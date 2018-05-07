Соответствующее заявление фигуристки обнародовала наша федерация фигурного катания. Несколькими часами ранее армянская федерация этого же вида спорта опровергла слухи о том, что 18-летняя Медведева может сменить спортивное гражданство и выступать под флагом закавказской экс-советской республики. Все это «Советский спорт» уже прогнозировал - и чтобы это прогнозировать, вовсе не требовалось быть семи пядей во лбу.

Заявление Медведевой сформулировано максимально вежливо и корректно. Она благодарит Тутберидзе, у которой тренировалась 11 лет, вспоминает, как выросла у нее на катке, и желает ее подопечным всяческих успехов. В общем, политес соблюден.

Нас,однако, интересует другое: есть ли там что-то конкретное – и что-то новое?

Как ни странно, кое-что все-таки есть. Медведева продолжит выступать не только под российским флагом (кто бы сомневался?), но и (цитаты) «оставаясь в школе «Самбо-70», пусть и «тренируясь у Брайана Орсера… чтобы использовать новые возможности и другие методики… и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».

Как вы догадываетесь, Орсер в «Самбо-70» не работает. У него хватает своих, канадско-всемирных забот. Напомню, что 56-летний специалист тренирует большую группу звезд самой разной величины, а наиболее известными из его учеников являются двукратный чемпион ЮдзуруХаню и двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес. Кроме того, в 2010 году Орсер привел к олимпийскому золоту кореянку Юну Ким.

Так как же Медведева будет работать с Орсером, оставаясь в «Самбо-70»?

Ну, а почему нет? Не уверен на все сто, но рискну предположить, что дело тут просто в деньгах. Видимо, подмосковная школа Тутберидзе в той или иной степени будет участвовать в оплате услуг канадца. И такой цивилизованно-взаимовыгодный вариант «развода» делает честь всем трем сторонам – и тренеру, и фигуристке, и школе. А то и четырем, с учетом ФФКР.

Второй важный момент: в заявлении Медведевой не говорится ничего определенного про травму стопы, во многом из-за которой (хотя, конечно, не только) она проиграла февральскую Олимпиаду Алине Загитовой. «8 марта я летала в Германию для медицинского обследования, мне настоятельно рекомендовали воздержаться от нагрузок, и я была вынуждена пропустить два месяца полноценных тренировок».

Напрашивается вопрос: март мартом – а дальше-то что? Видимо, даже примерная дата возвращения Медведевой к полноценным соревнованиям пока никому неизвестна. Ни ей, ни Орсеру, ни Тутберидзе, ни врачам. А если ей еще придется пропустить целый год?..

Впрочем, будь подобная опасность была реальной, я сильно сомневаюсь, что о переходе к Орсеру объявили бы уже сейчас. Скорее подождали бы развития «медицинских событий». А раз уж все объявлено-решено, то и гонорар за свою новую подопечную канадец, видимо, начнет отрабатывать не «неизвестно когда», а достаточно скоро.

Это означает только одно: скорее всего, в сезоне-2018/19 мы снова увидим на льду Ее.

Евгению Медведеву.