В четверг в США стартует первый международный турнир нового сезона, в котором система начисления очков в фигурном катании претерпит серьезные изменения.

Напомним, что реформы были утверждены в начале июня на конгрессе ISU и вступили в силу с 1 июля этого года. Вот краткий перечень наиболее существенных изменений.

1. Продолжительность произвольной программы у мужчин и в парном катании сокращена на 30 секунд – с четырех с половиной минут до четырех. Из-за этого мужчины будут выполнять меньше на один прыжок (семь элементов этой категории вместо прежних восьми), а пары – на одно вращение.

2. В одиночном катании (и у мужчин, и у женщин) надбавка в 10 процентов теперь начисляется не за все прыжки, исполненные во второй половине программы, а только за один последний прыжок в короткой программе и за три последних – в произвольной.

3. Диапазон судейских надбавок/сбавок за качество исполнения технических элементов расширен: раньше было от «-3» до «+3», теперь – от «-5» до «+5». То есть, 11 возможных градаций (включая 0) вместо прежних семи. Кроме того, изменился «шаг» надбавки: по новым правилам каждый лишний «плюс» («+2» по сравнению с «+1», «+3» по сравнению с «+2» и т.д.) добавляет 10 процентов от базовой «стоимости». Таким образом, оценка каждого элемента варьируется от 0,5 до 1,5 его номинальной «базы». По старым правилам этот диапазон был заметно меньше.

4. Сокращена базовая «стоимость» многих технических элементов, прежде всего – самых сложных: четверных прыжков в одиночном катании, а также четверных подкруток и выбросов – в парном. У остальных элементов снижение «базы» минимально или вообще отсутствует. Предполагается, что рост судейских надбавок за качество исполнения (см. выше) компенсирует снижение «баз».

5. В одиночном катании в произвольной программе теперь исполнять дважды (включая каскады) можно только один (любой) из пяти видов четверных прыжков, а все остальные – не более одного раза.

ТЕПЕРЬ ОТ СУДЕЙ БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ БОЛЬШЕ

По идее, самый важный пункт в этом перечне – третий. Точнее даже сочетание третьего и четвертого. Они дают судьям значительно больше возможностей влиять на итоговый результат. Правда, еще нужно посмотреть: как арбитры станут пользоваться новой, расширенной шкалой. Не исключено, что крайние варианты «+5» и «-5» будут применяться ими довольно редко, в виде особого поощрения (раньше надбавка «+3» была обычным делом).

Основной мишенью новинок была чрезмерная мода на четверные прыжки у мужчин. По старым правилам фигурист, докрутивший четвертой лутц и вместо выезда шмякнувшийся от души на лед при приземлении, все равно получал гарантированно больше, чем за идеальный, на «+3», лутц в три оборота. Это породило массовую волну прокатов (особенно произвольных), когда спортсмены вытирали руками и прочими частями тела по полкатка, но все равно зарабатывали высокие оценки. Сейчас подобный номер у «попрыгунчиков» уже не пройдет.

Еще стоит обратить пристальное внимание на «судейство по-новому» в парном катании. Если четверные выбросы, от которых из-за чрезмерной опасности травм и так уже отказались почти все, теперь, похоже, отложена на отдаленное будущее, то с подкрутками (напомню, четверную хорошо делает наш лучший дуэт Евгения Тарасова/Владимир Морозов) история пока непонятная – с них все-таки не падают. Как, кстати, и с поддержек, «вес» которых в общей картине может сейчас существенно вырасти.

ПЕРЕСЧЕТ ПХЕНЧХАНА-2018: «+0,24» В ПОЛЬЗУ МЕДВЕДЕВОЙ

Впрочем, это отдельная большая тема, поговорить на которую мы еще успеем - как и о мужских четверных. А для первой иллюстрации по новым правилам я, конечно, выбрал самый российский сюжет из всех возможных: противостояние Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

Поскольку женщины четверные еще не прыгают (по крайней мере до июня-2019, когда феноменальной Александре Трусовой исполнится 15 лет – атака на этот возрастной лимит на нынешнем конгрессе ISU была, на наше счастье, отбита), для них особой новинкой стала «уценка» прыжков во вторых половинах программ (см. пункт 2). Как бы специально «под Загитову», которая в золотом минувшем сезоне умудрялась прыгать все под конец даже в произвольной, чего больше никто не мог и что нравилось далеко не каждому. Мол, чего эта девчонка аж две стартовых минуты непонятно чем на льду занимается?

Так вот: я взял все, да и пересчитал. Разумеется, из олимпийского Пхенчхана-2018, где дуэль российских фигуристок стала едва ли не центральным событием Игр для нашей страны. И где Загитова именно за счет технической сложности сместила с трона двукратную чемпионку мира Медведеву.

Конечно, эти подсчеты отчасти условны. Сомневаюсь, что при новых правилах они оставят последними прыжками «дешевые» аксели. Плюс у Загитовой из «зачетной зоны» для надбавок дважды выпал уникальный каскад «лутц-ритбергер». Но тут уж, извините: что получилось - то получилось. Я просто сидел и считал. И выиграла у меня - Медведева! Всего 24 сотых балла!

Хотя она и в реальном Пхенчхане проиграла только полтора. А сейчас тренируется в Канаде у Брайана Орсера. А Загитова – по-прежнему в группе Этери Тутберидзе – тоже готовит новые суперпрограммы. В общем, это опять будет полное «ух!».

Сезон вот-вот начнется…

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ БЫ ПРИ НОВЫХ ПРАВИЛАХ ОЦЕНКИ ЗАГИТОВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ НА ОЛИМПИАДЕ-2018

Короткая программа

Загитова Медведева Разница* Базовая стоимость элементов 32,70/33,00 (-0,30) 31,00/31,30 (-0,30) +1,70/+1,70 (0) Надбавки за 2-ю половину 0,33/1,97 (-1,64) 0,33/1,80 (-1,47) 0/+0,17 (-0,17) «Плюсы» за исполнение** 13,38/10,33 (+3,05) 12,12/10,09 (+2,03) +1,26/+0,24 (+1,02) Общая оценка за технику 46,41/45,30 (+1,11) 43,45/43,19 (+0,26) +2,96/+2,11 (+0,85) Оценка за компоненты 37,62 38,42 -0,80 Сумма баллов 84,03/82,92 (+1,11) 81,87/81,61 (+0,26) +2,16/+1,31 (+0,85)

Произвольная программа

Загитова Медведева Разница* Базовая стоимость элементов 60,70/61,40 (-0,70) 58,90/59,50 (-0,60) +1,80/+1,90 (-0,10) Надбавки за 2-ю половину 1,30/4,61 (-3,31) 1,79/2,83 (-1,04) -0,49/+1,78 (-2,27) «Плюсы» за исполнение** 20,39/15,61 (+4,78) 21,66/16,85 (+4,81) -1,27/-1,24 (-0,03) Общая оценка за технику 82,39/81,62 (+0,77) 82,35/79,18 (+3,17) +0,04/+2,44 (-2,40) Оценка за компоненты 75,03 77,47 -2,44 Сумма баллов 157,42/156,65 (+0,77) 159,82/156,65 (+3,17) -2,40/0 (-2,40)

Сумма двух программ

Загитова Медведева Разница* Базовая стоимость элементов 93,40/94,40 (-1,00) 89,90/90,80 (-0,90) +3,50/+3,60 (-0,10) Надбавки за 2-ю половину 1,63/6,58(-4,95) 2,12/4,63 (-2,51) -0,49/+1,95 (-2,44) «Плюсы» за исполнение** 33,77/25,94 (+7,83) 33,78/26,94 (+6,84) -0,01/-1,00 (+0,99) Общая оценка за технику 128,80/126,92 (+1,88) 125,80/122,37 (+3,43) +3,00/+4,55 (-1,55) Оценки за компоненты 112,65 115,89 -3,24 Всего баллов 241,45/239,57 (+1,88) 241,69/238,26 (+3,43) -0,24/+1,31 (-1,55)

Баллы приведены по следующей схеме: «новые правила/старые правила (разница)».

* «Плюс» - разница в пользу Загитовой, «минус» - разница в пользу Медведевой.

** Надбавки математически экстраполированы со старой шкалы «+3/-3» на новую «+5/-5».