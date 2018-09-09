– Расскажите о своих впечатлениях от произвольной программы.

– От своей произвольной программы у меня отвратительные чувства. Потому что, мягко говоря, все пошло совсем не по плану. Я думаю, те, кто изначально видел мою произвольную программу, это поняли. Мне кажется, Брайан (Орсер) там за бортом вообще ничего не сообразил, что происходит. Я тоже. Поэтому, про прокат я лучше помолчу. А в общем и целом, впечатления просто отличные, потому что я дома! Я катаюсь дома и… Я не знаю, хорошо это или плохо… С одной стороны – хорошо, с другой – плохо, сейчас я откатала на 20 процентов от того, что я могу. Даже меньше – на 15. Я это прекрасно понимаю. Сказать что случилось? Будет глупо называть какую-либо причину, потому что отговорок быть не должно.

Ну, это начало сезона. Мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца, по сути. После четырех месяцев отдыха. Голова была отключена, сознаюсь. Но впечатления просто отличные, потому что, мне кажется, что меня единственную поддерживали вот так. Меня ждали! Я это чувствую, и это безумно круто!

– Тяжело катать танго?

– Я человек, который не говорит «тяжело». Сложно. Вообще в это межсезонье был самый сложный период в моей жизни. Приходилось принимать непростые решения, приходилось привыкать. Да я до сих пор не могу сказать, что привыкла. Все-таки, я русский человек и, наверное, не привыкну никогда к канадской культуре. В своей жизни я сейчас поменяла все: начиная от языка, на котором я в основном говорю, т.е. я по-русски разговариваю только с мамой и бабушкой по телефону. Все. Заканчивая едой, которую я ем ежедневно.

– Не вкусно?

– Еда – это вообще вкусно! Вы о чем?

– Что самое сложное в адаптации к жизни в Канаде?

– Я не могу назвать что-то одно. В общем и целом сложно себя перестроить. Ты лежишь на кровати и хочешь крикнуть: «Бабушка, иди сюда!», а бабушка в Москве с собакой. Хочу заверить своих болельщиков, что вот это – то, что сейчас было на льду – это прокат чуть больше за десяточку. За десять прокатов. Мы сейчас очень интенсивно занимаемся восстановлением моего здоровья. Сейчас приедем в Канаду и пойдет другая ступень – укрепление тела. Все идет по плану, единственное что – мой прокат пошел не по плану, но ладно. Это мы исправим, все будет хорошо. Надеюсь, что «Autum Classic» будете за меня болеть, мне нужна ваша поддержка.

– По вчерашнему прокату какие впечатления?

– Я вчера откаталась хорошо. Я довольна прокатом, Брайан доволен прокатом, Дэвид тоже. Очень все позитивно и легко. Сегодня было сложнее. Возможно, из-за того, что я впервые за полгода выхожу на такую большую арену. Но, на самом деле, я просто рада тому факту, что я сейчас здесь, стою перед вами, я только что вышла со льда, меня провожали криками, аплодисментами. Даже за ужаснейший прокат мне кричали «Браво!». Я очень рада, что я катаюсь, я на коньках, и это огромное благословение для меня, потому что если бы все пошло немножечко по-другому в это межсезонье, я бы могла здесь вообще не стоять.