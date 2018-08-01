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Напомню, что именно одиночники с их повальной модой на прыжки в четыре оборота стали основными «виновниками» новшеств, утвержденных июньским конгрессом ISU и вступивших в силу с 1 июля. При всем уважении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой, чью дуэль за олимпийское золото-2018 «Советский спорт» пересчитал по новым правилам на прошлой неделе и получил весьма неожиданный результат: Медведева взяла у соотечественницы «теоретический реванш» с перевесом всего в 24 сотые балла.

Там все крутилось вокруг «сдвигания» элементов во вторую половину проката. Раньше Загитова таким образом получала 10-процентный бонус за все прыжки, а теперь – максимум за один последний в короткой программе и за три в произвольной. Это кое-что меняет, но все-таки немногое. Коррекция на балл-другой или вовсе на десятые доли.

«РЫБКИ» НА ЛЬДУ

У мужчин ставки – на порядок выше. Да и перемены там будут посущественнее. За последнюю пару лет «попрыгунчики» отлично поняли, какой навар им сулят раздутые «цены» четверных прыжков, и взяли моду пихать их в программы целыми пачками – вне зависимости от результата на льду. Раз уж лутц в четыре оборота и при падении (см. таблицу «расценок») дает больше очков, чем идеально сделанный «старичок» тройной, так чего, спрашивается, стесняться? Вперед! Главное докрутить, а получится выехать или не получится – дело второе.

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По новым правилам Медведева обыграла бы Загитову в Пхенчхане

Это привело вот к чему: фигуристы, «завалившие» половину прыжков и вытершие разными частями тела едва ли не половину катка, все равно оказывались наверху итогового протокола. Мне, например, запомнился французский этап «Гран-при»-2017/18, где японец Сема Уно с тремя падениями и шестью (из 11) прыжками «на минус» все равно получил серебро, а испанец Хавьер Фернандес с двумя и пятью соответственно – золото! Не фигурное катание, а какой-то чемпионат по «рыбкам» на льду.

Отсюда и новые правила. Базовые «стоимости» четверных снижены, а диапазоны для судейских надбавок/сбавок за качество исполнения элементов (всех!) – наоборот, расширились. Так что теперь с медальными претензиями не очень-то попадаешь. Лучше от чрезмерной сложности поостеречься.

Еще мужскую произвольную сократили на полминуты и убрали оттуда восьмой прыжок, что тоже заметно снизит техническую «базу». А вот на ограничение «только один вид четверного можно исполнять дважды» я бы внимания сейчас особо не обращал. Большинство фигуристов если и крутит «четверку», то только из простейших тулупа и сальхова. Умеющих больше можно пересчитать по пальцам: Уно, Юдзуру Ханю, молодые американцы Нэйтан Чен (единственный, кто владеет четверными всех пяти видов и вставляет их в произвольную по шесть штук) и Винсент Чжу, китаец Боян Цзинь… Плюс трое наших имеют в арсенале четверные лутцы – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Пожалуй, все. Заметьте, в этом списке нет Фернандеса, которому для двух титулов чемпиона мира вполне хватило и сальхова с тулупом. Даже по старым правилам испанцу не нужно было делать по четыре (то есть, «2+2», как теперь нельзя) четверных, чтобы побеждать.

БОЛЬШЕ ПАДАТЬ С ЛУТЦА ЕМУ НЕ ДАДУТ

Я потратил уйму времени и перелопатил кучу цифр, выбирая: каким подсчетом «по-новому» лучше проиллюстрировать реформы в мужском катании. Остановился на Коляде, который с одной стороны уверенно захватил у нас лидерство в этом виде, а с другой – весь сезон постоянно падал (в основном как раз с четверных) и одним из таких провалов лишил Россию побороться с Канадой за золото командного турнира в олимпийском Пхенчхане.

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Коляда вернул Россию во времена Плющенко!

Так вот: столь же безнаказанно «валиться» раз за разом с четверного лутца Коляда дальше просто не сможет. Иначе вылетит не то, что с «первого номера» в стране, а вообще из сборной! Если не верите, можете изучить таблицу с пересчитанными на новый лад оценками его рекордной для России произвольной с московского этапа «Гран-при», а также двух лучших прокатов сезона 19-летнего Дмитрия Алиева и 30-летнего Сергея Воронова. Коляда проигрывает обоим, пусть у них в арсенале есть только скромный тулуп. Но они с него не упали! А наш «лидер» прошлой осенью в Москве грохнулся трижды – и все равно получил 185 с хвостиком. Причем не за счет «домашних компонентов»: просто правила были такие.

А теперь – другие. И за такой прокат он столько не получит уже никогда. В общем, если раньше главное было – «сложнее», то теперь – «чище». Интересно посмотреть, что и как от этого изменится? Фигурист-то Коляда – все равно классный.

Как изменились базовые «стоимости» прыжков и диапазоны судейских надбавок/сбавок за их исполнение

Виды

прыжков

Число

оборотов

По старым правилам

По новым правилам

База

Макс

Мин 1

Мин 2

База

Макс

Мин 1

Мин 2

Лутц

4

3

13,60

6,00

16,60

8,10

8,60

2,90

4,50

1,10

11,50

5,90

17,25

8,85

4,75

1,95

3,31

1,21

Флип

 

4

3

12,30

5,30

15,30

7,40

7,30

2,20

3,60

0,60

11,00

5,30

16,50

7,95

4,50

1,65

3,12

0,99

Ритбергер

 

4

3

12,00

5,10

15,00

7,20

7,00

2,00

3,40

0,50

10,50

4,90

15,75

7,35

4,25

1,45

2,94

0,84

Сальхов

 

4

3

10,50

4,40

13,50

6,50

5,50

1,30

3,10

0,00

9,70

4,30

14,55

6,45

3,85

1,15

2,64

0,61

Тулуп

 

4

3

10,30

4,30

13,30

6,40

5,30

1,20

3,00

0,00

9,50

4,20

14,25

6,30

3,75

1,10

2,56

0,57

Аксель

 

3,5

2,5

8,50

3,30

11,50

4,80

4,50

0,80

1,90

0,00

8,00

3,30

12,00

4,45

3,00

0,65

2,00

0,24

Макс – максимально возможная оценка (надбавки «+3» по старой системе и «+5» по новой). Мин 1 – минимальная («-3» и «-5» соответственно) оценка докрученного прыжка с падением (и с учетом штрафа за него в один балл). Мин 2 – минимальная оценка прыжка с падением и недокрутом в четверть оборота. Возможные сбавки за «неправильное ребро» при исполнении лутца и флипа не учитывались.

Сколько по новым правилам получили бы наши фигуристы за лучшие прокаты произвольных программ сезона-2017/18

 

Михаил Коляда

Этап «Гран-при». Москва

Дмитрий Алиев

Чемпионат Европы. Москва

Сергей Воронов

Этап «Гран-при». Осака

Базовая стоимость элементов*

84,40/94,60 (-10,20)

74,60/79,60 (-5,00)

72,80/79,30 (-6,50)

Четверные прыжки

3 (лутц, сальхов, тулуп)

2 (тулупы)

2 (тулупы)

Падения

3 (штраф 4,00)

0

0

Надбавки за 2-ю половину*

2,59/4,64 (-2,05)

2,23/3,10 (-0,87)

1,64/3,17 (-1,53)

Надбавки за исполнение**

2,51/1,03 (+1,48)

17,16/12,59 (+4,57)

15,63/11,87 (+3,76)

Общая оценка за технику*

84,57/96,27 (-11,70)

93,99/95,29 (-1,30)

90,07/94,34 (-4,27)

Оценка за компоненты

89,00

87,44

86,72

Сумма баллов

173,57/185,27 (-11,70)

181,43/182,73 (-1,30)

176,79/181,06 (-4,27)

Баллы приведены по схеме «новые правила/старые правила (разница)».

* При расчете оценок по новым правилам у каждого фигуриста не учитывался один прыжок (наименьшей сложности), так как произвольные программы теперь сокращены на полминуты и количество прыжковых элементов в них уменьшится с 8 до 7.

** Надбавки математически экстраполированы со старой шкалы «+3/-3» на новую «+5/-5».

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