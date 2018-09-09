В московском дворце спорта «Мегаспорта» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Семь тысяч зрителей на трибунах, встреча Евгении Медведевой и Этери Тутберидзе, падения Алины Загитовой – было очень горячо.

ВСТРЕЧА МЕДВЕДЕВОЙ И ТУТБЕРИДЗЕ

Контрольные прокаты стали обязательной частью подготовки к сезону для российских фигуристов, входящих в состав сборной. Раньше они проходили в закрытом формате в Сочи, но в этом году произошли изменения. Короткие программы отсмотрели в обстановке строгой секретности в Новогорске, а вот произвольные решили показать всем желающим в «Мегаспорте».

Билеты были абсолютно бесплатными, вот только промоушена мероприятию не хватало. Федерация фигурного катания на коньках России не стала особенно распространяться о том, на какое именно мероприятие приглашает людей. Просто: приходите, там будут кататься наши.

Тем не менее, идея просто отличная. В первую очередь, для спортсменов, которые без лишнего давления (оценки-то на контрольных прокатах не выставляются) могли проверить свои программы перед большой аудиторией. А она действительно была таковой. На глаз – не меньше шести-семи тысяч.

Но людей можно понять. Во-первых, все пришли на имена. Как только стало известно, что в Москву из Канады приедет Евгения Медведева со своим новым тренером Брайаном Орсером, группы и паблики в соцсетях, посвященные фигурному катанию, просто взорвались. Это значило, что впервые после Олимпиады на одному льду Женя встретится с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

Объяснять подоплеку лишний раз было не нужно. После проигрыша в Пхенчхане и пропуска остатка сезона Медведева сенсационно ушла от Этери Тутберидзе, а затем уехала жить и тренироваться в Канаду. Прощание спортсменки и тренера трудно назвать теплым, как и их встречу спустя несколько месяцев.

Люди, которые присутствовали на субботних прокатах в Новогорске, утверждали, что Тутберидзе и Медведева ходили, не замечая друг друга. О том, чтобы подойти и обменяться хотя бы парой дежурных фраз, даже речи не шло.

Когда Загитова начала исполнять короткую программу, Медведева вместе со своим штабом красноречиво покинула лед. Во время утренней тренировки в «Мегаспорте» спортсменки в основном катались на разных сторонах площадки. Понятно, что в открытых конфликтов не будет – в мире фигурного катания так не принято. Но тенденция уже понятна.

Медведева всем своим видом показывает, что перелистнула страницу и не хочет больше ассоциироваться с Тутберидзе и ее группой. Тренер в ответ делает вид, что отряд не заметил потери бойца. Этери Георгиевне это легко удается, ведь под ее руководством занимаются самые перспективные юниорки планеты Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная, которые на льду уже умеют больше, чем Медведева и Загитова.

Как в этой ситуации чувствует себя Алина? Она об этом не говорит. Для нее сейчас наступает очень тяжелое время. Входить в сезон в статусе олимпийской чемпионки в принципе тяжело, а тут еще и правила поменялись – сократилось количество прыжков, получающих надбавку за исполнение во второй части программы. Это была фишка, во многом благодаря которой Загитовой удалось выиграть золото в Пхенчхане.

«ПОБОРЕМСЯ СНАЧАЛА САМИ С СОБОЙ»

Если абстрагироваться от истории взаимоотношений Медведевой и Тутберидзе, то в «Мегаспорте» царила атмосфера сплошного позитива. Программу прокатов открывали танцевальные пары. Из топов на лед первыми вышел дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Что можно сказать? Ребята – очень горячие, у них совершенно особенная манера катания. Драйв, кураж, эмоции! Выглядели они просто бесподобно.

– Здесь так жарко у вас. Может дверь откроем? – смеясь обратился к журналистам Иван, когда вышел со льда. – Как наш прокат? – продолжил спортсмен. – Офигенно! Мы так соскучились. Если честно, не ожидали увидеть столько народу! Ведь это просто контрольные прокаты, не соревнования, а пришло очень много людей! Мне кажется такого не было даже на российском этапе Гран-при! Нас очень круто поддерживали.

Что правда – то правда. Реакция трибун была очень живой. Особенно сильно во время выступлений танцевальных пар зал взорвался, когда прозвучала фамилия бронзового призера Олимпиады Никиты Кацалапова. Сейчас он катается в паре с Викторией Синициной, а тренирует их Александр Жулин.

Все эксперты признают, что в этом дуэте заложен невероятный потенциал, который пока что не раскрывается. Кажется, ребята и сами это понимают.

– Контрольные прокаты перед публикой – каково это? – первый вопрос Никите и Вике.

– Да круто, очень круто! Заходим в раздевалку еще до начала, спрашиваю у тренера: «Ну что, человек 50-то будет?». Он такой: «Сколько?! Там уже три тысячи сидит!». Все это неожиданно круто, все так поддерживают! Очень здорово так начинать сезон.

– Некоторые специалисты уверены, что в этом сезоне вы будете бороться с лидерами мирового парного катания – парой Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон. Вы сами готовы к этому?

– Долгое время мы не могли сами с собой побороться. Сначала сделаем это, а потом ответим на ваш вопрос.

«НЕ ЗНАЮ, ЧТО ЕЩЕ СКАЗАТЬ»

– Доволен ли своим выступлением? Нет. Потому что не сделал все, как нужно. Насколько мне комфортно в этом образе? Комфортно. Я не знаю, что еще сказать. – Михаил Коляда несколько раз протер лед во время проката, хоть и отказался от выполнения четверного лутца, который ему упорно не дается. Впрочем, спортсмен обещает вернуться к исполнению этого элемента.

– Насколько я взял паузу с выполнением четверного лутца? – продолжал Коляда. – Не знаю. Надеюсь, что скоро реабилитируюсь. Когда сократили длительность программы, плотность элементов увеличилась, на фоне этого я решил пока катать без лутца. Когда накатаю этот вариант, буду вставлять лутц.

Падения Михаила во время проката произвольной в кулуарах вызывали ироничные улыбки. Так повелось с Пхенчхана, где его неудачи особенно сильно бросились в глаза во время командных соревнований. Тем не менее, забывать о потенциале Коляды не стоит. Все-таки в мае он взял бронзу на чемпионате мира.

Дмитрий Алиев считается даже более талантливым, чем Михаил, но и ему не удалось чисто откатать свою программу, поставленную Ильей Авербухом. Впрочем, сам спортсмен признался, что до оптимальной формы еще работать и работать.

– В целом все получилось неплохо. Завершил произвольную программу, устал. Слава богу, что на сегодня все закончилось. Почему слава богу? Потому что было много тяжелой работы, хочется показывать себя в подготовленном виде, а здесь форма еще не на максимуме. Хочется откатать программу и проанализировать все с нашими экспертами, услышать их оценки, чтобы совершенствоваться в дальнейшем, – сказал Алиев.

Всех интересовало – как же изменения в правилах отразились на процессе постановки программ? Выяснилось, что практически никак. Тот же Алиев планирует сначала выступить на соревнованиях, чтобы понять систему оценок, а потом внести корректировки.

– Через пять дней я буду выступать на международных соревнованиях, где я уже смогу понять, как моя программа смотрится по новым правилам. Потом уже будем все анализировать, что и как нужно менять, – рассказал Дмитрий.

А вот чемпионам мира Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову вместе с их новым тренером Максимом Траньковым пришлось поломать голову над элементами в том числе из-за изменений в правилах.

– Было достаточно сложно. Потому что пришлось несколько раз менять поддержки. По одним правилам они проходили, по другим – нет. В остальном, правила остались почти теми же, – пожаловалась Евгения.

МЫ ВИДЕЛИ ПАДЕНИЕ МЕДВЕДЕВОЙ

Выступления Загитовой и Медведевой ждали зрителей в самом конце. Алина выходила на лед второй в последней разминке, Женя закрывала прокаты. К тому моменту накал эмоций на трибунах достиг максимума.

Кто знает, может, именно бурная реакция публики смутила Загитову, которая упала после двух прыжков и сорвала каскад. После выступления Алина вышла к журналистам, чуть не плача, но быстро взяла себя в руки и потом уже общалась с улыбкой.

– Вообще, немного волновалась перед произвольной – все-таки, это был мой первый прокат новой программы перед большой аудиторией. Не все получилось, было сложновато. Но по ходу сезона многое станет получаться лучше.

– Проводить сезон в статусе олимпийской чемпионки сложнее?

– Конечно. Не знаю, как это объяснить, но сложнее, – рассказала Загитова. И это действительно многое объясняет.

Однажды футбольные болельщики увидели «дриблинг Арбелоа» и это стало культовой шуткой, которая уместна, когда происходит что-то выходящее из ряда вон. Сейчас поклонники фигурного катания могут сказать: «Мы видели падение Медведевой». Женя упала на флипе, смазала дорожку шагов, но закончила выступление с улыбкой.

– От своей произвольной программы у меня отвратительные чувства, – эмоционально выпалила спортсменка. – Потому что, мягко говоря, все пошло совсем не по плану. Я думаю, те, кто изначально видел мою произвольную программу, это поняли. Ну, это начало сезона. По сути, мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца. После четырех месяцев отдыха. Голова была отключена, сознаюсь. Но впечатления просто отличные, потому что, мне кажется, что меня единственную поддерживали вот так. Меня ждали! Я это чувствую, и это безумно круто!

За последние полгода Женя очень изменилась. Стала более открытой и эмоциональной в общении, вернулась в соцсети, сменила имидж и щеголяет лезвиями из 24-каратного золота на льду. Выглядит это очень непривычно, но интересно. Теперь нам всем предстоит узнать новую Евгению Медведеву, и это еще одна причина, почему нынешний сезон в фигурном катании будет невероятно крутым.