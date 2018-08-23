Плющенко приехал не один, а с Димой Биланом. И повторил номер от 2008 года под песню «Believe», с которой они втроем (плюс венгерский скрипач Эдвин Мартон) выиграли «Евровидение» - первый и пока последний раз в истории России.

Причем Евгений катался так вдохновенно, что мелькнула мысль: «А может, он опять вернется в большой спорт? Дела у нас в мужском фигурном катании не очень хорошие. Пусть Плющенко зажжет в Пекине, когда ему будет всего 39 лет…»

И не будем забывать, что лед Сочи был счастливым для Евгения – тут он выиграл золото Олимпиады в командных соревнованиях.

«В БОЛЬШОЙ СПОРТ НЕ ВЕРНУСЬ»

- Ностальгия по «Евровидению» у меня есть, конечно, - признался Плющенко. – Мне посчастливилось там выступать. Вся наша команда во главе с Димой Биланом привезла золото. Разве это не счастье?

И теперь мы снова катали «Believe». Люди встретили этот номер с большой теплотой, была хорошая энергия. Да и я выступил достойно.

- А в чем отличие от 2008 года?

- Тогда на «Евровидении» был пластиковый лед. Маленький пятачок. Очень сложно кататься. Кстати, я Диме чуть не отрезал пальчики. Как вы помните, он выступал босиком.

И вот мы репетировали перед «Евровидением». Я ему говорю: «Дима, близко ко мне не подходи!» Потому что я каждый день точил лезвия, чтобы они скользили по пластику. Они были острые как бритва.

Теперь номер отличался конкретно. Я сделал дорожки, прыжки, вращения. Откатал полноценно.

- Может, есть хотя бы полпроцента, что вы вернетесь?

- Куда? На «Евровидение»? – удивился Плющенко.

- В большой спорт!

- Не-не, я уже закончил четыре года назад. Открыл свою академию по фигурному катанию. Сейчас у меня много детей, растим спортсменов. И вот в Пекин, может, подготовим новых звезд. Я вообще хочу воспитать своих учеников, которые будут выступать за сборную. Вот мои планы.

Так что я сам уже закончил. Но продолжаю выступать. Накануне вместе со своим менеджером Ари Закаряном вернулся из Японии. Впереди – Китай, Италия, много показательных выступлений. Готовлю новый проект «Лебединое озеро» с Большим театром – с балеринами, со сценой, симфоническим оркестром.

Евгений Плющенко - хоккеист клуба "Ледяные волки"

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Евгений Плющенко - хоккеист команды "Ледяные волки"

«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ЧАЙНИКОМ В ХОККЕЕ»

- А какие у вас успехи в любительском хоккее? Вы ведь как форвард играете?

- Конечно, - улыбнулся Евгений. – Я вообще очень люблю играть и в хоккей, и в футбол, и в теннис, и в страйкбол, и в гольф. Есть наша команда «Ледяные волки». С сентября начинаем сезон в НХЛ – в Ночной хоккейной лиге. В этом году мы победили в своем дивизионе. К сожалению, я не смог приехать в Сочи на большой турнир. Но у нас все впереди.

Обожаю играть в хоккей. Жаль только, не хватает времени. Очень хотел вот сейчас выйти на лед со звездами НХЛ в одной команде. Однако поймите, я ведь могу на площадку вылететь с четверным прыжком. Потом Малкина и Ковальчука в свои команды не возьмут, - пошутил Плющенко. – Они ведь четверной не могут делать.

Катание-то у меня есть. Но надо подтянуть технику. Хочу в хоккее быть не чайником, а хорошим игроком.

- У капитана ваших «Ледяных волков» Александра Мостового ведь в среду был день рождения – 50 лет. Чемпионат мира по футболу вас этим летом зацепил?

- Наши – молодцы, показали хороший уровень. Но могли, наверное, получше сыграть. Отдельные игроки вообще прям очень порадовали. Какой красавец Артем Дзюба!

У наших футболистов все впереди, спорт растет. И я верю, что они будут выступать не хуже, чем хоккеисты.

Евгения Медведева

«ЭТИ ДЕВОЧКИ – ФАНТАСТИКА!»

- Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе. Что ее ждет? Не потеряем ли большую спортсменку?

- Она ушла к хорошему тренеру. Брайан Орсер – потрясающий специалист, который воспитал уже двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю, олимпийского призера, многократного чемпиона мира Хавьера Фернандеса... У него вообще большая линейка спортсменов из разных стран.

Думаю, Женя продолжит тренировки и покажет очень хороший результат. Но через год, ближе к Олимпиаде, будет сложно. У нас растут очень хорошие девочки, которым сейчас 14 лет. Прыгают уже по три-четыре четверных. Со своими спортсменами я был на контрольных прокатах в Новогорске – и сам видел, как катаются эти девочки. Это фантастика. Есть просто гениальные спортсменки!

Поэтому конкуренция взвинтится до предела. Но это спорт. Бывают травмы или кто-то форму не набрал. Девочки растут, становятся девушками. А вообще следующая Олимпиада в женском одиночном катании будет крайне интересной. Вот увидите! И я думаю, что весь пьедестал будет наш.