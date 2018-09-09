Алина Загитова: Короткую программу откатала лучше
Олимпийская чемпионка Алина Загитова – о контрольных прокатах в Москве перед стартом нового сезона.
– Алина, как все прошло?
– Вообще, немного волновалась перед произвольной – все-таки, это был мой первый прокат новой программы перед большой аудиторией. Не все получилось, было сложновато. Но по ходу сезона многое станет получаться лучше.
– Сейчас вы расстроены?
– Нет.
– Этери Георгиевна что-то сказала?
– Сейчас пойдем разбирать и делать выводы.
– Короткой программой довольны?
– Вчера получилось чуть лучше откатать, чем сегодня. Но на то это и короткая программа – она легче, чем произвольная. К произвольной надо более внимательно относиться.
– Почему выбрали именно музыку «Кармен»?
– Мне еще в прошлом сезоне хотели ее поставить. Но тогда я до нее не доросла. Решили приберечь и попробовать уже в этом году.
– Какой будет костюм?
– Пока об этом не думали.
– Как именно нужно было дорасти до «Кармен»?
– Сложно сказать в двух словах. Надо было стать взрослее и по возрасту, и в плане опыта. Но у меня теперь Олимпиада позади. Главный старт в жизни любого спортсмена. После нее люди всегда резко взрослеют.
– Эйфория от победы на Играх быстро прошла?
– Сначала вообще ничего подобного не чувствовала. Но во время отпуска пришло осознание. Чувство восторга. Даже не могла поверить: это действительно было со мной? Вот только отдых уже давно закончился. Сейчас никакой эйфории нет.
– Долго, кстати, отдыхали?
– Две недели. Даже немного больше. Потом пошли тренировки.
– С какими чувствами начинали подготовку?
– Понимала, что будет очень сложно! Вроде, и хотелось уже начать тренироваться. А вроде и пришлось себя перебороть, чтобы выйти на лед.
– Сезон в статусе олимпийской чемпионки проводить сложнее?
– Конечно. Не знаю, как это объяснить, но сложнее.
– Больше ответственность?
– И это тоже.
– Девочки-юниорки уже делают четверные прыжки. Вы сами их исполнять не планируете?
– Пока для меня главное – чисто откатать свою программу.
– В инстаграме у вас появились записи на японском языке. Вы его изучаете?
– Я и правда хотела, но быстро поняла, как это будет сложно. Пока у меня просто нет достаточно свободного времени. Но записи для соцсетей перевожу сама. Специально для японских болельщиков. Им ведь тоже хочется почитать, о чем я пишу!