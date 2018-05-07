«ВИДЕЛ, КАК ДВА МЕДВЕДЯ НЕ УЖИВАЮТСЯ В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ»

– Меня не удивило такое развитие событий, – сразу отмечает Алексей Николаевич. – Я уже был свидетелем ситуации, как два медведя не уживаются в одной берлоге. Так что расставание Жени Медведевой с Этери Тутберидзе лично для меня неожиданным не стало.

– Зато, похоже, стало таким для все остальных.

– Я вот что отмечаю – почти все воспринимают случившееся с какой-то долей трагизма. Понимаю, это банальный журналистский прием – во всем найти «жареное». Такое – неминуемо и неискоренимо. Только на самом деле никакой трагедии не случилось. Более того – в этой ситуации могут выиграть все. На что я и надеюсь.

– Как именно?

– Сейчас я пишу книгу о своих воспоминаниях. В ней есть глава, называется: «Победные поражения». Посвящена она тому, как в свое время друг с другом соперничали Евгений Плющенко и Алексей Ягудин. Все ждали их противостояния на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити. Но незадолго до нее, в 2001 году, Леша был буквально раздавлен и разбит Женей на Играх доброй воли в Брисбене. Тогда, в Австралии, Плющенко выиграл, а Ягудин остался только третьим – проиграл еще и Майклу Вайссу. Поражение? Да. Но как в итоге все перевернулось!

– И выиграл в итоге Ягудин – на Олимпийских играх.

– Выиграли в той ситуации все. Ягудин – потому что взял золото в Солт-Лейк-Сити. Татьяна Тарасова, к которой он ранее ушел от меня – потому что получила младшего сына в своей звездной карьере, которого любит больше всех других чемпионов. Поражение в Брисбене побудило ее пригласить Рудольфа Загайнова, благодаря которому Леша обрел внутренний стержень и сумел показать лучший результат на Олимпийских играх. Плющенко – потому что не завершил карьеру, а получил мощнейший стимул выступать дальше и продолжил победное шествие по аренам мира. А я добавил к своему послужному списку еще три олимпийские медали, которые Женя завоевал в Турине, Ванкувере и Сочи.

«РАЗВОДЫ БЫЛИ, ЕСТЬ И БУДУТ»

– Вернемся к главному – к причинам расставания…

– В данной истории есть три достойных персонажа. Первый – замечательная фигуристка и очень разумный, зрелый человек – как можно судить по ее интервью и другим публичным заявлениям – Евгения Медведева. Второй – самый успешный тренер последних лет в женском одиночном катании – Этери Тутберидзе. Третий – талантливый и тоже успешный канадец Брайан Орсер, который накопил много медалей не только с девушками-одиночницами, но и с мужчинами. Безусловно – яркий и замечательный специалист. Мне хочется, чтобы у всех троих все сложилось наилучшим образом.

– Слышали, как Медведева мотивировала свой переход к Орсеру?

– Пока нет.

– Дословно: «Я делаю это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне». Что такого ей может дать Орсер, чего не может дать Тутберидзе?

– Это бездонная тема для размышлений, но есть такая вещь – этика тренерского клана. И эта самая этика не позволяет мне рассуждать о нюансах работы коллег.

– Тогда спрошу по-другому – в чем именно должна прибавить Медведева, чтобы стать лучше Загитовой? Ведь у Алины более сложные программы.

– У нее не только сложные программы. Загитова – такая же блестящая фигуристка, с очень яркими образами, которые воспринимаются эмоционально. Подчеркну – это важно. А в чем прибавить Евгении – пусть решают те люди, которые будут с ней работать. Тут я тоже комментировать ничего не могу.

– Вам лично не показалось, что в расставании Медведевой и Тутберидзе явно прослеживается личный конфликт? Этери ведь отмечала – Евгения не отвечала ей на смски и звонки…

– Здесь мы видим типичное отражение взаимоотношений в других сферах человеческой жизни. Взять, например, супружеский развод. Они всегда были, есть и будут. Разводы могут быть удачными – для одного из супругов, или же для обоих. Бывают неудачными. Бывают возвращения – мой яркий ученик Юрий Овчинников, к примеру, дважды играл свадьбу с одной и той же женщиной. Это жизнь – в ней случается всякое. Нет смысла обсуждать нюансы, что именно сопровождало расставание двух человек. Что будет дальше в жизни каждого из них – вот единственное, что имеет значение.

– Чего ждать от сотрудничества Медведевой с Орсером?

– Тут многое зависит даже не от них. А от той атмосферы, которая сложится в фигурном катании в связи с революционными – а я воспринимаю их именно так – изменениями в принципах судейства. На моей памяти таких было два. Сначала – когда отказались от обязательных фигур. Затем – когда перешли от 6-бальной системы оценок к современной. И вот теперь третий раз – с понижением значимости сложных прыжков и введением правила «плюс 5». Мне лично такие изменения не нравятся, но их приходится учитывать. А ситуация может серьезно измениться – как в раскладе сил среди сильнейших фигуристок, так и в самой методике подготовки. Если раньше все бились лбом об стену, отрабатывая сложные прыжки, теперь акценты сместятся. Сыграет ли это в пользу Медведевой? Не знаю. Поживем-увидим.

– В истории с Плющенко и Ягудиным, по вашим словам, проигравших не было. Сейчас все может получиться также?

– Я на это надеюсь. Повторюсь – все воспринимают расставание Медведевой с Тутберидзе как что-то печальное и необратимое. Я вижу другое – что в этой ситуации выиграют все. Медведева продолжит поражать зрителей своими мастерством и обаянием, Этери удивит нас новыми талантливыми ученицами, а Орсер попытается соединить лучшие традиции русской и североамериканской школ фигурного катания. Но в любом случае я уверен, что мы вновь будем свидетелями побед русского оружия. И не так важно, кто будет из него стрелять.