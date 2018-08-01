Напомню, что именно одиночники с их повальной модой на прыжки в четыре оборота стали основными «виновниками» новшеств, утвержденных июньским конгрессом ISU и вступивших в силу с 1 июля. При всем уважении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой, чью дуэль за олимпийское золото-2018 «Советский спорт» пересчитал по новым правилам на прошлой неделе и получил весьма неожиданный результат: Медведева взяла у соотечественницы «теоретический реванш» с перевесом всего в 24 сотые балла.

Там все крутилось вокруг «сдвигания» элементов во вторую половину проката. Раньше Загитова таким образом получала 10-процентный бонус за все прыжки, а теперь – максимум за один последний в короткой программе и за три в произвольной. Это кое-что меняет, но все-таки немногое. Коррекция на балл-другой или вовсе на десятые доли.

«РЫБКИ» НА ЛЬДУ

У мужчин ставки – на порядок выше. Да и перемены там будут посущественнее. За последнюю пару лет «попрыгунчики» отлично поняли, какой навар им сулят раздутые «цены» четверных прыжков, и взяли моду пихать их в программы целыми пачками – вне зависимости от результата на льду. Раз уж лутц в четыре оборота и при падении (см. таблицу «расценок») дает больше очков, чем идеально сделанный «старичок» тройной, так чего, спрашивается, стесняться? Вперед! Главное докрутить, а получится выехать или не получится – дело второе.

Это привело вот к чему: фигуристы, «завалившие» половину прыжков и вытершие разными частями тела едва ли не половину катка, все равно оказывались наверху итогового протокола. Мне, например, запомнился французский этап «Гран-при»-2017/18, где японец Сема Уно с тремя падениями и шестью (из 11) прыжками «на минус» все равно получил серебро, а испанец Хавьер Фернандес с двумя и пятью соответственно – золото! Не фигурное катание, а какой-то чемпионат по «рыбкам» на льду.

Отсюда и новые правила. Базовые «стоимости» четверных снижены, а диапазоны для судейских надбавок/сбавок за качество исполнения элементов (всех!) – наоборот, расширились. Так что теперь с медальными претензиями не очень-то попадаешь. Лучше от чрезмерной сложности поостеречься.

Еще мужскую произвольную сократили на полминуты и убрали оттуда восьмой прыжок, что тоже заметно снизит техническую «базу». А вот на ограничение «только один вид четверного можно исполнять дважды» я бы внимания сейчас особо не обращал. Большинство фигуристов если и крутит «четверку», то только из простейших тулупа и сальхова. Умеющих больше можно пересчитать по пальцам: Уно, Юдзуру Ханю, молодые американцы Нэйтан Чен (единственный, кто владеет четверными всех пяти видов и вставляет их в произвольную по шесть штук) и Винсент Чжу, китаец Боян Цзинь… Плюс трое наших имеют в арсенале четверные лутцы – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Пожалуй, все. Заметьте, в этом списке нет Фернандеса, которому для двух титулов чемпиона мира вполне хватило и сальхова с тулупом. Даже по старым правилам испанцу не нужно было делать по четыре (то есть, «2+2», как теперь нельзя) четверных, чтобы побеждать.

БОЛЬШЕ ПАДАТЬ С ЛУТЦА ЕМУ НЕ ДАДУТ

Я потратил уйму времени и перелопатил кучу цифр, выбирая: каким подсчетом «по-новому» лучше проиллюстрировать реформы в мужском катании. Остановился на Коляде, который с одной стороны уверенно захватил у нас лидерство в этом виде, а с другой – весь сезон постоянно падал (в основном как раз с четверных) и одним из таких провалов лишил Россию побороться с Канадой за золото командного турнира в олимпийском Пхенчхане.

Так вот: столь же безнаказанно «валиться» раз за разом с четверного лутца Коляда дальше просто не сможет. Иначе вылетит не то, что с «первого номера» в стране, а вообще из сборной! Если не верите, можете изучить таблицу с пересчитанными на новый лад оценками его рекордной для России произвольной с московского этапа «Гран-при», а также двух лучших прокатов сезона 19-летнего Дмитрия Алиева и 30-летнего Сергея Воронова. Коляда проигрывает обоим, пусть у них в арсенале есть только скромный тулуп. Но они с него не упали! А наш «лидер» прошлой осенью в Москве грохнулся трижды – и все равно получил 185 с хвостиком. Причем не за счет «домашних компонентов»: просто правила были такие.

А теперь – другие. И за такой прокат он столько не получит уже никогда. В общем, если раньше главное было – «сложнее», то теперь – «чище». Интересно посмотреть, что и как от этого изменится? Фигурист-то Коляда – все равно классный.

Как изменились базовые «стоимости» прыжков и диапазоны судейских надбавок/сбавок за их исполнение

Виды прыжков Число оборотов По старым правилам По новым правилам База Макс Мин 1 Мин 2 База Макс Мин 1 Мин 2 Лутц 4 3 13,60 6,00 16,60 8,10 8,60 2,90 4,50 1,10 11,50 5,90 17,25 8,85 4,75 1,95 3,31 1,21 Флип 4 3 12,30 5,30 15,30 7,40 7,30 2,20 3,60 0,60 11,00 5,30 16,50 7,95 4,50 1,65 3,12 0,99 Ритбергер 4 3 12,00 5,10 15,00 7,20 7,00 2,00 3,40 0,50 10,50 4,90 15,75 7,35 4,25 1,45 2,94 0,84 Сальхов 4 3 10,50 4,40 13,50 6,50 5,50 1,30 3,10 0,00 9,70 4,30 14,55 6,45 3,85 1,15 2,64 0,61 Тулуп 4 3 10,30 4,30 13,30 6,40 5,30 1,20 3,00 0,00 9,50 4,20 14,25 6,30 3,75 1,10 2,56 0,57 Аксель 3,5 2,5 8,50 3,30 11,50 4,80 4,50 0,80 1,90 0,00 8,00 3,30 12,00 4,45 3,00 0,65 2,00 0,24

Макс – максимально возможная оценка (надбавки «+3» по старой системе и «+5» по новой). Мин 1 – минимальная («-3» и «-5» соответственно) оценка докрученного прыжка с падением (и с учетом штрафа за него в один балл). Мин 2 – минимальная оценка прыжка с падением и недокрутом в четверть оборота. Возможные сбавки за «неправильное ребро» при исполнении лутца и флипа не учитывались.

Сколько по новым правилам получили бы наши фигуристы за лучшие прокаты произвольных программ сезона-2017/18

Михаил Коляда Этап «Гран-при». Москва Дмитрий Алиев Чемпионат Европы. Москва Сергей Воронов Этап «Гран-при». Осака Базовая стоимость элементов* 84,40/94,60 (-10,20) 74,60/79,60 (-5,00) 72,80/79,30 (-6,50) Четверные прыжки 3 (лутц, сальхов, тулуп) 2 (тулупы) 2 (тулупы) Падения 3 (штраф 4,00) 0 0 Надбавки за 2-ю половину* 2,59/4,64 (-2,05) 2,23/3,10 (-0,87) 1,64/3,17 (-1,53) Надбавки за исполнение** 2,51/1,03 (+1,48) 17,16/12,59 (+4,57) 15,63/11,87 (+3,76) Общая оценка за технику* 84,57/96,27 (-11,70) 93,99/95,29 (-1,30) 90,07/94,34 (-4,27) Оценка за компоненты 89,00 87,44 86,72 Сумма баллов 173,57/185,27 (-11,70) 181,43/182,73 (-1,30) 176,79/181,06 (-4,27)

Баллы приведены по схеме «новые правила/старые правила (разница)».

* При расчете оценок по новым правилам у каждого фигуриста не учитывался один прыжок (наименьшей сложности), так как произвольные программы теперь сокращены на полминуты и количество прыжковых элементов в них уменьшится с 8 до 7.

** Надбавки математически экстраполированы со старой шкалы «+3/-3» на новую «+5/-5».