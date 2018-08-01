Если Коляда будет падать, как раньше, он вылетит из сборной
Перед началом нового сезона мы продолжаем разбирать изменения в правилах фигурного катания. Сегодня речь пойдет о мужчинах.
Напомню, что именно одиночники с их повальной модой на прыжки в четыре оборота стали основными «виновниками» новшеств, утвержденных июньским конгрессом ISU и вступивших в силу с 1 июля. При всем уважении к Алине Загитовой и Евгении Медведевой, чью дуэль за олимпийское золото-2018 «Советский спорт» пересчитал по новым правилам на прошлой неделе и получил весьма неожиданный результат: Медведева взяла у соотечественницы «теоретический реванш» с перевесом всего в 24 сотые балла.
Там все крутилось вокруг «сдвигания» элементов во вторую половину проката. Раньше Загитова таким образом получала 10-процентный бонус за все прыжки, а теперь – максимум за один последний в короткой программе и за три в произвольной. Это кое-что меняет, но все-таки немногое. Коррекция на балл-другой или вовсе на десятые доли.
«РЫБКИ» НА ЛЬДУ
У мужчин ставки – на порядок выше. Да и перемены там будут посущественнее. За последнюю пару лет «попрыгунчики» отлично поняли, какой навар им сулят раздутые «цены» четверных прыжков, и взяли моду пихать их в программы целыми пачками – вне зависимости от результата на льду. Раз уж лутц в четыре оборота и при падении (см. таблицу «расценок») дает больше очков, чем идеально сделанный «старичок» тройной, так чего, спрашивается, стесняться? Вперед! Главное докрутить, а получится выехать или не получится – дело второе.
Это привело вот к чему: фигуристы, «завалившие» половину прыжков и вытершие разными частями тела едва ли не половину катка, все равно оказывались наверху итогового протокола. Мне, например, запомнился французский этап «Гран-при»-2017/18, где японец Сема Уно с тремя падениями и шестью (из 11) прыжками «на минус» все равно получил серебро, а испанец Хавьер Фернандес с двумя и пятью соответственно – золото! Не фигурное катание, а какой-то чемпионат по «рыбкам» на льду.
Отсюда и новые правила. Базовые «стоимости» четверных снижены, а диапазоны для судейских надбавок/сбавок за качество исполнения элементов (всех!) – наоборот, расширились. Так что теперь с медальными претензиями не очень-то попадаешь. Лучше от чрезмерной сложности поостеречься.
Еще мужскую произвольную сократили на полминуты и убрали оттуда восьмой прыжок, что тоже заметно снизит техническую «базу». А вот на ограничение «только один вид четверного можно исполнять дважды» я бы внимания сейчас особо не обращал. Большинство фигуристов если и крутит «четверку», то только из простейших тулупа и сальхова. Умеющих больше можно пересчитать по пальцам: Уно, Юдзуру Ханю, молодые американцы Нэйтан Чен (единственный, кто владеет четверными всех пяти видов и вставляет их в произвольную по шесть штук) и Винсент Чжу, китаец Боян Цзинь… Плюс трое наших имеют в арсенале четверные лутцы – Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Александр Самарин. Пожалуй, все. Заметьте, в этом списке нет Фернандеса, которому для двух титулов чемпиона мира вполне хватило и сальхова с тулупом. Даже по старым правилам испанцу не нужно было делать по четыре (то есть, «2+2», как теперь нельзя) четверных, чтобы побеждать.
БОЛЬШЕ ПАДАТЬ С ЛУТЦА ЕМУ НЕ ДАДУТ
Я потратил уйму времени и перелопатил кучу цифр, выбирая: каким подсчетом «по-новому» лучше проиллюстрировать реформы в мужском катании. Остановился на Коляде, который с одной стороны уверенно захватил у нас лидерство в этом виде, а с другой – весь сезон постоянно падал (в основном как раз с четверных) и одним из таких провалов лишил Россию побороться с Канадой за золото командного турнира в олимпийском Пхенчхане.
Так вот: столь же безнаказанно «валиться» раз за разом с четверного лутца Коляда дальше просто не сможет. Иначе вылетит не то, что с «первого номера» в стране, а вообще из сборной! Если не верите, можете изучить таблицу с пересчитанными на новый лад оценками его рекордной для России произвольной с московского этапа «Гран-при», а также двух лучших прокатов сезона 19-летнего Дмитрия Алиева и 30-летнего Сергея Воронова. Коляда проигрывает обоим, пусть у них в арсенале есть только скромный тулуп. Но они с него не упали! А наш «лидер» прошлой осенью в Москве грохнулся трижды – и все равно получил 185 с хвостиком. Причем не за счет «домашних компонентов»: просто правила были такие.
А теперь – другие. И за такой прокат он столько не получит уже никогда. В общем, если раньше главное было – «сложнее», то теперь – «чище». Интересно посмотреть, что и как от этого изменится? Фигурист-то Коляда – все равно классный.
Как изменились базовые «стоимости» прыжков и диапазоны судейских надбавок/сбавок за их исполнение
|
Виды
прыжков
|
Число
оборотов
|
По старым правилам
|
По новым правилам
|
База
|
Макс
|
Мин 1
|
Мин 2
|
База
|
Макс
|
Мин 1
|
Мин 2
|
Лутц
|
4
3
|
13,60
6,00
|
16,60
8,10
|
8,60
2,90
|
4,50
1,10
|
11,50
5,90
|
17,25
8,85
|
4,75
1,95
|
3,31
1,21
|
Флип
|
4
3
|
12,30
5,30
|
15,30
7,40
|
7,30
2,20
|
3,60
0,60
|
11,00
5,30
|
16,50
7,95
|
4,50
1,65
|
3,12
0,99
|
Ритбергер
|
4
3
|
12,00
5,10
|
15,00
7,20
|
7,00
2,00
|
3,40
0,50
|
10,50
4,90
|
15,75
7,35
|
4,25
1,45
|
2,94
0,84
|
Сальхов
|
4
3
|
10,50
4,40
|
13,50
6,50
|
5,50
1,30
|
3,10
0,00
|
9,70
4,30
|
14,55
6,45
|
3,85
1,15
|
2,64
0,61
|
Тулуп
|
4
3
|
10,30
4,30
|
13,30
6,40
|
5,30
1,20
|
3,00
0,00
|
9,50
4,20
|
14,25
6,30
|
3,75
1,10
|
2,56
0,57
|
Аксель
|
3,5
2,5
|
8,50
3,30
|
11,50
4,80
|
4,50
0,80
|
1,90
0,00
|
8,00
3,30
|
12,00
4,45
|
3,00
0,65
|
2,00
0,24
Макс – максимально возможная оценка (надбавки «+3» по старой системе и «+5» по новой). Мин 1 – минимальная («-3» и «-5» соответственно) оценка докрученного прыжка с падением (и с учетом штрафа за него в один балл). Мин 2 – минимальная оценка прыжка с падением и недокрутом в четверть оборота. Возможные сбавки за «неправильное ребро» при исполнении лутца и флипа не учитывались.
Сколько по новым правилам получили бы наши фигуристы за лучшие прокаты произвольных программ сезона-2017/18
|
|
Михаил Коляда
Этап «Гран-при». Москва
|
Дмитрий Алиев
Чемпионат Европы. Москва
|
Сергей Воронов
Этап «Гран-при». Осака
|
Базовая стоимость элементов*
|
84,40/94,60 (-10,20)
|
74,60/79,60 (-5,00)
|
72,80/79,30 (-6,50)
|
Четверные прыжки
|
3 (лутц, сальхов, тулуп)
|
2 (тулупы)
|
2 (тулупы)
|
Падения
|
3 (штраф 4,00)
|
0
|
0
|
Надбавки за 2-ю половину*
|
2,59/4,64 (-2,05)
|
2,23/3,10 (-0,87)
|
1,64/3,17 (-1,53)
|
Надбавки за исполнение**
|
2,51/1,03 (+1,48)
|
17,16/12,59 (+4,57)
|
15,63/11,87 (+3,76)
|
Общая оценка за технику*
|
84,57/96,27 (-11,70)
|
93,99/95,29 (-1,30)
|
90,07/94,34 (-4,27)
|
Оценка за компоненты
|
89,00
|
87,44
|
86,72
|
Сумма баллов
|
173,57/185,27 (-11,70)
|
181,43/182,73 (-1,30)
|
176,79/181,06 (-4,27)
Баллы приведены по схеме «новые правила/старые правила (разница)».
* При расчете оценок по новым правилам у каждого фигуриста не учитывался один прыжок (наименьшей сложности), так как произвольные программы теперь сокращены на полминуты и количество прыжковых элементов в них уменьшится с 8 до 7.
** Надбавки математически экстраполированы со старой шкалы «+3/-3» на новую «+5/-5».