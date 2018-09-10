В московском дворце спорта «Мегаспорт» прошли контрольные прокаты фигуристов сборной России. Главным событием для собравшихся тысяч зрителей стало первое после Олимпиады в Пхенчхане появление на одном льду Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

Алина Загитова выходила на лед второй в последней разминке. Ее прокат был не слишком удачным - Алина упала после двух прыжков и сорвала каскад.

–– Вообще, немного волновалась перед произвольной – все-таки, это был мой первый прокат новой программы перед большой аудиторией. Не все получилось, было сложновато. Но по ходу сезона многое станет получаться лучше, - пообещала Алина Загитова журналистам после выступления.

Напомним, что Евгения Медведева в серии Гран-при по фигурному катанию заявлена для участия в турнирах "Скейт Канада" (26-28 октября) и «Кубок Франции» (23 — 25 ноября), а Алина Загитова - на турниры «Кубок Финляндии» (2 — 4 ноября) и «Кубок Ростелеком» (16 — 18 ноября).

Отметим, что в заявке сборной России на московский этап по-прежнему сохраняется вакантное место, поэтому возможно, что следующая встреча Медведевой и Загитовой состоится в Москве уже в середине ноября. Если же Медведева не приедет в Москву, то встреча двух самых титулованных российских одиночниц может состояться либо на чемпионате Европы-2019 (пройдет в Минске с 21 по 27 января), либо на чемпионате мира в японской Сайтаме (18-24 марта).