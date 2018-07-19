Свыкнуться и жить с мыслью о том, что каждый человек смертен невероятно сложно. Из головы ее постоянно вытесняет жизнь и обстоятельства, которые ей сопутствуют. Поэтому так страшно становится, когда тебе приходится вдруг резко вспоминать фразу Воланда о том, что человек не просто смертен, а внезапно смертен.

Сегодня в такой ситуации оказался весь мир фигурного катания. Бронзовый призер Олимпиады в Сочи, обладатель нескольких медалей чемпионатов мира, прекрасный фигурист и яркая личность Денис Тен скончался после нападения в родной Алма-Ате.

По информации казахстанских СМИ двое подонков пытались украсть зеркала с машины фигуриста. Тен застал их на месте преступления, завязалась потасовка, в результате которой спортсмен получил тяжелое ножевое ранение. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Фигурист потерял слишком много крови. Ему было всего 25 лет.

- Мы сидим с Леной Буяновой и пока не можем опомниться. Мы находимся на том самом катке, где Денис делал свои первые тройные прыжки. Он был учеником Лены, я им помогала на протяжении многих лет делать программы и сильно с ним дружу… Дружила и любила, - величайший тренер Татьяна Тарасова не может прийти в себя от горя.

- Мне просто не верится, что Дениса больше нет. Это был светлейший человек, талантливейший, любимец публики, - российский фигурист Максим Ковтун с трудом подбирает слова.

Эта трагедия, без сомнения, затронула каждого, кто хоть немного связан с фигурным катанием. Тена любили все, и очень жаль, что в последние годы его карьера была сильно испорчена травмами.

В одном из интервью Денис признавался: «В моей карьере не было ни одного сезона, когда чувствовал бы себя полностью здоровым». Но он продолжал кататься и поехал в Пхенчхан, несмотря на тяжелейшую травму, полученную в межсезонье. Тен отказался от операции, на протяжении полутора месяцев проводил на физиотерапии по восемь часов в день, ходил в тренажерный зал с костылями и тренировался через боль.

Он выступил на Олимпиаде, заняв 27-е место. Но результат в данном случае абсолютно вторичен. Эта история ярко характеризует Дениса. Ему было дано многое от природы: уникальная пластика, потрясающее скольжение, но он не просто эксплуатировал свой талант, а трудился и шел вперед, несмотря на трудности.

Тен выиграл взрослый чемпионат Казахстана уже в 12 лет и утвердился в статусе звезды мирового фигурного катания уже в 16. На мировом первенстве 2009-го в Лос-Анджелесе он стал восьмым и завоевал для Казахстана две путевки в мужском одиночном катании. Впервые в истории его родной страны.

В Ванкувере-2010 Тен был самым молодым участником и занял 11-е место. Но этого было недостаточно. Денис ушел от Елены Буяновой к Фрэнку Кэроллу, который привел к олимпийскому золоту Эвана Лайсачека.

Он всегда любил говорить о том, что мечтает совместить в себе стили ведущих фигуристов мира, но при этом не терять индивидуальности. Поэтому Тен постоянно работал с разными хореографами, а в сезоне 2012-13 стал первым в истории фигуристом, который решился сделать произвольную программу идеологическим продолжением короткой, выбрав саундтрек из фильма «Артист». Сюжет обоих прокатов включал в себя основные истории, описанные в картине.

На Олимпиаде в Сочи он выиграл бронзу после девятого места в короткой программе. Для большинства болельщиков и специалистов это была сенсация и еще одно доказательство силы характера казахстанского фигуриста.

- Я всегда понимал, что в спорте не бывает идеально ровных тропинок, - говорил Тен в интервью. С этим постулатом он шел по жизни. Достигал целей и боролся до конца.