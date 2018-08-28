Состоялись первые турниры фигуристов по новым правилам, которые с этого сезона серьезно изменились.

О новшествах, утвержденных июньским конгрессом ISU, «Советский спорт» уже писал подробно и не раз. Однако оценивать перемены в уме-на бумаге и видеть их в реальности – совсем не одно и то же. Второе, как вы понимаете, намного интереснее.

Пусть пяти турнирам, прошедшим в США, Тайланде, Германии и Словакии, далеко по составу даже до отборочных этапов «Гран-при», что начнутся в середине октября, но кому охота терпеть еще целых полтора месяца? Лучше айда за мной сразу и сейчас! В хитросплетения новых судейских реалий.

Кстати, один «Гран-при» уже все-таки состоялся - юниорский, в Братиславе, в минувшие выходные. Там россияне взяли 7 медалей из 12, включая три золота из четырех, а особое внимание привлекла к себе Анна Щербакова, выигравшая с весьма приличными и по «взрослым» меркам оценками. Эта 14-летняя воспитанница школы Этери Тутберидзе (той самой, где катается олимпийская чемпионка Алина Загитова и откуда недавно ушли сразу несколько фигуристок, во главе с Евгенией Медведевой, перешедшей к канадскому тренеру Брайану Орсеру) – из той самой когорты наших супердевчонок, что грозятся вот-вот подмять под себя мировое женское катание небывалыми доселе «мужскими» прыжками в четыре оборота.

Верховодит там Александра Трусова (тоже 14 лет), в марте первой в истории исполнившая в произвольной программе два четверных: сальхов и тулуп. Теперь все с нетерпением ждут премьеры сверхсложного лутца, причем не только от Трусовой - Щербакова тоже делала его на тренировках. Просто сезон-2017/18 Анна пропустила из-за травмы и до нынешней Братиславы на официальных международных соревнованиях не выступала никогда.

А теперь – выступила. И разгромила всех даже без лутца, от которого они с тренерами отказались в последний момент – мол, еще недостаточно отработан, не отскакивает «от зубов». Напомню, у мужчин этот прыжок исполняют единицы, а стабильно - почти никто. Наш лидер Михаил Коляда с него постоянно падает, двукратный же чемпион мира Хавьер Фернандес просто не делает. Не умеет.

Щербакова все равно возглавила списки рекордсменок мира по новым правилам. Ведь старые достижения Загитовой, Медведевой и им подобных ISU аннулировала: теперь отсчет вновь начался с нуля. И пусть «компоненты» у нашей юниорки еще ожидаемо хромают, за технику в короткой программе она получила больше рекордных баллов в карьере Трусовой и даже самой Медведвой – 43,40. Второй результат в истории после загитовско-олимпийского Пхенчхана!

Это из-за новых правил? Да не сказал бы. Допустим, суперкаскад из тройных лутц-ритбергер в самом конце (теперь надбавку в 10% дают не за все прыжки во второй половине короткой, а только за один последний) принес Щербаковой 13,90, но «по-старому» это было бы даже больше: 14,27. А идеальный флип с четырьмя «+5» вышел за прежний максимум (при сплошных «+3») совсем ненамного – 7,50 против 7,40. Копейки.

При том, что Щербаковой в Словакии «плюсы» ставили на удивление щедро, а в целом «+5» за прыжок – пока вообще-то большая редкость. Особенно за мужской-четверной. Вращения и дорожки – это пожалуйста, на здоровье. Но ведь там и «база» совсем не та. Зато «-5» за падение следуют моментально. Создалось впечатление, что судьи лишь нащупывают управление новой оценочной шкалой. И будут утрясать «настройки» по ходу сезона.

Который вовсю набирает ход. Не знаю, переживут ли блиц-рекорды Щербаковой второй этап юниорского «Гран-при» (в этот уик-энд, в австрийском Линце и с Аленой Косторной), но на третьем сезон открывает Трусова. Это будет 6 сентября в Каунасе и…

И это точно должна быть бомба.

Насколько первые мировые рекорды по новым правилам отстают от старых

Мужчины Старые рекорды (аннулированы) Новые рекорды (на 28.08.2018) Короткая

программа 112,72 Юдзуру Ханю (Япония) 22.09.2017. Монреаль 77,67 Стефен Гоголев (США) 23.08.2018. Братислава Произвольная

программа 223,20 Юдзуру Ханю (Япония) 1.04.2017. Хельсинки 148,96 Стефен Гоголев (США) 24.08.2018. Братислава Сумма двух

программ 330,43 Юдзуру Ханю (Япония) 12.12.2015. Барселона 226,63 Стефен Гоголев (США) 24.08.2018. Братислава Женщины Короткая

программа 82,92 Алина Загитова (Россия) 21.02.2018. Пхенчхан 73,18 Анна Щербакова (Россия) 23.08.2018. Братислава Произвольная

программа 160,46 Евгения Медведева (Россия) 20.04.2017. Токио 132,21 Анна Щербакова (Россия) 25.08.2018. Братислава Сумма двух

программ 241,31 Евгения Медведева (Россия) 20.04.2017. Токио 205,39 Анна Щербакова (Россия) 25.08.2018. Братислава Пары Короткая

программа 84,17 Татьяна Волосожар/Максим Траньков (Россия) 11.02.2014. Сочи 71,54 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 4.08.2018. Бангкок Произвольная

программа 162,86 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 22.03.2018. Милан 134,88 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 5.08.2018. Бангкок Сумма двух

программ 245,84 Алена Савченко/Бруно Массо (Германия) 22.03.2018. Милан 206,42 Чен Пен/Ян Цзинь (Китай) 5.08.2018. Бангкок Танцы Короткая

программа 83,73 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 23.03.2018. Милан 73,50 Лорэйн Макнамара/Куинн Карпентер (США) 26.07.2018. Лэйк-Плэсид Произвольная программа 123,47 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 24.03.2018. Милан 111,62 Лорэйн Макнамара/Куинн Карпентер (США) 27.07.2018. Лэйк-Плэсид Сумма двух

программ 207,20 Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) 24.03.2018. Милан 185,12 Лорэйн Макнамара/Куинн Карпентер (США) 27.07.2018. Лэйк-Плэсид

Основные изменения в правилах, вступившие в силу с 1 июля 2018 года

1. Продолжительность произвольной программы у мужчин и в парном катании сокращена на 30 секунд – с четырех с половиной минут до четырех. Из-за этого мужчины будут выполнять меньше на один прыжок (семь элементов этой категории вместо прежних восьми), а пары – на одно вращение.

2. В одиночном катании (и у мужчин, и у женщин) надбавка в 10 процентов теперь начисляется не за все прыжки, исполненные во второй половине программы, а только за один последний прыжок в короткой программе и за три последних – в произвольной.

3. Диапазон судейских надбавок/сбавок за качество исполнения технических элементов расширен: раньше было от «-3» до «+3», теперь – от «-5» до «+5». То есть, 11 возможных градаций (включая 0) вместо прежних семи. Кроме того, изменился «шаг» надбавки: по новым правилам каждый лишний «плюс» («+2» по сравнению с «+1», «+3» по сравнению с «+2» и т.д.) добавляет 10 процентов от базовой «стоимости». Таким образом, оценка каждого элемента варьируется от 0,5 до 1,5 его номинальной «базы». По старым правилам этот диапазон был заметно меньше.

4. Сокращена базовая «стоимость» многих технических элементов, прежде всего – самых сложных: четверных прыжков в одиночном катании, а также четверных подкруток и выбросов – в парном. У остальных элементов снижение «базы» минимально или вообще отсутствует. Предполагается, что рост судейских надбавок за качество исполнения (см. выше) компенсирует снижение «баз».

5. В одиночном катании в произвольной программе теперь исполнять дважды (включая каскады) можно только один (любой) из пяти видов четверных прыжков, а все остальные – не более одного раза.