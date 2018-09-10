Мероприятие было довольно необычное. Тренировка спортсменов в тренировочных костюмах (никаких там фасонов, ярких цветов, стразов и тому подобного), но со зрителями и билетами (пусть бесплатными) да вдобавок в огромном зале. Который, однако, оказался далеко не пустым. Нижний ярус трибун «Мегаспорта» в воскресенье был забит практически под завязку!

Пришли в основном на двоих – олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Наших Месси и Роналду.

Похожести с футболистами добавляло то, что Медведева этим летом сменила тренера, уйдя от прежней (а заодно и загитовской) наставницы Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Совсем как Криштиану из «Реала» в «Ювентус». И вот он (то есть, она) возвращается на «Сантьяго Бернабеу» в предсезонной игре – и уже в черно-бело-полосатой майке итальянского клуба. Представляете, какой «всемадридский свист» был бы?..

В «Мегаспорте» освистывать Медведеву никто даже и не думал. Наоборот, ее приветствовали громче всех! Россия прекрасно помнит, как из-за травмы она пропустила половину прошлого сезона и как мучительно проиграла Загитовой в Пхенчхане самый заветный титул, к которому до этого шла с вроде бы абсолютно танковой неумолимостью. Увы, в большом спорте золото бывает только одно. И в феврале оно досталось не Медведевой, а Загитовой, причем досталось заслуженно.

МЕДВЕДЕВА УПАЛА ОДИН РАЗ, ЗАГИТОВА – ДВА

Но на Пхенчхане жизнь не закончилась, и теперь они сошлись вновь. На тренировке, которая, конечно, была чем-то намного большим, чем просто тренировка. Иначе Медведева с Орсером не помчались бы на нее через полмира в Москву.

Все началось еще в субботу, на закрытых для публики прокатах коротких программ. Там обе все сделали четко. У Медведевой новая короткая – под Натали Коул, у Загитовой – под «Призрака оперы». Что та, что другая обошлись без серьезных помарок. Интересная деталь: Медведева самый «дорогой» прыжковый каскад выполнила в конце – чтобы и по новым правилам получить за него надбавку в 10 процентов, а вот Загитова свою суперкомбинацию лутц-ритбергер прыгнула, наоборот, в начале.

В воскресенье и при живых зрителях у обеих все пошло совсем не так. Ощутимо хуже. Медведева под американского виолончелиста Йо Йо Ма упала один раз, Загитова под «Кармен» – два. Плюс запорола уже упомянутый выше коронный каскад. Хотя мне, если честно, постановка Алины понравилась чуть больше. По-моему, она ей идет. Хотя я – далеко не судья, с которыми и Загитовой, и Медведевой впервые в сезоне предстоит столкнуться на следующей неделе. Алине – на турнире в Словакии, Жене – в Канаде. «Битва гигантов», начавшаяся в прошлом сезоне, на самом деле только начинается. И чем дольше она продлится, тем лучше.

РУССКОЕ КАТАНИЕ

Хотя следующей осенью в нее собирается включиться «третья сила», которую зовут Александра Трусова. Ей пока со «взрослыми» состязаться запрещено, но это не мешает 14-летней россиянке уже сейчас исполнять фантастические элементы. В пятницу на этапе юниорского Гран-при в Каунасе Трусова первой в истории мирового женского катания прыгнула четвертой лутц и каскад 4+3 из двух тулупов. Не на какой-то там тренировке, а в костюме (красивое серо-розовое трико) и с арбитрами за бортиком.

Ей-богу, впору переименовывать фигурное катание – в русское. В том числе и потому, что на московских прокатах хватало интересного помимо Медведевой-Загитовой. Там были все!

Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, которые теперь работают под руководством начинающего тренера и двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, произвольную сделали хорошо, а вот в короткой партнерша испортила параллельный прыжок. Михаил Коляда опять наделал «бабочек». Дмитрий Алиев за два дня упал три раза. В отличие от ветерана Сергея Воронова, который в субботу выдал четкий четверной – этот мужик еще явно поборется.

Плюс там катались Сотскова, Радионова, Туктамышева, Цурская, Степанова/Букин и много кто еще. Просто глаза от звезд разбегались. Нет, все-таки наши фигуристы – это редкое счастье…

А на Лео с Криштиану мы с вами посмотреть еще успеем.