«КТО СИЛЬНЫЙ, ТОТ ПОБЕДИТ»

– Нина Михайловна, у вас пока пауза в тренерской карьере? Надолго?

– Я считаю, что тренерская работа делится на несколько составляющих. Бывают тренеры, которые постоянно стоят возле борта, что я делала очень много лет.

Но еще в октябре, когда только начинался олимпийский сезон, я объявила, что обязательно сделаю паузу. Потому что очень устала. Я работала с тремя ведущими парами. Оба цикла у меня проходила вся сборная, весь основной состав.

И так вымоталась, что поняла – нужно отдохнуть, чтобы возникло желание вернуться к бортику. Ты ведь там живешь. Каждое утро открываешь глаза, и первые мысли: «Какая будет тренировка? Все ли нормально у ребят? Нет ли травм?»

Правда, это забирает очень много энергии. Я теперь отошла от активной работы, но помогаю ребятам. Осталась с двумя парами как куратор. Вот я здесь в Сочи с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым. С ними работает Максим Траньков. Я очень довольна и рада, что у них получилось хорошее взаимодействие. Надеюсь, они в этом году поборются за золото чемпионата мира.

До этого я прилетала в Италию к Наталье Забияко и Александру Энберту, с ним тоже позанималась. Я не работаю каждый день с утра до ночи. Но мы вместе, и я помогаю.

– В фигурном катании собираются ввести возрастной ценз для фигуристок в 17 лет?

– От этой идеи уже отказались, хотя ее пытались провести на конгрессе. В ближайшее время этого не случится, хотя у предложения есть и плюсы.

Когда разговор об этом начался, я согласилась с Этери Тутберидзе, когда она сказала в интервью: «Почему когда американки как Тара Липински в 15 лет и Сара Хьюз в 16 лет становятся олимпийскими чемпионками, никто не говорит о возрастном цензе? Теперь получилось, что русские стали сильны в этой дисциплине, и сразу возникла тема».

– Что, опять наших зажимают?

– Наверное, это мировая тенденция. Когда у кого-то что-то хорошо, то их выбивают из зоны комфорта. Создают трудности, с которыми надо бороться. Но тот, кто сильный, все равно победит.

«ЗАЧЕМ РАЗДУВАЕТЕ АЖИОТАЖ?»

– Ваше мнение о том, что от Тутберидзе ушли уже четыре ученицы?

– Я вам скажу одну простую вещь – Этери на корейской Олимпиаде выиграла золото и серебро. И я вспомнила, что у меня была аналогичная ситуация в Сочи-2014. Я абсолютно точно знала, что потом наступит самый сложный период.

Когда ты идешь к победе, готовишься к дебюту – это одно. Ты просто идешь вперед, видя цель. А уже после триумфа к тебе все внимательнее относятся, летят стрелы критики. Любая ошибка или прокол возводятся в ранг человеческой катастрофы.

У Этери есть минимум 15 спортсменок, которые достойны медалей и побед. Да, болезненно, когда уходит Женя Медведева, с которой Тутберидзе проработала 11 лет. Но остальные девочки по разным причинам уже не являлись лидерами. Какой смысл сейчас о них говорить? Это что, журналистская ситуация, когда начинают провоцировать?

Надо на какие-то вещи не обращать внимание, а вы раздуваете, и возникает еще больший конфликт. Мне кажется, в какой-то момент Женя, начитавшись этой информации…

– Психанула.

– Да у меня Женя Тарасова после короткой программы начиталась, что она уже завтра станет олимпийской чемпионкой. Остался один шаг наверх. И она так заболела этим всем, что вышла на старт и не справилась с собой в первые минуты.

Раздувается такой ажиотаж, что он не приводит к добру. Человек, отработав много лет, должен сконцентрировать свое внимание на главном старте в жизни. А когда его раскачивают дополнительной информацией, то возникают лишние мысли. И этого не нужно вообще!

Это очень жестоко по отношению к нам. Мы ведь живем на катке, готовимся. И тут – может, не от злого умысла – поднимается вся эта интрига. Ну зачем?

Очень много учениц у Этери. И если какие-то уходят – значит, им нет места. И они не являются спортсменками, которые стоят в первом ряду у Тутберидзе в тренировочном процессе. Вот и все.

«ОРСЕР – МИРОВАЯ ЗВЕЗДА»

– Что сейчас будет самым сложным для Медведевой? Не потеряем спортсменку?

– Так ведь трагедии не произошло. Мы ведь все в какой-то момент меняем свою жизнь. Уходим, разводимся, начинаем новую дружбу. Почему из этого нужно создавать проблему? Обычная смена тренера, и отнеситесь к этому спокойно.

– Ничего себе, обычная смена – Медведева ушла от величайшей Тутберидзе. Это как уйти от Виктора Тихонова в хоккее!

– Но ведь Медведева ушла к другому величайшему тренеру, который сделал намного больше в фигурном катании. Извините, конечно, но Брайан Орсер – это мировая звезда, который взрастил великолепных спортсменов, причем из многих стран.

Женя ушла не в никуда, а к другому выдающемуся специалисту. Она узнает что-то новое в фигурном катании, откроет что-то для себя. Каждый тренер несет в себе свою информацию, которой он делится с учениками.

Когда я начинала работать, мне говорили: «Подожди, настанет время, и это будет как конвейер». Я не могла поверить. Но менялись спортсмены, и я уже чувствую, что это циклы – подготовка, завоевали медали, дальше бывают изменения. И это нормально.

Ушел фигурист от тебя – удачи! Может, он по-другому засверкает, станет сильнее. Не надо раздувать трагедию. Возможно, для Этери это болезненная история – потерять Медведеву, с которой она жила каждый день, была ей дочерью. Но и это пройдет.

Уже появляются новые ученицы, тоже очень талантливые. Такой мир. Будет такой же героический труд каждый день. Просто тренеры за это не получают медали, уважение и признание. А в принципе они работают тоже много.

Ну ладно, ушла. Это жизнь. Так было и будет всегда. И я думаю, что никакого форм–мажора тут нет.

«КИТАЙ СИЛЬНО ПРОВЕДЕТ ОЛИМПИАДУ»

– Китайцы хорошо готовятся к домашней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдет в Пекине?

– Я могу много говорить о китайских видах спорта, которые бурно развиваются в их стране. Там, в Китае, строятся потрясающие центры. Вот на той неделе мне показали новую базу, созданную именно для подготовки к Олимпиаде.

Уникальное место, решение! На территории старого завода в закрытой зоне построены дворцы, какие-то невероятные залы, где можно развивать мастерство спортсменов. Атлеты готовятся со специальными дисплеями. Монорельсовые дороги, сделанные даже на потолке. В общем, фантастика. Китайцы делают все, чтобы ударно выступить на домашней Олимпиаде.

Например, хоккей – мы же в Сочи на молодежном Кубке мира. Если китайцы в каком-то виде спорта не лидируют, то перенимают опыт у ведущих стран. Очень много науки, медицины, детей ведут в секции. Поверьте, Китай будет развиваться и в хоккее с невероятной силой. Конечно, их сборная не сможет бороться за олимпийские медали. Но за три с половиной года вырастут так, что составят конкуренцию кому угодно.

– Я работал на семи Олимпиадах. Думал с 2008 года, что перебить Пекин по организации нельзя. Но Сочи это удалось.

– Приведу вам пример. У нас в фигурном катании есть выдающиеся постановщики во всем мире. К ним всегда обращаешься, если хочешь получить хороший продукт. Не буду называть фамилию, но в том году мы обратились к одному специалисту. Она долго сомневалась, а потом сказала: «Нет, я буду работать с китайцами». Потом нам объяснили, что в Китае платят в полтора раза больше.

У китайцев есть финансовые возможности, и этим они перебивают конкурентов. У них есть территория, опыт, человеческий ресурс. Они в 2020 году проведут Китайские игры, все отрепетируют.

Ну что вы, они и Олимпиаду хорошо организуют. У китайцев потрясающая наука, медицина, и там, где они могут завоевать медали, они для этого сделают все.

– Китай что, выиграет общий зачет?

– Не хочу быть предвестником, но Китай снова захочет доминировать, как и в Пекине-2008.

Когда я посмотрела фото и видео, которые мне прислали по Пекину, я так села и глубоко задумалась: «А как же с ними соревноваться в парном катании? Сейчас-то ладно, но что будет через три года?»

Как мы в Сочи имели возможность делать все правильно и грамотно. Для нас создавали все. То же самое происходит в Китае для китайцев.

Вот у Брайана Орсера сейчас будет готовиться лучший китайский одиночник. Кто гарантирует, что это не будет следующий Юдзуру Ханю? Он тоже все умеет, а ему добавят лоск, красоту. Тут ведь тоже большая опасность – Китай может замахнуться и на победу в командном первенстве.

– Как вам предложение убрать хоккей с Олимпиады? Или пусть там играют ребята до 23 лет.

– Могу сказать как тренер олимпийских чемпионов, которая работала два цикла подряд. Была на Олимпиаде не где-то в стороне, а в гуще событий. Я знаю, что во всех видах спорта приезжают сильнейшие спортсмены. Это большой праздник, фантастическая конкуренция, ажиотаж. Мы болеем друг за друга, и я сама видела, как играли наши хоккеисты в Пхенчхане, как они завоевали золото.

Будет обидно, если на Игры не смогут приезжать выдающиеся хоккеисты по неспортивным причинам. Раньше даже войны прекращались во время Олимпиады. Пусть хоккей останется в программе на долгие годы. Это один из интереснейших видов спорта.

ВОПРОС РЕБРОМ

«ВОЗМОЖНО, НАС ЖДЕТ НОВАЯ ЭРА В ФИГУРНОМ КАТАНИИ»

Международный союз конькобежцев (ISU) на очередном заседании принял решение обнулить мировые рекорды в фигурном катании. Ранее изменения претерпела система оценок за выполненные прыжки. Что об этом думает Нина Мозер?

– Раньше вообще не говорили о рекордах мира в фигурном катании, только в последние годы стала модной эта тема, – рассуждает Мозер. – Но я к ней отношусь безразлично.

Всегда важен результат – золотая медаль, кто стоит на пьедестале. Когда поднимается флаг, звучит гимн твоей страны. Интересно это ощущение победы.

А мировые рекорды важны, когда прыгаешь в длину или высоту. Это абсолютные цифры. А у нас в фигурном катании работает очковая система. И сегодня работают одни судьи, завтра – другие. Секундомер обмануть нельзя, а от человеческого фактора и психологии никуда не денешься.

Если говорить о системе оценок за прыжки, то небольшие изменения есть. Появились «+5» и «–5». Возможно, с этого года начнется новая эра в фигурном катании. На первый план снова выходят артистизм, композиция, хореография, мастерство. Техническая сторона вопроса нивелируется, хотя в последние годы в эту сторону был крен.

И есть еще нюанс. Раньше человек делал четверной выброс в парном катании и получал «–3» за падение. Но общая стоимость прыжка при этом была настолько высока, что он получал больше даже с падением, чем человек, исполнивший качественно тройной выброс.

Теперь этот момент исправили. Если ты не делаешь чисто четверной прыжок, то его стоимость падает намного. И в этом тоже кроются очень большие суммарные изменения в оценке.