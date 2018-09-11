– Илья, в чем нюансы этого шоу?

– Всегда сложно делать церемонии открытия. Нужно сохранить брутальную, резкую энергию хоккея. При этом я не хотел бы демонстрировать на льду само фигурное катание. Это ведь антитеза хоккея. Но должно быть шоу, действо. А кто, кроме фигуристов, может что-то изобразить?

Очень не хотел это шоу перегрузить. И думаю, это получилось. Но я волнуюсь. Есть же современные технологии. Экраны на автономном питании живут своей жизнью. Как они себя поведут?

Открытие – это драматургия, а не только яркая мишура. Нужна история. Шоу делится на три части. Первое – световое шоу, антураж, где нет лишнего, только энергия. ЦСКА заряжает в этом сезоне. Второй номер – танцевальный. Исполнители отправляют вверх армейскую звезду, и возникают номера легенд хоккея. Выскакивают мальчишки, и номера переходят им на спины. Очень трогательный момент.

Третье – современность, NoizeMC, звезда этого вечера. Наш музыкальный хедлайнер завершает артистическую программу. Все шоу длится 11 минут и 45 секунд. Но надеюсь, мы всех зарядим. Я был режиссером чемпионата мира по футболу. Церемония открытия длилась 15 минут. А после этого Россия победила Саудовскую Аравию со счетом 5:0.

– Поделитесь какими-нибудь цифрами.

– Задействовано 25 девочек из синхронного катания, 40 мальчишек-хоккеистов, с кем нужно было репетировать. Плюс хореографы, администраторы. В сумме – до 100 человек.

– Что скажете о контрольных прокатах в «Мегаспорте», где выступали Евгения Медведева, Алина Загитова. Вы почувствовали, что между ними холодная стена?

– Если честно, я ухожу от этих вопросов. Это только наброски программ, нечего еще судить. Нет соревнований, еще ничего не накатано, недоработано. Специалистам – да, имеет смысл посмотреть. Прокаты – хорошая тонизирующая идея. Хотя я считаю, что полработы показывать рано.

Давайте доживем до сезона, он будет длинным. Приятно, что Женя находится в хорошей форме, у нее есть синергия с новым тренером. Уверен, что и Загитова не будет уступать свои позиции. Главное, это две российские девчонки. Дай бог, чтобы никто не вмешался в эту борьбу.

– Как? Есть ведь Александра Трусова.

– Да, это талантище. Такие уже взяты вершины – четырехоборотные прыжки! Это очень сильный аванс. Но посмотрим, что будет дальше.

– Тактично ли, когда канадский тренер Даг Хау, друг Орсера – тренера Жени, выносит сор из избы? Он рассказал о том, что после Олимпиады у Тутберидзе и Медведевой произошел громкий конфликт: «Тренер послала Евгению рожать детей после Пхенчхана. Она была уверена, что Медведева уже ничего не добьется, – говорит Хау. – Мне об этом рассказал Орсер».

– Мы должны пропускать это мимо себя. Не надо акцентировать внимание. В этом есть некий политический подтекст. Женя – кристально чистая девочка, которая ежедневно пашет на тренировках. А кто-то решает свои вопросы.

Есть ведь тенденция в мире, что в России все авторитарное, никому не дают слова сказать. Я – постановщик трех программ Жени. Мы же советовались, вместе выбирали музыку, сто раз обговаривали нюансы. Женя каталась, импровизировала, делилась мнением. И это смешно, когда канадец заявляет такое.

Корректнее всегда говорить: «Спасибо». 90 процентов того, чем пользуется сейчас другой тренер Медведевой, пришло из России – от Этери Тутберидзе. Любое интервью должно начинаться со слов: «Спасибо, Этери, за прекрасную девочку! Я счастлив, что могу раскрывать дальше ее талант!»

Это абсолютно прямая лестница, которая должна существовать. Иных быть не может. А иначе будто ты приходишь к другому врачу, а он: «Ой, кто вас так лечил?!» Зачем это нужно? И не замешивайте в эту историю ни Женю, ни Алину, ни наших тренеров.