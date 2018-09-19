Знаменитую фигуристку не пропустили пограничники в московском аэропорту. Загитовой в мае исполнилось всего 16, она еще несовершеннолетняя и по нашим законам имеет право покидать страну без родителей только с их письменного, нотариально заверенного согласия. А этот документ был оформлен неправильно. Об этом сообщил официальный сайт нашей федерации фигурного катания.

Ежегодный турнир «Кубок Онджея Непелы», входящий в серию «челленджер», пройдет с 20 по 22 сентября и откроется в четверг в 14.00 по московскому времени как раз женской короткой программой. В условиях такого цейтнота переоформить документы и успеть в Братиславу другим рейсом оказалось невозможно, так что Загитовой пришлось отказаться от поездки в Словакию. Этот турнир должен был стать ее первым официальным выступлением в сезоне, начиная с которого правила судейства в фигурном катании претерпели серьезные изменения.

В отсутствие Загитовой в Братиславе будут кататься наши Полина Цурская, Станислава Константинова, Михаил Коляда, Сергей Воронов, Александр Самарин, танцоры Евгения Синицына/Никита Кацалапов, Бетина Попова/Сергей Мозгов, а также спортивный дуэт Лина Кудрявцева/Илья Спиридонов.

Кроме того, именно в этот четверг на турнире в канадском Оуквилле должна начать сезон главная соперница Загитовой – двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Напомним, что в феврале она проиграла соотечественнице на Олимпиаде в Пхенчхане, а летом ушла от их экс-общего тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. После этого «развода» Тутберидзе и Медведева нередко отпускали колкости в адрес друг друга.

Синхронное знакомство двух российских звезд с новым судейством на этой неделе ожидалось с немалым интересом. Увы, теперь заочная дуэль не состоится, и Загитовой придется отложить свой старт в сезоне. Не исключено, что он состоится только 2-4 ноября - на этапе «Гран-при» в Хельсинки.