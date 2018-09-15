Елизавета Туктамышева стала победительницей «Кубка Ломбардии», завершившегося в Бергамо. В произвольной программе россиянка исполнила тройной аксель.

Этот прыжок в истории женского катания делали и делают единицы. Туктамышева вошла в их число в 2015 году. В тот, послесочинский сезон она выиграла все основные титулы, став чемпионкой мира, Европы и финала Гран-при. Воспитанница знаменитого тренера Алексея Мишина взошла на трон вместо сильно сдавшей Юлии Липницкой и взявшей перерыв после олимпийского триумфа Аделины Сотниковой.

Увы, Туктамышева царствовала тоже недолго. По большому счету – всего один год. За два же последних сезона она не выиграла ни одного турнира и ни разу не отобралась в сборную страны. Сейчас ей 21, для одиночницы – возраст серьезный. Однако «Кубок Ломбардии»-2018, где в прошлом году Елизавета была только шестой, подарил серьезную надежду на ее возвращение. В российскую элиту – а значит и в мировую.

ПРЫЖОК ОБРАТНО В КОСМОС

В Бергамо она выиграла обе программы и намного опередила ставшую второй соотечественницу Софью Самодурову. Правда, за короткую оценки Туктамышевой поставили скромные – из-за падения с каскада «3+3». Но в пятницу она начала прокат с акселя – и скрутила-таки все три с половиной оборота!

Чтобы было понятнее: этот прыжок относится к той же топ-категории, что и четверные, на которые сейчас активно покушаются наши юниорки, во главе с Александрой Трусовой. Ни олимпийская чемпионка Алина Загитова, ни двукратная чемпионка планеты Евгения Медведева в этот «космос» пока не суются. И если тулуп в четыре оборота по «базовой стоимости» тянет на 9,5 баллов, то аксель в 3,5 – на 8. Разница, как видите, невелика.

Судьи, впрочем, «отминусовали» туктамышевский аксель в Италии довольно сурово: от «-2» до «-3». Могли бы и помягче – пусть фигуристка, докрутив и приземлив прыжок («двумя ногами» или касанием льда рукой там даже не пахло), четко выехать с него все-таки не сумела. Зато все остальные элементы Лиза сделала сплошь «на плюс», в основном – высокий. 140 баллов за произвольную и 206 по сумме – это второй результат сезона в мире. Выше было только у Трусовой. Кстати, на золотом ЧМ-2015 Туктамышева за произвольную получила… 132.

АЛИЕВ ЕДВА НЕ ВЫИГРАЛ ПРОИЗВОЛЬНУЮ У УНО

Турнир в Бергамо первым в эту осень собрал внушительную группу звезд. Тем приятнее победа в парном катании Натальи Забияко и Александра Энберта. В короткой программе они даже обновили мировой рекорд (напомню, из-за серьезных изменений в правилах с этого сезона все прежние достижения аннулированы). Произвольная у серебряных призеров Пхенчхана в командном турнире получилась заметно хуже, и в ней они уступили другому российскому дуэту – вчерашним юниорам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому. Но по сумме первенство все же осталось за Забияко с Энбертом.

А главной фигурой «Кубка Ломбардии», при всем уважении к россиянам, стал действующий вице-чемпион мира и Олимпийских игр Сема Уно. Малыш-японец с легкостью сокрушил все три рекорда мира – по сумме двух программ прибавка к прежнему достижению составила аж пятьдесят баллов! Особенно хорош Уно был в короткой, которую откатал практически безошибочно, включая два четверных.

Два заявил на четверг и серебряный призер ЧЕ-2018 Дмитрий Алиев. Однако после прекрасного каскада «4+3» 19-летний россиянин упал с тулупа и откатился на третье место, пропустив вперед Андрея Лазукина. Зато в пятницу Алиев смотрелся здорово. Он сделал «на плюс» все три прыжка в четыре оборота, и, если бы не промашка с одним из каскадов, который судьи не засчитали совсем, вполне мог бы побороться с Уно за первенство в произвольной. Японец из четырех своих четверных внятно скрутил только один да к тому же плюхнулся на лед с акселя – вполне в стиле не нынешней, а прежней-неудачливой Туктамышевой.

ЩЕРБАКОВА ПОПРОБОВАЛА ЧЕТВЕРНОЙ ЛУТЦ – И УПАЛА

В канадском Ричмонде уже вторую победу на этапах юниорского Гран-при-2018/19 одержала Анна Щербакова. Оценки у 14-летней подопечной Этери Тутберидзе на сей раз были пониже, чем в Братиславе три недели назад. С другой стороны, Щербакова рискнула включить в произвольный прокат четверной лутц, который недавно – первой в истории – исполнила в Каунасе Трусова.

Увы, если последняя прыжок тогда просто недокрутила, то сейчас у Щербаковой получился недокрут с падением. В результате дорогущий вроде бы элемент (11,50 по «базе») принес ей лишь три балла с хвостиком. Впрочем, и этого хватило, чтобы обойти еще одну нашу – Анастасию Тараканову. Щербакова первой гарантировала себе путевку в финал Гран-при.

Пока российские девчата выигрывают все этапы юниорской серии. А если привязать сюда успех Туктамышевой, то можно сформулировать и иначе: наши одиночницы приняли участие в пяти официальных турнирах нового сезона – и победили во всех без исключения.

Сильно сомневаюсь, что эта золотая серия прервется на следующей неделе. Там на лед выйдут те, кто проигрывать не привык давно и точно. В четверг в Словакии новые правила судейства впервые опробует Загитова. А через несколько часов в Канаде то же самое проделает Медведева.

Бергамо (Италия). Кубок Ломбардии. Женщины

Короткая Произвольная Сумма 1 Елизавета Туктамышева (Россия) 65,69 (1) 140,38 (1) 206,07 2 Софья Самодурова (Россия) 64,05 (2) 120,77 (4) 184,82 3 Мако Ямасита (Япония) 55,33 (5) 126,89 (3) 182,22 4 Каори Сакамото (Япония) 49,91 (9) 130,94 (2) 180,85

Пары

Короткая Произвольная Сумма 1 Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) 72,50 (1) мировой рекорд 123,65 (2) 196,15 2 Александра Волкова/Дмитрий Козловский (Россия) 65,21 (3) 126,78 (1) 191,99 3 Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) 66,93 (2) 111,25 (3) 178,18

Мужчины

Короткая Произвольная Сумма 1 Сема Уно (Япония) 104,15 (1) мировой рекорд 172,05 (1) мировой рекорд 276,20 мировой рекорд 2 Дмитрий Алиев (Россия) 86,57 (3) 163,98 (2) 250,55 3 Андрей Лазукин (Россия) 87,92 (2) 155,53 (3) 243,45

Ричмонд (Канада). Гран-при. Юниоры. 4-й этап. Женщины