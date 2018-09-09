– Алина, как все прошло?

– Вообще, немного волновалась перед произвольной – все-таки, это был мой первый прокат новой программы перед большой аудиторией. Не все получилось, было сложновато. Но по ходу сезона многое станет получаться лучше.

– Сейчас вы расстроены?

– Нет.

– Этери Георгиевна что-то сказала?

– Сейчас пойдем разбирать и делать выводы.

– Короткой программой довольны?

– Вчера получилось чуть лучше откатать, чем сегодня. Но на то это и короткая программа – она легче, чем произвольная. К произвольной надо более внимательно относиться.

– Почему выбрали именно музыку «Кармен»?

– Мне еще в прошлом сезоне хотели ее поставить. Но тогда я до нее не доросла. Решили приберечь и попробовать уже в этом году.

– Какой будет костюм?

– Пока об этом не думали.

– Как именно нужно было дорасти до «Кармен»?

– Сложно сказать в двух словах. Надо было стать взрослее и по возрасту, и в плане опыта. Но у меня теперь Олимпиада позади. Главный старт в жизни любого спортсмена. После нее люди всегда резко взрослеют.

– Эйфория от победы на Играх быстро прошла?

– Сначала вообще ничего подобного не чувствовала. Но во время отпуска пришло осознание. Чувство восторга. Даже не могла поверить: это действительно было со мной? Вот только отдых уже давно закончился. Сейчас никакой эйфории нет.

– Долго, кстати, отдыхали?

– Две недели. Даже немного больше. Потом пошли тренировки.

– С какими чувствами начинали подготовку?

– Понимала, что будет очень сложно! Вроде, и хотелось уже начать тренироваться. А вроде и пришлось себя перебороть, чтобы выйти на лед.

– Сезон в статусе олимпийской чемпионки проводить сложнее?

– Конечно. Не знаю, как это объяснить, но сложнее.

– Больше ответственность?

– И это тоже.

– Девочки-юниорки уже делают четверные прыжки. Вы сами их исполнять не планируете?

– Пока для меня главное – чисто откатать свою программу.

– В инстаграме у вас появились записи на японском языке. Вы его изучаете?

– Я и правда хотела, но быстро поняла, как это будет сложно. Пока у меня просто нет достаточно свободного времени. Но записи для соцсетей перевожу сама. Специально для японских болельщиков. Им ведь тоже хочется почитать, о чем я пишу!