Тренер Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын не сомневался, что его ученика пустят на Олимпиаду, но не перегружает фигуриста мыслями о медалях.

«Высказали поддержку Степановой и Букину»

18-летний Алиев – один из 30 спортсменов, которые представят в Пхенчхане Петербург. Вообще фигурист родился в Республике Коми, но он переехал оттуда в 13 лет. Текущий сезон – прорывной для воспитанника Евгения Рукавицына. Он впервые участвовал в этапах Гран-при, выиграл первую медаль взрослого чемпионата страны (который прошел в его уже родном городе), а затем выстрелил на дебютном для себя чемпионате Европы. Лучше него был только испанец Хавьер Фернандес. После такого выступления Алиева не могли не взять на Олимпиаду. Только оставалось, чтобы его кандидатуру не забраковал Международный олимпийский комитет. Все обошлось.

– Завтра вылетаем на предолимпийский сбор в Японию для акклиматизации, – рассказал Рукавицын на пресс-конференции, посвященной участию петербургских спортсменов в Олимпийских играх. – Уже там будет известно, кто выступит на командном турнире. Вся основная подготовка будет проходить там.

Меньше повезло Ксении Столбовой и Ивану Букину, которым не выдали приглашения на Олимпиаду. Автоматически это означало, что в Корее не ждут и их партнеров: Федора Климова и Александру Степанову. Тренер Алиева поддержал ребят.

– Мы очень дружим с наставниками Степановой и Букина, – отметил Рукавицын. – Не знаю, какие эпитеты подобрать. Люди находятся на грани нервного срыва. Мы высказали большую поддержку ребятам. Я сказал Диме: «У тебя не должно быть мыслей по поводу отстранения, ты дисциплинированно себя вел и с точки зрения вопросов о допинге». В последнее время эта тема набила оскомину. Спортсмен не может сам принимать никаких таблеток, все под абсолютным контролем врачей. Допинг-офицеры приходили и в пять утра. Говорил Диме: «Нужно быть внимательным в своих перемещениях. Несмотря на то, что все быстро меняется, нужно заполнять в системе АДАМС с точностью до секунды, где будешь находиться». Очень внимательно за этим следим, гоним от себя все мысли по этой теме, верим, что мы чистые, и готовы участвовать в Олимпийских играх.

«Не вешаю дополнительной нагрузки из-за Олимпиады»



Евгений Рукавицын (фото: ФФККР)

После пресс-конференции Рукавицын еще очень долго общался с журналистами, в том числе и с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

– Чемпионат Европы закончился на прошлой неделе. Сразу с Алиевым принялись за работу?

– Один день полностью отдыхали. Сейчас чуть-чуть уменьшаем нагрузки. Была эйфория, все шло здорово. На первой же тренировке Дима показывал блестящее катание, и меня это немножко насторожило. Поэтому скинул нагрузки, потому что понимал, что сейчас начнет выплескивать самое вкусное и хорошее.

– Главное, чтобы это на Олимпиаде выплеснулось.

– Да, вы правы.

– До объявления списка приглашенных российских спортсменов были на нервах?

– Не могу об этом не говорить. Безусловно, мысли были, и я гнал их от себя. Базировался на том, что Дима дисциплинированно себя вел с точки зрения всех допинговых дел, был абсолютно внимателен ко всем перемещениям. Все допинг-пробы он сдавал вовремя. К нему несколько раз приходили утром. Я считал, что к Диме не может быть никаких вопросов.

– Дмитрий рассказывал, как вы на чемпионате России в шутку устроили с ним стычку.

– Да, но она была связана не с разногласиями, а я почувствовал, что ему перед короткой программой было необходимо встряхнуться. Он был сфокусирован, готов выступать, но было ощущение, что присутствовал элемент не то что вялости – нужно было завести. Я его отвел, и мы провели небольшой спарринг. Он грамотно отреагировал, дал мне понять, что находится в полной боевой готовности. Я это ощутил после пары ударов (смеется). Все в шутку, естественно.

– Такие моменты и на тренировках возникают?

– Нет, это было спонтанное решение. Больше такого не было, и дай бог, никогда не будет. Тогда это было необходимо.

– Больше словами воздействуете?

– Да, мы очень хорошо общаемся, много разговариваем, касаемся любых тем.

– Любой спортсмен едет на Олимпиаду за медалью. Как лишний раз не накрутить подопечного этой мыслью?

– Дополнительной нагрузки из-за Олимпиады я на Диму не вешаю. Я говорю ему, что это обычный турнир, на подобных ты выступал много раз. Лед – это замороженная вода, она такая же и в нашей академии фигурного катания, и в Японии, и в Корее. Буду придерживаться той же самой тактики: отводить меньше времени на публичные мероприятия, больше фокусироваться на тренировочном процессе.

– Любой результат будете считать хорошим?

– Я не буду говорить о конкретных местах. Для меня важно то катание, к которому мы стремимся и должны показать. Стоит такая задача – показать себя в лучшем свете.