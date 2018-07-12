Двукратная чемпионка мира дала первое большое интервью после отъезда в Канаду. Мы перевели все самое интересное

Переход Евгении Медведевой из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру стал самым обсуждаемым событием в мире фигурного катания после корейской Олимпиады. Двукратная чемпионка мира после обидного для нее поражения в Пхенчхане рассталась с тренером, которому обязана всеми своими успехами, и решила резко изменить свою карьеру. После этого российская фигуристка не слишком баловала поклонников, ограничиваясь короткими постами в соцсетях. неудивительно, что когда Медведева решилась на большое (сравнительно) интервью видеоканалу одного из спонсоров, «Советский спорт» не смог пройти мимо и выбрал оттуда самое интересное.

Ведущий: Здравствуй, Евгения! Как чувствуешь себя сегодня?

Медведева: Привет! Хорошо, как и всегда.

Ведущий : Ты только недавно переехала в Торонто. Как тебе здесь, нравится?

Медведева: Я пока еще не успела все осмотреть, потому что всего неделю здесь. У меня был один выходной, когда я просто валялась на кровати, но я очень хочу исследовать больше. Надеюсь, получится в ближайшем будущем.

Ведущий: Что бы тебе хотелось посмотреть/ посетить в первую очередь?

Медведева: Я успела посетить Си-Эн Тауэр. Шел сильный дождь, поэтому было не очень приятно, но довольно весело. И сперва мне бы хотелось сходить в какой-нибудь торговый центр на шоппинг… Мне это нравится.

Ведущий: В чем заключается наибольшая разница между Канадой и Россией?

Медведева: Для меня, во-первых, довольно необычно то, что все вокруг практически постоянно улыбаются. Когда ты кого-то встречаешь, даже незнакомого, он может спросить: «Привет, как дела? Как прошел твой день?» и первое время я удивлялась: «Эм-м-м… А зачем ты меня об этом спрашиваешь?». Это довольно непривычно, но мне кажется, что здесь лучше условия и для учебы, и для тренировок. Здесь тише и в целом, лучше.

Ведущий: Как проходят тренировки с Брайаном Орсером?

Медведева: Как я уже говорила, все здесь сильно отличается о того, как было раньше, в том числе и работа. Тренировки занимают меньше времени, но проходят чаще. То есть в России у меня было два занятия по полтора часа, а сейчас их каждый день больше, но по времени они короче. И это даже труднее, чем я ожидала… Пи этом, тренироваться с Брайаном очень приятно, ведь он старается все время держать тебя в спокойной обстановке и поэтому все проходит довольно гладко.

Ведущий: Совсем недавно ты получила новые лезвия… Уже успела их опробовать?

Медведева: Если честно, еще нет. Но очень скоро я это сделаю.

Ведущий: Опробуешь их здесь в крикет-клубе во время конькобежной сессии?

Медведева: В общем, после еще одного Японского шоу я уеду 3 июля, а вернусь примерно 10 или раньше, и сразу после этого я их опробую . Я уверена, что они будут отлично смотреться… Практически каждый день я беру их в руки и рассматриваю на солнечном свету , и у них такой… крутой цвет! Прямо как я и хотела.

Ведущий: Где ты их хранишь?

Медведева: В своей комнате, в сумке, как сокровище… хотя так оно и есть.

Ведущий: Ты катаешься на протяжении многих лет: есть какая-нибудь смешная или смущающая история, которую ты помнишь лучше всего?

Медведева: Была… В российском фигурном катании ее все помнят. У меня шел второй юниорский сезон, и там был такой момент. После короткой программы на чемпионате мира среди юниоров зрители бросали на лед шоколадки, и когда я уходила со льда, то сказала в камеру: «Мы катаемся ради еды!». Не знаю почему. Мне потом все старались припомнить этот момент, потому что всем эта ситуация показалась забавной. Одна я не могу понять почему, мне это кажется странным.

Ведущий: Кто был/ является твоим кумиром в фигурном катании?

Медведева: Я всегда считала, что учиться стоит у всех. Ведь у каждого есть как плюсы, так и минусы, поэтому я всегда стараюсь взять самое лучшее от каждого атлета.

Ведущий: Кто твой лучший друг в фигурном катании?

Медведева: Сейчас у меня много друзей. Около года назад я даже представить себе не могла, что они у меня есть. Правда, практически никто из моих очень хороших друзей не говорят по-русски…

Ведущий: Есть ли у тебя странная привычка перед выходом на каток?

Медведева: Перед соревнованием, не знаю почему, я около двух часов слушаю музыку нон-стоп. И я почти ни с кем не разговариваю, не улыбаюсь, не смеюсь, а лишь фокусируюсь на разминке или своем представлении. И временами, когда я не контролирую себя, то начинаю петь и танцевать так, что люди вокруг начинают коситься на меня с лицами, типа: «Что творит это девочка?». Однако меня это не волнует, я готовлюсь к своему выступлению … Но временами это и вправду выглядит странно.

Ведущий: Какую именно музыку ты слушаешь?

Медведева: Я случаю совершенно разную музыку. Например, Metallica, Rihanna, Lady Gaga, Ariana Grande, временами классическую музыку, но в приоритете у меня K-pop.

Ведущий: Есть ли любимчики в K-pop?

Медведева: Моя любимая группа – EXO. Они были на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Ведущий: Есть ли что-то странное в твоих тренировках с новым тренером Брайаном Орсером?

Медведева: Я не могу назвать это странным, просто все настолько непривычно. Непривычные упражнения, необычные упражнения для прыжков и катания в целом. Как мне кажется, мне это даже на пользу, потому что после всех подготавливающих упражнений и элементов я чувствую себя лучше.

Ведущий: Если бы ты не была фигуристкой, то кем?

Медведева: Думаю, кем-то, связанным с искусством, потому что моя мама была художницей и половина моей семьи – художники.

Ведущий: А ты хороша в рисовании?

Медведева: Когда я практикуюсь в рисовании, то получается довольно неплохо… Но сейчас я ничем таким не занимаюсь, поэтому не знаю. Наверное, будет ужасно.

Ведущий: Какое твое любимое место для путешествия?

Медведева: Токио. Это мой любимый город. Последний раз, когда я ездила на японское шоу, это было в Нагано… и в тот момент я окончательно поняла, что Япония – моя любимая страна, и я очень люблю Нагано. Это лучший город, который я бы посетила в любой момент.

I fell in love with Nagano. Became my favorite Japanese city❤️ pic.twitter.com/sGNBzKfCma — Evgenia Medvedeva (@JannyMedvedeva) 6 июня 2018 г.

Ведущий: Почему тебе так сильно нравится именно Нагано?

Медведева: Это магическое ощущение, потому что все люди вокруг настолько разные, в том же мегаполисе… Токио, я люблю Токио, но Нагано просто фантастический и там очень вкусная еда.

Ведущий: Какая твоя любимая еда там?

Медведева: Фрукты. Они выглядят очень мило, они такие большие и сладкие. Мне очень нравится, вообще, все в Японии очень вкусное.