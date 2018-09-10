В московском дворце спорта «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Главным событием для собравшихся тысяч зрителей стало первое после Олимпиады в Пхенчхане появление на одном льду Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Медведева выступала последней и закрывала программу.



– От своей произвольной программы у меня отвратительные чувства, – прокомментировала Евгения свой прокат. – Потому что, мягко говоря, все пошло совсем не по плану. Я думаю, те, кто изначально видел мою произвольную программу, это поняли. Ну, это начало сезона. По сути, мы с Брайаном (Орсером - прим. ред) интенсивно работаем всего полтора месяца. После четырех месяцев отдыха. Голова была отключена, сознаюсь. Но впечатления просто отличные, потому что, мне кажется, что меня единственную поддерживали вот так. Меня ждали! Я это чувствую, и это безумно круто!

Напомним, что Евгения Медведева в серии Гран-при по фигурному катанию заявлена для участия в турнирах "Скейт Канада" (26-28 октября) и «Кубок Франции» (23 — 25 ноября), а Алина Загитова - на турниры «Кубок Финляндии» (2 — 4 ноября) и «Кубок Ростелеком» (16 — 18 ноября).

Отметим, что в заявке сборной России на московский этап по-прежнему сохраняется вакантное место, поэтому возможно, что следующая встреча Медведевой и Загитовой состоится в Москве уже в середине ноября. Если же Медведева не приедет в Москву, то встреча двух самых титулованных российских одиночниц может состояться либо на чемпионате Европы-2019 (пройдет в Минске с 21 по 27 января), либо на чемпионате мира в японской Сайтаме (18-24 марта).