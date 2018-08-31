Ксения Столбова и Федор Климов, все последние годы входившие в число лидеров российского и мирового парного катания, больше не будут выступать вместе.

Разговоры об этом ходили еще с зимы, когда МОК не допустил Столбову на Олимпийские игры в Пхенчхане. Потом из-за ее же травмы они снялись с мартовского чемпионата мира. И вот теперь – «развод».

«Пары Столбова/Климов не существует по нашему обоюдному решению», - заявил Климов в интервью «Р-спорт». И чуть позже добавил, что не общался с Ксенией с весны.

Столбова подтвердила это для ТАСС, но немного в другой «тональности»: «Мы не встречались, Федор не выходил на связь, никакой заинтересованности ни в моем самочувствии, ни в дальнейших планах не было. Я осталась наедине с собой. Но у меня даже в мыслях не было завершать карьеру. Я полностью восстановилась, залечила все и продолжаю тренироваться».

Президент ФФКР Александр Горшков ограничился констатацией, что официальных заявлений о распаде дуэта в федерацию не поступало. Тренер фигуристов Нина Мозер тоже отреагировала сдержанно: «Для меня этот период закончился не сегодня. Но спортсмены сами должны были принять для себя решение. Столбову я не видела с февраля, а Федю вижу регулярно».

Куда эмоциональнее высказалась по данному вопросу легендарный тренер Татьяна Тарасова. «Мы не можем терять такую выдающуюся спортсменку и великую парницу, которая может превзойти всех на следующей Олимпиаде. Если федерация не может влиять на решение Климова, она должна позаботиться и предложить Ксении новый путь, помочь ей найти партнера. Я абсолютно точно знаю, что она не принимала никаких решений. Вылечила ногу и находится в прекрасной форме. Таких, как Столбова, в мире единицы. Если мы ей не поможем, то, конечно, она уйдет в другую страну», - цитирует Тарасову «Р-спорт».

Как видите, ситуация противоречивая. Климов от комментариев по поводу завершения-продолжения своей карьеры пока отказывается. Столбова явно хочет продолжать кататься. Но их дуэта уже точно не существует.

Что это был за дуэт? У них случилось два пика. Первый – Олимпиада в Сочи, где Столбова с Климовым выиграли произвольную программу в командном турнире, закрепив российское золото, а затем взяли серебро (вслед за Татьяной Волосожар и Максимом Траньковым) в турнире личном. Пик №2: барселонский финал «Гран-при» в декабре 2015-го. Там они разгромили всех, всего шесть сотых не дотянув до тогдашнего мирового рекорда в произвольной. Казалось, что Столбова с Климовым вот-вот станут первой парой планеты…

Увы, дальше последовали сплошные неудачи. Травмы и падения, падения и травмы. И в минувшем сезоне статус первого дуэта страны у них окончательно отобрали молодые Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым. Сейчас Столбовой 26, Климову - 27. Вполне возможно, что это и правда все.

Что ж, если так, то жаль. Когда у них получалось, это было здорово! Творчески, красиво, вдохновенно. А какие великолепные там были постановки! Настоящие ледовые спектакли-симфонии. Увы, в спорте многое оказывается куда более коротким, чем оно стоит и чем на с вами хотелось бы…

Результаты Столбовой и Климова на крупнейших турнирах