Александра Трусова – первая в мире фигуристка, которая исполнила на соревнованиях четверные прыжки. Журналисты «Советского спорта» приехали к ней на каток, чтобы расспросить, кому пришло в голову заставить 13-летнюю девочку делать такие сложные вещи. Оказалось – она сама захотела.

С Сашей Трусовой мы встретились в «Хрустальном» – ледовом дворце на московской улице Профсоюзная. Именно отсюда одна за другой волшебным образом появляются невероятные спортсменки, которые выигрывают Олимпийские игры и чемпионаты мира, бьют мировые рекорды.

И еще они очень красивые. У Саши, например, коса не то что до пояса – намного длиннее!

– Когда я распускаю волосы, они достают до колен. Если заплести их в косу, то становятся немного короче. А на тренировках, конечно, всегда тугой пучок, вот как сейчас, – улыбается нам Александра при встрече.

– Вы – новая звезда Хрустального. После вашего невероятного проката на чемпионате мира с двумя четверными, сколько раз к вам приходили за интервью?

– Вы третьи. До вас были Первый канал и немецкая журналистка.

– Саша, вы помните то время, когда пришли в фигурное катание? Или на вас надели коньки в бессознательном возрасте?

– Нет, я все отлично помню. В четыре года родители подарили мне ролики. Я быстро научилась и не снимала их вообще – даже во время еды. Готова была в них спать. После этого мы решили, что с сентября надо пойти на каток. Но там все было по-другому. Первое время я без папы на лед не выходила. Потом мама с бабушкой целый год «охраняли» меня у бортика.

– Каким было ваше сегодняшнее утро?

– Встала в 7.45, хотя могла позже, но я не люблю долго валяться в постели. Позавтракала, делала уроки. Потом пошла на каток – с 10 у нас была хореография. В 11.25 начался лед, до часу. А потом пришли вы.

– Пошла на каток означает, что вы живете рядом и у вас нет утомительных поездок через весь город по пробкам?

– Да, моя семья живет рядом. 10 минут ходьбы, и ты на катке.

– Ваша семья – это…

– Мама с папой и два младших брата.

– Неужели скоро у нас появится еще один Плющенко?

– Нет-нет! Младшему только три года, поэтому он пока не занимается ничем. Средний брат, которому восемь лет, занимается дзюдо, потому что наша папа дзюдоист.

– Папа тренер?

– Нет, у него свой бизнес, но вообще он мастер спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою.

– Родители переехали в Москву из Рязани из-за того, что ваша спортивная карьера пошла в гору?

– Во-первых, папа приехал из-за работы. И мне, конечно, нужно было переходить на более высокий уровень.

– Сразу пришли к Этери Георгиевне?

– Нет. Я тогда мало что умела. Мы пришли в Хрустальный, но к другому тренеру – Александру Сергеевичу Волкову. У него я выучила все тройные, и только потом перешла в группу к Тутберидзе.



Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«О ЧЕТВЕРНЫХ НЕ ДУМАЛИ – Я ХОТЕЛА ПРЫГНУТЬ ТРОЙНОЙ АКСЕЛЬ»

– С какого возраста вы разучиваете прыжки?

– С четырех до пяти освоила все одинарные, потом постепенно разучила двойные. В каком возрасте это произошло, я уже и не помню.

– Все тройные когда стали прыгать?

– В 10 лет.

– Как родилась идея прыгать четверные?

– Я всегда хотела делать то, что не делает никто. Но сначала мы не думали о четверных – я хотела прыгнуть тройной аксель. Долго просила об этом Этери Георгиевну, и, наконец, она сказала: «Давай».

– Почему она откладывала?

– Ничего особенного, просто мы ждали, когда начнется период без соревнований.

– И как пошло?

– Аксель не получался, но тренеры при этом поняли другое: я могу попробовать четверные. Это было чуть больше года назад, тогда мне было 12. И мы начали учить четверной сальхов.

– Точную дату, когда он впервые получился, помните?

– Точную нет, но где-то в двадцатых числах апреля.

– Это же было грандиозное событие. Вы получили подарки?

– Да, родители подарили мне украшение – мишку на цепочке. Ношу его всегда.

– Сколько времени ушло, чтобы разучить этот сальхов?

– Сложно посчитать. Если приближались соревнования, то мы прекращали процесс, работали над основной программой. Потом снова брались за четверные. Но в общем, меньше двух месяцев.

– Докрут-недокрут – вы это чувствуете?

– Конечно. Если недокрут, то нога при приземлении выворачивается иначе. А если все в порядке – то как ехал, так и едешь дальше.

– Сальхов прыгнули, что было дальше?

– Отпуск. Мы поехали в Италию. Потом сборы, все постепенно восстановили. А в декабре стали работать над вторым четверным – тулупом.

– Еще полтора-два месяца?

– Нет, три дня. Было уже легче. Хоть это принципиально разные прыжки – один зубцовый, другой реберный, все же с сальховом у них много общего: с одной ноги переходишь на другую.

– А тройной аксель, из-за которого все закрутилось в прямом и переносном смысле, как поживает?

– Пока не очень. У меня даже тройной лутц лучше, а он сложнее.

– Тренер часто хвалит?

– За выступления на соревнованиях меня похвалили два раза – на гран-при Австралии и на чемпионате мира.

– Два раза? За все время? Не мало?

– Всегда есть над чем работать. И мы работаем, а не ждем, что нас кто-то похвалит.

– Опишите одним словом Этери Георгиевну.

– Сильная.

– Вы боитесь ее?

– Нет, не боюсь. Почему я ее должна бояться?

– Она же строгая.

– Так должно быть.

– Можно сказать, что после чемпионата мира вы проснулись знаменитой?

– Насчет знаменитой не знаю, но я почувствовала внимание. Написали много про меня. Было приятно.

– Почему решили включить в программу на чемпионат мира сразу два четверных? Вы бы и одним всех сразили.

– Просто в последнее время у меня не получался сальхов. А тулуп, как всем казалось, выходил лучше. Тренеры захотели поставить мне вместо сальхова тулуп, а я сказала, тогда уж давайте делать два. После выступления на Кубке России я спросила: «Мне с двумя ехать на мир»? Тренеры сказали: «С двумя».



Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«ПОЧЕМУ МНОГИЕ ДУМАЮТ, ЧТО У МЕНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТРАВМЫ?»

– После чемпионата мира про вас писали не только восторженно. Некоторые взрослые считают, что четверные гробят вам здоровье, лишили вас детства и вообще вы бедный ребенок.

– Я не бедный ребенок. Меня никто не заставляет делать то, что я делаю. Наоборот, тренеры меня иногда останавливают: «Слишком много прыгаешь! Столько не надо!»

– А что говорит мама?

– Она не вмешивается – наблюдает со стороны.

– Родители не заставляют вас ходить на каток?

– Нет, конечно. Я хочу этого сама. И получаю от этого удовольствие. И детства меня тоже никто не лишал. Я делаю все то же, что и другие дети: катаюсь на велосипеде, хожу в кино, учусь в школе. Пусть за меня никто не беспокоится, у меня все хорошо.

– Травмы не беспокоят?

– Почему многие думают, что у меня обязательно должны быть травмы? Их не было и, надеюсь, не будет. Если все правильно делать – то травм можно избежать. Была только одна неприятная история в самом начале карьеры: девочка, которая каталась рядом, пробила мне коньком ногу. Мы слишком близко вращались.

– Как вы относитесь к словам «вырастет и у нее все развалится»?

– Не развалится, если продолжать так же работать.

– Родители и тренер не запрещают вам читать подобные тексты и комментарии?

– Они просят не обращать на это внимания, проходить мимо. Но иногда я открываю статью, дохожу до комментариев, и если начинается «не доживет, не допрыгает», сразу выхожу.

– Бывает, что вбиваете в поисковиках «Трусова» и смотрите, что нового про вас появилось.

– В youtube так делаю. Там много видео появляется. Ролик со своим выступлением на чемпионате мира я посмотрела раз пять уже.

– Как у вас дела с подписчиками в соцсетях?

– До чемпионата мира в инстаграме у меня было 20 тысяч. За «мир» прибавилось еще десять. Но сразу после этого мой аккаунт заблокировали, потом удалили, и восстановить его нельзя. Пришлось заводить новый.



Фото: Личная страница Александры ВКонтакте

«НА ТРЕНИРОВКАХ ДЕЛАЮ КАСКАД ЛУТЦ-РИТТБЕРГЕР-РИТТБЕРГЕР-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ-ОЙЛЕР-САЛЬХОВ»

– У многих фигуристов есть убийственные приемы для соперников, которые они применяют перед соревнованиями, чтобы создать психологическое преимущество. Что у вас заготовлено на этот случай? Какой самый насыщенный каскад, который вы исполняете на тренировках и разминках?

– На разминке перед соревнованиями я ничего такого не делаю. А вот на тренировках да, делаю каскад из тройных лутц-риттбергер-риттбергер-ойлер-сальхов-ойлер-сальхов-ойлер-сальхов. Но вы бы видели, как Алина Загитова делает подряд риттбергеры без ойлеров. Я даже не знаю, сколько подряд она их может сделать. Много!

– Вы тренируетесь в одной группе?

– Да, каждый день.

– А с Липницкой на катке пересекались?

– Когда я пришла в группу Тутберидзе, ее уже не было. Но вообще на катке я ее встречала, тогда я еще тренировалась у Волкова.

– В тот момент, когда Евгения Медведева завершила произвольную программу на Олимпиаде, но оценки еще не были объявлены, как вам казалось – кто победил: Женя или Алина?

– Это невозможно было понять, потому что и Женя и Алина выступили прекрасно. Я очень хотела, чтобы им обеим дали золотые медали.

– Вы завели будильник и смотрели это в прямом эфире или глянули днем, когда появилось время?

– Конечно, в прямом эфире, но будильник я не заводила – и без него встаю рано.

– Вы дружите с Загитовой и Медведевой? Или разница в возрасте мешает?

– Сначала боялась даже разговаривать с ними, но потом, когда они сами начали со мной общаться, мы подружились.

– Чем занимались в свободное время в Новогорске?

– Отдыхали. В основном с телефоном. А что еще? Телевизор? Нет, это неинтересно, у меня даже дома в комнате его нет.

– А что есть в комнате?

– Моя мебель и домик для моей любимой собаки Тины. Мне ее подарили за дупель, это двойной аксель. Собака моя – чихуахуа. Кило семьсот весит. А когда подарили, она весила 700 грамм, тогда ей было 2 месяца. Очень люблю ее наряжать. У нее такой гардероб! Когда бываю за границей, привожу ей новую одежду оттуда. Мама привозит для нее сумки. Это забавно очень!



Фото из личного архива Александры

«100 БАЛЛОВ ЗА ТЕХНИКУ? ЭТО ВОЗМОЖНО»

– Как вы думаете, почему именно у вас получилось впервые сделать то, что никто в мире не смог. Что вам помогло?

– Трудолюбие.

– Трудолюбивых много. Не скромничайте – вы же суперталант.

– Об этом не мне судить. Просто надо хотеть – и тогда все получится.

– Над чем вы работаете сейчас?

– Следующая моя задача – сделать нормально лутц. Потом будем думать. Там останется риттбергер и флип. Флип – это практически то же самое что и лутц, только с другого ребра.

– Возможно ли набрать 100 баллов за технику?

– Конечно. Если прыгнуть красивее, чем я это делала. А если еще один прыжок добавить, тогда и говорить нечего.

– Не пугайте, вы и так набираете за технику больше, чем некоторые мужчины!

– Да, мы их догоняем. А когда изменят правила и в программе у них будет семь прыжков, как и у нас, – тогда догонять будет легче.

– О чем вы мечтаете?

– О победе на Олимпийских играх, о чем же еще?