не знаю, кто первым пойдет на этот риск. А девчонки, да, в 15-16 лет начинают прыгать четверные. Где-то в интернете я видел, как кто-то из наших фигуристок исполняет каскад 4-3. Тройной аксель – это уже норма. Сейчас произошел такой переворот, что девушки, как Алина, стремятся перенести все прыжки во вторую часть программы, чтобы увеличить оценки. За счет этого они имеют преимущество над спортсменками, которые постарше и чисто физически не могут выкатать программу со всеми сложными элементами во второй половине. Дальше, видимо, во вторую часть будут переносить и четверные. Но я уже не знаю, как это будет выглядеть. Просто сложно представить.

– ЕБ: В этом плане не отстает и мужское катание. Кто мог два года назад подумать, что люди начнут прыгать по четыре-пять четверных за программу? Я до сих пор не могу это осознать. Нэтан Чен, по-моему, был первым, у кого в прокате все прыжковые элементы были не меньше трех с половиной оборотов. Еще два года назад два четверных прыжка это было «Вау!» – то есть ты прыгаешь и становишься первым. Разумеется, все тянутся за лидерами и начинают усложнять свои программы, добавляя третий четверной, четвертый и т.д.

Сейчас мы видим, что девочки подтягиваются постепенно к четверным прыжкам. Пока только одна наша фигуристка исполняет их на соревнованиях, но остальных уже нацеливают минимум на три с половиной оборота. Проблема заключается в том, что для девочек этот век крайне короток. Получается так, что в 15-16 лет ты выходишь на пик формы и у тебя есть два года, чтобы продержаться в мастерах и дотянуть до Олимпиады, потому что все нацеливаются именно на этот старт. Продержаться четыре года на таком уровне – я не знаю, как это возможно, если честно. Тебе просто не позволит физиология.

– То есть получается, что в 20 лет фигуристки будут оказываться на пенсии.

– ЕБ: В этом и заключается главная проблема. У нас ведь было столько прекрасных, ярких девушек, которые и в 25 лет, и в 30 катались и выигрывали. Если раньше пик карьеры у одиночниц был в 25-27, то сейчас в 20, грубо говоря, ты ветеран. И это печально.

Плюс в том, что система судейства будет меняться кардинально. Даже после этой Олимпиады уже будут определенные изменения. Я надеюсь, в лучшую сторону. А еще через один олимпийский цикл, к 2026 году, насколько я понимаю, они вообще собираются изменить фигурное катание. Точно говорить не могу, слышала только, что это планируется. Но, это правильно, ведь с нынешней системой судейства фигурное катание заходит в тупик.

– ДС: Надо сделать так, чтобы у спортсмена не оставалось вопросов. Потому что у меня они часто возникают. Вот мы все сделали, и спрашиваешь себя: «А почему так?». Нужно, чтобы система судейства была более понятная для людей и для спортсменов в том числе. Тут много нюансов, очевидно, что в нынешней системе оценок много недочетов. Я думаю, что она еще не раз изменится.

– ЕБ: Но я думаю, что это в любом случае лучше, чем «6.0». Более объективно.

– Вам не кажется, что чем дальше, тем меньше искусства остается в фигурном катании? Есть мнение, что ваш вид спорта превращается в соревнования гимнастов и акробатов на коньках.

– ЕБ: Давайте все-таки не будет забывать, что фигурное катание – это спорт. Да, мы не бегаем наперегонки, не забиваем голы и это можно было бы назвать искусством, если бы фигурное катание не было олимпийским видом спорта.

– ДС: Здесь я с Катей совсем не согласен. Я считаю, что изначально фигурное катание – это именно искусство. Его постепенно сделали спортивным соревнованием. Но нельзя забывать о том, что мы встаем на начало программы и включается музыка. И она включается не просто потому, что нужен фон, а потому, что под нее мы должны транслировать образ. А когда под музыку Вивальди мы видим семерной тулуп, потом еще что-то, но при этом нет никакой истории, то какая тут может быть вторая оценка? В нее же входит хореография, подача образа, связующие шаги между элементами. Как можно выходить и кататься без какой-либо идеи?

Мы в свои программы всегда стремимся заложить понятный от начала и до конца образ, чтобы зрители и судьи могли полностью прочитать сюжет. Чтобы это была не просто абстракция, модерн. Все это в той или иной форме имеет право на жизни, но из года в год катать одно и то же… Как тогда это вообще оценивать? Получается, что вы никуда не двигаетесь, не показываете, насколько разными вы можете быть. Ведь актер должен уметь играть драму, комедию, разные жанры.

Он должен меняться, чтобы его было невозможно узнать в следующей роли. Те же американские актеры, порой, невероятным образом вживаются в персонажей: худеют, бреются налысо или, наоборот, отращивают волосы, пытаются ввести какие-то новые манеры. Вот на это интересно смотреть, а не на то, как один актер сыграл в пяти фильмах и везде одинаковый.

– ЕБ: Тут я с Димой полностью согласна. Просто для меня искусство имеет несколько другое значение. Для меня, например, балет – это искусство. Вроде тоже танцуют, как и мы, и тут во главе угла действительно стоит история, они никуда не гонятся, им лучше простоять очень красиво пять секунд и это тронет зрителя, а мы к тому времени уже врежемся в борт. И у нас программа только четыре минуты, за которые нужно семь элементов сделать и т.д. Как Дима сказал, мы должны показать красоту, но при этом не потерять баллы, потому что это спорт. И вот здесь, к сожалению, спорт выпихивает искусство на второй план.



Евгения Медведева. Фото Gettyimages.ru

«ЯПОНЦЫ – САМЫЕ БОЛЬШИЕ ФАНАТЫ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ»

– Что у вас дальше по плану? Уже знаете, когда начинает сбор в Японии, когда едете в Корею?

– ДС: 27 января мы вылетаем на сбор в Ниигату. Насколько я понимаю, это не очень далеко от Токио. Но все равно, из Токио мы летим туда на самолете. Ниигата – довольно развитый город, как и почти все в Японии, нас там очень ждут. Японцы же вообще самые большие фанаты фигурного катания. Болеют им в хорошем смысле слова.

Однажды я отдыхал в Греции и там были две японки, которые меня узнали. Это удивительно, вроде ты где-то в Европе, и тут подбегают японки и говорят: «Ничего себе!». Ко всем фигуристам они относятся крайне трепетно. Когда выступаешь на японском льду, это всегда невероятные ощущения.

– А когда едете в Корею?

– ЕБ: Это мы будем обговаривать с тренерами и федерацией. Многое будет зависеть от того, какой состав будет сформирован на командные соревнования. Кто-то после командного турнира вернется в Японию на сбор, потому что будет большой перерыв и там у нас есть замечательные условия: бассейны, тренажерные залы, гораздо больше льда, там будем только мы и никаких судей.

Потому что все время от командных соревнований до личного первенства на Олимпиаде мы катаемся по полчаса, один раз нам включают музыку, при этом всегда присутствуют судьи и соперники. Кому-то это помогает, заряжает, ты хочешь быть лучше всех на тренировках, но невозможно быть на пике целый месяц и к личным стартам ты можешь просто перегореть. Поэтому очень важно все продумать вместе с тренерами и федерацией.

– При этом в командных соревнованиях замены можно делать только в двух видах?

– ЕБ: Да. Я думаю, замены точно будут у спортивных пар, но пока вообще ничего неизвестно на этот счет, совсем недавно закончился чемпионат Европы.

– ДС: Это некая тактика, о которой мы ничего не знаем. Мы предполагаем – федерация располагает.

– ЕБ: Просто у пар уже через день после командных начинаются личные соревнования и мне кажется, что все страны, у которых есть две-три пары, будут делать замены, ведь это логично.



Фото: «Советский спорт»

«СЛАВА БОГУ, ЧТО ЕДЕМ НА ОЛИМПИАДУ»

– Вы получили экипировку. Уже успели почувствовать себя «олимпийскими атлетами из России»?

– ЕБ: Для нас это уже третья Олимпиада, мы успели привыкнуть к определенному стилю и когда надеваешь полностью белую куртку с этой эмблемой, на которой красными буквами написано «Олимпийские атлеты из России», то стоишь, смотришь на себя и думаешь…

– Что именно?

– ЕБ: Слава богу, что едем. Просто мы с Димой все прекрасно понимаем, потому что попадали в неприятную ситуацию с мельдонием, из-за которой были вынуждены пропустить чемпионат мира. Нам просто сказали: «Вы временно дисквалифицированы» и ничего не объяснили – когда снимается запрет, сможем ли мы куда-то поехать и т.д.

– ДС: Было несколько этапов. Сначала мы вообще не понимали, что происходит и с чего все это началось. Потом начали задавать вопросы и стало еще больше непонятно, как такое может быть: пробы вскрытые, не вскрытые, какие-то царапины на них. Мы прекрасно знаем процедуру допинг-контроля: когда ты сдал пробу и закрыл эти баночки, ты же видишь, что там нет никаких царапин, и комиссар все это видит. В протоколе все прописывается – есть ли какие-то комментарии. Его подписывает и комиссар, и спортсмен. И с чего вдруг потом вся ответственно ложится на спортсмена, который не видит эти банки, не знает кодов и т.д.?

После этого мы думали, что сборная вообще не поедет на Олимпиаду, потом вроде бы появился какой-то шанс. В общем, за это время столько все успели передумать, что последний месяц живем с мыслью: «Слава богу, что едем». В любом случае, мы спортсмены из России, едем от страны, готовились к Олимпиаде, отдавали последнее здоровье, чтобы просто на нее попасть и показать свой лучший результат.

– Мы в «Советском спорте» приняли решение в любом случае называть нашу команду «сборная России».

– ЕБ: Это здорово и очень приятно. В любом случае, в Корее будет очень много российских болельщиков, в том числе фанатов фигурного катания. Когда на лед выходит Женя Медведева, все знают, что она из России. На трибунах будут российские флаги, крики: «Женя, вперед!» и в наших сердцах это будет. «Олимпийские атлеты из России» – это просто другое официальное название и все.

Все мои родственники сказали, что поедут в Корею в форме сборной, разрисуют лица в цвета флага и будут болеть громче всех. Конечно, это приятно. Мне вообще кажется, что вся эта ситуация для сборной может в плюс обернуться, потому что когда нас так загоняют в угол, мы становимся только злее, и все болельщики будут поддерживать нас в 30 раз сильнее.

– И гимн они споют.

– ЕБ: Дай бог, чтобы медали выигрывались и был повод.

– ДС: Но все равно, с этим нужно быть очень аккуратным. Мы призываем всех болельщиков быть более консервативными в проявлениях эмоций, потому что, к сожалению, сейчас против нас может сыграть любой призыв: «Россия, вперед!», музыка гимна и т.д.

– Международный олимпийский комитет (МОК) уже отклонил 111 заявок наших спортсменов. У вас была история с мельдонием. Вы на эту тему уже с кем-то консультировались – все ли будет нормально с допуском?

– ДС: Но, Катя полностью оправдана!

– ЕБ: Разумеется, мы все это обсуждали и сейчас ждем приглашения от МОК. Конечно, какие-то слухи ходят: вроде бы допустили всех наших фигуристов и мы надеемся, что мы тоже в этом списке. Безусловно, все это очень волнительно.

У нас в фигурном катании, как и везде, есть система допинг-контроля. За последние два года мы прошли столько тестов…

– ДС: У нас уже кровь берут!

– ЕБ: У каждого из нас есть свой лист, вы можете зайти на страницу допингового контроля и увидеть: «чист», «чист», «чиста», «чиста». Я надеюсь, что они смотрели в первую очередь на этот лист, где за последние три-четыре месяца у каждого из нас было по пять-шесть тестов. К нам и домой приезжали, и на каждом соревновании брали пробы. Я надеюсь, что они не будут придираться из-за этой истории с мельдонием, ведь я не была дисквалифицирована, медали у меня не отбирали и меня полностью оправдали.

– Три явления, с которыми у вас ассоциируется Корея?

– ЕБ: Первое, что приходит на ум – блестящая спорстменка Ю На Ким, сейчас уже завершившая карьеру. Она будет присутствовать в Пхенчхане, и все мы ее будем рады видеть.

– ДС: Второе – это Олимпиада, наверное.

– Ядерные ракеты?

– ДС: Это, скорее, к другой Корее относится.

– Женя Медведева любит корейский поп.

– ЕБ: Да, она так его читает! Я вообще не понимаю, как это выговорить можно! Женя показывала видео и сама при мне читала корейский рэп. Уникальная девочка. Ну, каждому свое. Мне – фиолетовый цвет, Жене – корейский рэп.