На юниорском этапе Гран-при в Каунасе 14-летняя россиянка Александра Трусова показала феноменальную сложность программ и побила все мировые рекорды.

Это «чудо на льду» произошло на берегу Немана, в великолепном (не понаслышке знаю, сам там бывал) 15-тысячном дворце «Жальгирис-Арена», который, как легко понять из названия, больше привык рукоплескать не миниатюрным девочкам, порхающим по замороженной воде, а здоровенным мужикам, бросающим мячи в кольца на деревянном паркете. Но пока баскетбольный сезон еще не начался, и у литовской публики появилась возможность разнообразить свой болельщицкий рацион. Причем блюдо им досталось более, чем изысканное.

ОНА НЕ СТРУСИЛА

В марте на юниорском чемпионате мира в Софии Александра Трусова уже потрясла весь мир, первой в истории женского катания исполнив в одной программе два четверных прыжка – сальхов и тулуп. В новом сезоне все ждали премьеры сложнейшего лутца. Сначала от другой россиянки Анны Щербаковой, а когда та делать его в Братиславе все-таки поостереглась, то от Трусовой.

Которая не струсила и прыгнула. С недокрутом – и тем не менее. Раз выехала, значит сделано. Впервые! Напомню, Даже среди мужчин-одиночников четверной лутц исполняют единицы, а уж чтобы стабильно с него выезжать… Не верите мне – спросите у первого номера нашей мужской сборной Михаила Коляды, который за последние пару лет набил об этот прыжок массу синяков и шишек.

Дальше Трусова упала с четверного тулупа. Судьи, согласно новым правилам, тут же влепили ей единодушные «-5» (раньше только «-3» было возможно), но оказалось, что главное в этом феноменальном прокате еще лишь впереди. Через несколько секунд она выдала еще один четверной (третий!), причем в каскаде! Два тулупа, 4+3! Опять впервые, да к тому же «на плюсы»! Пусть не максимальные, от двух до четырех, но...

Этот каскад разом принес Трусовой 16,14 балла, что тоже женский мировой рекорд. Причем не по новым правилам, после перехода на которые с 1 июля этого года все прежние достижения «обнулились», а вообще. Ни двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, ни олимпийская чемпионка Алина Загитова за один элемент и 14 баллов в жизни не получали.

Ей-богу, с ума сойти. Эта девочка ростом 148 сантиметров просто сигает раз за разом куда-то в открытый космос, о котором всем остальным остается в лучшем случае мечтать.

ЧЕРЕЗ ГОД ЗАГИТОВОЙ И МЕДВЕДЕВОЙ ПРИДЕТСЯ НЕСЛАДКО

Из-за падения и ошибки на лутце Трусовой поставили, конечно, поменьше, чем на юниорском ЧМ: 86,26 за технику против весенних 92,35 (личный рекорд Загитовой – 83,06, Медведева и до 80 никогда не добиралась) и, с учетом предсказуемо невысоких компонентов, 146,70 против 153,49 по сумме. У Загитовой в Пхенчхане-2018 было 158,08, у Медведевой на командном ЧМ-2017 – 160,46. Но это все – по старым правилам. Сейчас официальные рекорды принадлежат Трусовой. Включая 74,74 за короткую программу в четверг (там четверные запрещены, зато она получила высоченные «плюсы») и 221,44 за оба проката. «+16» от предыдущего достижения Щербаковой!

Кстати, новые мужские рекорды американца Стефена Гоголева от Трусовой тоже уехали не шибко далеко: 79,66+148,96=226,53. А нашему Кириллу Яковлеву для того, чтобы в четверг выиграть в Каунасе короткую, вполне хватило и 70,35. Может, эту чудо-девочку пора подпускать к мужской сборной? Как там у них с гендерными правилами? Даешь дуэль Трусова – Ханю в олимпийском Пекине 2022-го!

Шутки шутками, но надо в очередной (и точно не последний) раз напомнить: право выступать во «взрослых» турнирах Трусова получит уже в следующем сезоне. Так что пусть Загитова с Медведевой готовятся. Кстати, в ближайшее воскресенье они (обе) представят публике свои программы нового сезона. На льду московского дворца «Мегаспорт».

Как-то даже сомнение берет: а есть ли в остальном мире женское фигурное катание?..