Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, что изменится в правилах фигурного катания, объяснил, почему Алина Загитова обыграла всех в минувшем сезоне и почему четверные прыжки в исполнении девушек – это нормально, а также отметил, что атлетизм не должен вытеснить искусство из программ.

«У МУЖЧИН ОСТАНЕТСЯ СЕМЬ ПРЫЖКОВ»

– Я правильно понимаю, что скоро должен состояться исполком ISU, на котором будут рассматриваться предложения по изменениям в правилах фигурного катания?

– Я поясню, как работает этот механизм. Ежегодно публикуется коммюнике ISU о коррекциях правил в фигурном катании на следующий сезон. Это коммюнике выйдет в конце апреля. Кроме того, раз в 2 года проводится конгресс ISU. Этот конгресс состоится в этом году с 4 по 8 июня. По окончании конгресса мы узнаем, какие изменения будут приняты. На конгрессе происходит обсуждение изменений и голосование. Поэтому все разговоры о том, что может произойти, сейчас носят предварительный характер.

– Кто вносит предложения по изменениям в правилах?

– Вносить предложения для конгресса имеют право национальные федерации фигурного катания разных стран и органы Международного союза конькобежцев – либо совет, либо технические комитеты ISU.

– Кто основной инициатор тех обсуждений, которые планируются на конгрессе?

– Абсолютно все. Там есть предложения совета ISU, технических комитетов, а также предложения стран.

– С какими инициативами выступает Россия?

– В этом сезоне Россия предложений не давала. У нас есть представитель в техническом комитете по танцам на льду Алла Викторовна Шеховцова, и я, как вице-президент ISU достаточно тесно сотрудничаю с техническим комитетом по одиночному и парному катанию. Мы свои предложения вносили именно через эти комитеты.

– Некоторые из предложений для конгресса уже озвучивались в прессе. В частности была информация, что произвольную программу сократят на 30 секунд.

– Это правда. Но сокращать произвольные программы будут только у мужчин и пар. Длительность произвольных у женщин и танцоров останется прежней.

– С чем это связано?

– В основном речь шла о мужчинах. У многих сложилось мнение, что на последние 30 секунд своих программ у них просто не остается сил из-за очень большой сложности. Решение о сокращении произвольных фактически было принято еще предыдущим конгрессом, просто оно вступит в силу именно сейчас.

– Количество технических элементов в произвольных программах у мужчин и пар сократится?

– Да, будет на один элемент меньше. У мужчин теперь будет не восемь прыжков, а семь, как у женщин. А в парном катании, скорее всего, будет сокращено одно вращение. У них есть одно вращение раздельное и одно парное. Теперь они будут разнесены по программам – одно будет в короткой, другое в произвольной.

– Также были разговоры о том, что базовая стоимость четверных прыжков у мужчин будет снижена.

– Еще предыдущим конгрессом было частично принят, и я думаю, что в этом году будет окончательно утвержден переход на систему качества исполнения (grade of execution) с более широкой шкалой от «-5» до «+5» баллов, чтобы можно было более детально оценить выполнение каждого элемента. Раньше шкала была от «-3» до «+3» баллов.

Базовая стоимость четверных прыжков действительно несколько уменьшается, но если элемент выполнен очень хорошо, например, по максимуму – на «+5», то он будет стоить больше, чем по нынешней шкале.

– То есть логика в том, чтобы ориентировать спортсменов на чистое исполнение четверных прыжков?

– Да, потому что сейчас четверной прыжок, даже исполненный с падением на «-3», стоит больше, чем чисто выполненный тройной. Раньше поощрялась сложность, и сейчас ее планка задрана очень высоко. Теперь пришло время подумать о качестве исполнения и поставить его во главу угла.

«ИСПОЛНЯТЬ ПРОГРАММУ, КАК У ЗАГИТОВОЙ, РИСКОВАННО»

– Были слухи о том, что возраст, с которого девушки могут начать выступление во взрослом катании, будет увеличен. Сейчас он составляет 15 лет. Этот вопрос будет обсуждаться на конгрессе?

– Предложений такого плана нет.

– За прыжки, исполненные во второй половине программы, в одиночном катании добавляют 10 процентов к базовой оценке. Многие остались недовольны, что Алина Загитова воспользовалась этим по максимуму, перенеся все прыжковые элементы во вторую часть произвольной. В этом случае какие-то предложения по изменениям будут выноситься на конгресс?

– Ситуация сложная. Во многих случаях перенос всех прыжков во вторую половину действительно может сделать программу однобокой, но это относится не ко всем. Все зависит от того, как сделана программа. И надо понимать, что если прыжков во второй половине много, это очень тяжело исполнить, нужна хорошая физическая подготовка.

И раз вы упомянули Загитову, то можно вспомнить ее неудачный прокат на чемпионате мира, когда она допустила одну ошибку, и у нее просто не осталось времени прийти в себя, потому что прыжки шли один за другим во второй половине. Исполнять такую программу очень рискованно.

По этому вопросу я бы не стал давать какой-то прогноз. Он будет обсуждаться на конгрессе. Возможно, количество прыжков, получающих эту 10-процентную надбавку, будет сокращено. Условно, чтобы из семи прыжковых элементов во второй половине поощрялось не больше четырех. Но это лишь предложение. Утверждать, что оно будет принято, нельзя.

– Изменения, которые будут рассмотрены и, возможно, приняты конгрессом, будут действовать на протяжении следующего олимпийского цикла?

– Эти изменения принимаются не на четыре года, а только на два.

– То есть в дальнейшем могут быть корректировки?

– Да, в 2020 году могут быть корректировки, но, как правило, близко к Олимпийским играм кардинальных изменений стараются не делать. Поэтому сейчас изменений может быть больше, чем через два года. Опять же, говорю, исходя из практики.

– Разговоры о том, что скоро мир фигурного катания изменится кардинально: будут отдельно существовать техническая и артистическая программы и в каждой из них будут разыгрываться в том числе олимпийские медали, имеет что-то общее с реальностью?

– Как проект такие идеи существуют, но обсуждать их в деталях преждевременно. Одно дело – озвучить идею и совсем другое – реализовать на практике. То, что вы сказали, звучит правильно как идея, но возможно ли это в реальности – вопрос. Единственное, что я могу сказать – этот вопрос будет изучаться.

– То есть это вопрос не ближайших двух-трех лет, а куда более далекой перспективы?

– Да.

«СДЕЛАТЬ ОБЪЕКТИВНЫМ ВСЕ НЕВОЗМОЖНО»

– Для Алины Загитовой это был первый сезон во взрослом катании. Многие заметили, что на стартовых этапах Гран-при она получала почти те же оценки за компоненты, что и на юниорском уровне, но уже к чемпионату Европы по этим показателям она практически сравнялась с мировым лидером – Евгенией Медведевой. С чем вы это связываете?

– Во-первых, она начала лучше исполнять свои программы. Ну а во-вторых, сейчас на всех уровнях все выступают за объективизацию судейства, и нынешняя система оценок ставит объективность во главу угла, но, все-таки, судьи – обычные люди. Поэтому спортсмены должны убеждать их своим катанием, что они умеют хорошо исполнять свои программы. Иногда для этого нужно время.

– Тогда возьмем ситуацию Медведева-Загитова на Олимпиаде. У обеих по два чистых проката, но побеждает та, у которой программа сложнее. Насколько это справедливо в реалиях фигурного катания, которое, все-таки, было и остается субъективным видом спорта?

– Решения судей я не комментирую. На таком высочайшем уровне исполнения, действительно, многое зависит от вкусов и подходов каждого судьи. Но даже если бы они приняли другое решение, то вы бы все равно не смогли сказать, правильное оно или нет. Настолько все было близко!

При этом нынешняя система все равно куда более объективна, чем та, что была раньше. Потому что у тех оценок не было никакой основы. Судьи ставили «5.7», «5.8», «6.0», и это само по себе вызывало вопросы: а почему именно «5.7», а не «5.8»? Тогда это было очень сложно объяснять.

Сейчас есть база, а именно, таблица сложности и качества исполнения. В этой системе есть объективные составляющие и их много. Другое дело, что, наверное, нельзя алгеброй мерить гармонию – все сделать объективным невозможно. Поэтому те вопросы, которые вы задаете, будут всегда.

– Не так давно у нас в редакции были Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Они выразили мнение, что в танцах на льду признанные лидеры могут ошибаться, и это практически никак не отразится на их оценках. Что те же Пападакис/Сизерон могут упасть, но все равно выиграть.

– Я думаю, что это неправда. Если они упадут, то не выиграют. Вирчу/Моир и Пападакис/Сизерон боролись на Олимпиаде за золото, имея очень близкие оценки. И одна из вещей, которая решила этот вопрос, была проблема с платьем у Габриэлы в коротком танце. Из-за этого ей было неудобно кататься, и программа получилась не такой, какой могла бы получиться. Это неудачное стечение обстоятельств, но оно тут же повлияло на результат. А если мы говорим о падении, то в этом случае теряется очень много баллов.

Да, если это падение вне элемента, то потери меньше. А если это произошло во время исполнения элемента, то теряется и уровень сложности, и качество исполнения, а также идет отдельное снижение за падение, поэтому данная фраза – явный перебор. Единственное, что я могу сказать: надо работать, тренироваться и кататься так, чтобы эти вопросы не надо было обсуждать.

– Глядя на наших молодых танцоров можно ли сказать, что у нас есть шанс вернуть себе первенство в этом виде?

– Шанс есть, но это непросто. Первое, что надо делать – кататься так, чтобы все признавали, что мы не хуже лидеров.

«СЛОЖНОСТЬ НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЕДИНСТВЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ»

– Сейчас женское фигурное катание двигается в сторону максимального технического усложнения. 13-летняя Александра Трусова выиграла юниорский чемпионат мира, исполнив два четверных прыжка. Это нормальная ситуация?

– По мне абсолютно нормальная. Если вы посмотрите на мировое женское катание, то сейчас во многих странах есть спортсменки, которые обладают практически всем арсеналом тройных прыжков. Все делают одно и то же. А чем выигрывать? Есть варианты с перенесем прыжковых элементов во вторую часть программы, с исполнением максимального количества сложных каскадов. Но правила так устроены, что эти возможности ограничены, например, только два тройных прыжка могут быть повторены в каскадах или комбинациях.

Почему девушки не исполняют каскад из трех тройных прыжков, да и мальчики очень редко это делают? Потому что если ты сделал этот каскад, то в конце программы складывается ситуация, что прыгать больше нечего. И тогда приходится делать простые прыжки, теряя баллы.

Что делать, когда твои возможности победить ограничены? Делать что-то, чего не делают другие. Тройной аксель в исполнении женщин мы видели уже много раз. Первой его сделала японка Мидори Ито еще в конце 80-х. Позже этот элемент исполняли и Мао Осада, и Лиза Туктамышева, и делали они это замечательно. Четверной сальхов на соревнованиях я видел в исполнении Мики Андо тоже очень давно.

Это не что-то абсолютно новое. Я думаю, что это естественный путь развития. Чем-то надо выигрывать, поэтому люди идут дальше. Это во-первых. А во-вторых, если это делают мальчики, почему не могут делать девочки?

– Это не очень безопасно.

– Чтобы эти элементы не были травмоопасны, нужна хорошая физическая подготовка, качественные разминки на тренировках. Я не вижу здесь ничего сверхъестественного.

– Изначально этот вопрос я задал в связи с разговорами о том, что тренд на максимальное усложнение программ создает ситуацию, в которой преимущество получают маленькие девочки, не прошедшие период взросления, в силу скромных физических параметров им гораздо проще исполнять все эти прыжки. Той же Евгении Медведевой в 18 лет сложнее разучить такие элементы.

– Вы правы, но лишь частично. Американская фигуристка Мирай Нагасу в этом году выучила тройной аксель и достаточно успешно показывает его на соревнованиях. При этом она взрослая и достаточно крупная девочка. Поэтому не стоит говорить, что выучить такие прыжки в старшем возрасте невозможно.

Другой вопрос, что да, действительно, когда тело маленькое и нет боязни, что тоже очень важно, спортсмены могут исполнять более сложные элементы. Но, опять же, их надо сохранить. Та же Саша Трусова пока не может участвовать во взрослых соревнованиях. Посмотрим, что она покажет, когда получит это право.

Идет нормальный процесс эволюции. Он может идти медленнее или быстрее, но все равно будет продолжаться. Главное, чтобы элементы не были опасны. И я не вижу высокой травмоопасности в четверных прыжках. А вот вопрос четверных выбросов в парах надо обсуждать отдельно, потому что они действительно могут быть опасны для спортсменов. При этом стоит отметить, что если в прошлом году попыток четверного выброса было очень много, то в этом году их количество сильно уменьшилось. И правила никто не менял – сами спортсмены приняли такое решение.

– Сейчас многих беспокоит, что атлетичность и сложность элементов выходит на первый план фигурном катании, а искусство уже не так важно. Что вы думаете об этом?

– Хорошие программы обладают и сложностью, и сюжетом. Если программа сложная, но ее артистическая сторона хромает, то это должно быть отражено в оценках за компоненты. Если эти баллы оказываются неоправданно высокими из-за сложности, это неправильно. С этим надо бороться, что и делает ISU. При этом я согласен, что надо вести большую работу, чтобы сложность не стала единственным критерием результата.