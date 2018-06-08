«Советский спорт» — о правилах, по которым фигурное катание будет жить в ближайшие два года.

Почему вообще правила меняются?

Для фигурного катания это нормальная ситуация. Как объяснял в интервью «Советскому спорту» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник: коммюнике ISU об изменениях в правилах фигурного катания публикуется ежегодно. Раз в два года проводится конгресс ISU, который рассматривает все предложения, они выносятся на голосование, а потом либо одобряются, либо нет. В этом году конгресс проходил с 4 по 8 июня.

Вносить предложения для конгресса имеют право национальные федерации фигурного катания разных стран и органы Международного союза конькобежцев – либо совет, либо технические комитеты ISU. Все они сводятся в один документ, который формирует повестку заседания.

Конгресс длится четыре дня. Им нечего делать?

Конгресс ISU рассматривает предложения по изменениям не только в фигурном катании, но и в конькобежном спорте, и в шорт-треке. В этом году таких предложений было больше 400.

Это правда, что пытались повысить возрастной ценз для фигуристов?

Да, с этой инициативой выступила голландская федерация фигурного катания. Причем их предложение не входило в изначальную повестку, опубликованную 30 апреля. Голландцы предлагали повысить возрастной ценз до 17 лет (сейчас во взрослое катание можно перейти, если тебе исполнилось 15). Они делали упор на то, что на чемпионатах мира и Олимпиадах должны выступать зрелые спортсмены с качественными и сбалансированными программами, а молодые фигуристы в силу физиологических особенностей имеют преимущество и могут выполнять более сложные элементы, чем взрослые. Также голландцы пытались спекулировать на том, что в фигурке и без того самый низкий возрастной ценз среди зимних видов и даже в спортивной гимнастике он выше.

Зачем это нужно?

Кто-то увидел в этом попытки борьбы с российской школой фигурного катания. Ведь у нас есть целый ряд молодых спортсменок, готовых рвать всех на взрослых стартах. Некоторые заняли противоположную позицию и выступали за повышение возрастного ценза, приговаривая, что фигурное катание не должно быть спортом однодневок. Намекая на то, что многие 15-летние девочки выстреливали на главных стартах, а потом пропадали.

И что в итоге?

Конгресс ISU отклонил рассмотрение вопроса об увеличении возраста спортсменов для участия в соревнованиях среди взрослых. Чтобы он был включен в повестку дня, его должны были поддержать 4/5 участников мероприятия, однако этого не произошло.

Так что 16-летней Алине Загитовой и 13-летней Александре Трусовой пока что не о чем беспокоиться. Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 продолжит свои выступления на взрослом уровне, а самую сильную юниорку мира мы должны увидеть на топовых стартах, начиная с сезона 2019/2020.

Впрочем, через два года конгресс ISU соберется вновь. Заслуженный тренер России Олег Васильев считает, что тема возрастного ценза еще будет обсуждаться:

- Для меня достаточно очевидно, что к этому вопросу будут возвращаться. Скорее всего, предложение повысить возраст допуска может войти в повестку уже следующего конгресса и будет внесено туда не в экстренном, а в обычном порядке. Более того, раз за это уже сейчас проголосовали 63 делегата (при 39-ти против и 15-ти воздержавшихся), достаточно велик шанс, что за повышение возраста, когда этот вопрос будет вынесен на голосование, выскажется большинство, - сказал он в интервью «Р-Спорт».

ISU сократил количество прыжков во второй части программы, за которые начисляются дополнительные баллы

Раньше ко всем прыжкам, исполненным во второй половине программы давали надбавку 10%. Алина Загитова и ее тренеры воспользовались этим по максимуму, поставив все семь прыжковых элементов во вторую часть произвольной. Эта нереальная сложность принесла ей золотую медаль Олимпиады и сыграла против фигуристки на чемпионате мира.

На эту тему было очень много споров. Загитову обвиняли в том, что она просто убивает время в первой части своих прокатов, а в программах нет никакой художественной составляющей. Тренер спортсменки Этери Тутберидзе после окончания сезона предположила, что правила изменят.

- Нам больше не дадут исполнять все прыжки во второй половине, - сказала она на пресс-конференции.

Тутберидзе оказалась права. На конгрессе было рассмотрено два предложения относительно количества прыжков во второй половине программ, получающих надбавку. Канадцы предложили ограничить количество прыжков, оценивающихся по коэффициенту 1,1, до двух в короткой программе и до четырех – в произвольной.

Японцы были более радикальны. Они выступили за то, что давать надбавки только к одному последнему прыжку в короткой программе и трем заключительным прыжковым элементам в произвольной. По их мнению, такое решение будет способствовать сбалансированности программ фигуристов.

В итоге, большинство членов конгресса ISU поддержало предложение японцев. Изменения вступят в силу с начала следующего сезона. Загитовой и ее тренерам придется перестраиваться.

Длительность произвольных программ у мужчин и спортивных пар сократили на 30 секунд

Разговоры об этом ходили еще давно. Раньше программы длились четыре минуты и 30 секунд, теперь время проката произвольных программ ограничено четырьмя минутами. Александр Лакерник уже объяснял, почему это произошло:

- У многих сложилось мнение, что на последние 30 секунд своих программ у мужчин просто не остается сил из-за очень большой сложности. Решение о сокращении произвольных фактически было принято еще предыдущим конгрессом, просто оно вступит в силу именно сейчас, - рассказал вице-президент ISU в апрельском интервью «Советскому спорту.

Собственно, поэтому в произвольных программах сократили и количество прыжковых элементов у мужчин. Раньше было восемь, теперь будет семь, как у женщин.

Количество четверных прыжков ведь тоже хотели сократить?

Да, изначально предлагалось сократить количество четверных прыжков в произвольной программе одним каждого вида. В итоге, это предложение немного видоизменили: теперь в произвольной программе спортсмен может прыгать один из видов четверных дважды, но все остальные - только по одному разу.

По мнению технического комитета в парном и одиночном катании ISU, внесшего предложение, такое нововведение придаст программам больше разнообразия, а также позволит проявить себя фигуристам, владеющим всеми четверными прыжками.

ISU изменил шкалу оценки уровня исполнения (grade of execution)

- Еще предыдущим конгрессом было частично принят, и я думаю, что в этом году будет окончательно утвержден переход на систему качества исполнения (grade of execution) с более широкой шкалой от «-5» до «+5» баллов, чтобы можно было более детально оценить выполнение каждого элемента. Раньше шкала была от «-3» до «+3» баллов, - эти слова Александра Лакерника официально стали реальностью.

Шкалу расширили. Логика в том, чтобы ориентировать спортсменов на чистое исполнение сложных элементов, например, четверных прыжков. Раньше поощрялась сама сложность, теперь во главу угла становится качество. Базовая стоимость четверных прыжков снижена, но если он будет выполнен по максимуму на «+5», то спортсмен получит большее количество баллов, чем при предыдущей системе.

- Большая шкала дает возможность более правильно оценивать качество элементов. Если вы придете в школу, и вам скажут, что оценок всего лишь две – к примеру, два и пять, то разнообразия будет мало. Той шкалы, которая есть у нас в школе, – до пяти баллов, тоже не хватает.

Я как преподаватель ставлю сколько угодно троек с минусом или с плюсом, пытаюсь сам ввести какую-то дополнительную шкалу. Так и здесь – больше деталей в оценке при хорошем судействе позволят более правильно оценивать качество элементов. Мы надеемся, это приведет к более качественной оценке, - объяснил Лакерник в интервью «Р-Спорт».

С вице-президентом ISU согласны не все. Легендарный тренер Алексей Мишин считает, что расширение шкалы GOE – сомнительное предложение и дает возможность широкому волюнтаризму со стороны судей.

ISU не стал делить судей на оценивающих исполнение и компоненты

В связи с расширением шкалы GOE голландская федерация предложила, чтобы на соревнованиях от пяти до семи судей оценивали только GOE и столько же – только компоненты программ, так как нагрузка на арбитров значительно возрастет.

После обсуждения вопроса, на голосование он был вынесен в обновленной редакции – о разделении судей на тех, кто оценивает GOE и компоненты в количестве не менее пяти в каждой категории, но с сезона-2019/20 и лишь в юниорской серии Гран-при.

При голосовании предложение не набрало необходимых для утверждения 2/3 голосов делегатов.

Что у танцоров?

Все по-старому. Только короткий танец теперь будет называться ритм-танец.

Лакерник остался вице-президентом ISU

Также сегодня переизбрали руководство Международного союза конькобежцев. Президентом остался Ян Дайкема, руководящий ISU с 2016 года, – он был единственным кандидатом на этот пост. Россиянин Александр Лакерник также был переизбран на пост вице-президента организации.