Первый выход Медведевой: в Канаде – первая, в сезоне – только четвертая
Сегодня рано утром по московскому времени состоялся официальный дебют россиянки Евгении Медведевой под руководством нового тренера Брайана Орсера.
Канадский турнир Autumn Classic International входит в серию «челленджер» – вторую по значимости после Гран-при. При жеребьевке короткой программы Медведевой выпал 13-й номер из 22 участниц. Соответственно, выступала она в третьей разминке из четырех, возглавила протокол и осталась на первом месте до конца. Однако преимущество двукратной чемпионки мира над Брэйди Теннелл получилось символическим – всего 1,72. При том, что американка откаталась не идеально.
«МИНУС ЧЕТЫРЕ» ОТ ТРУСОВОЙ
Оценки Медведевой по ее чемпионским меркам тоже выглядят довольно скромно. 70,98 – это лишь четвертый результат сезона в мире, позади трех наших юниорок – Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Последняя две недели назад в Каунасе получила почти на четыре балла больше, хотя свои коронные четверные в короткой исполнять не могла – это запрещено правилами.
Медведева упала? Нет, она не падала. Хотя приземление с акселя – традиционно ее самого нелюбимого прыжка – получилось с ошибкой, стоившей фигуристке пары баллов. В остальном же прокат смотрелся вполне себе хорошо. Однако судьи, которые с этого сезона ставят оценки за технику по новым, существенно измененным правилам, рассудили иначе. Прежде, чем объявить свой вердикт они совещались долго, минуты две. А потом выдали Медведевой дорожку шагов третьего, не максимального уровня и оставили ее без «плюсов» за стартовый лутц, который на мой, дилетантско-несудейский взгляд был сделан совершенно по-медведевски, то есть, здорово.
Впрочем, не исключено, что я просто придираюсь к придиркам арбитров. Медведева на днях сама признавала: ее новые программы еще сыроваты. В ожидании оценок они с Орсером обсуждали прокат без всяких восторгов, по-деловому. Когда же баллы зажглись на табло, то Женя закивала головой и улыбнулась – не скептически (мол, с вами все ясно), а скорее облегченно. Похоже, она не удивилась бы, поставь судьи ее даже ниже Теннелл.
Женская произвольная программа на турнире в Оуквилле состоится уже через сутки после короткой. Также предстоящей ночью на лед выйдет другой знаменитый новичок Орсера – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Нельзя не упомянуть и о мировом рекорде французской пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре, получивших за короткую 73,81 и на 1,31 улучшивших достижение наших Натальи Забияко и Александра Энберта, установленное неделю назад в Бергамо.
ПРЕКРАСНЫЙ СТАРТ КОЛЯДЫ
Параллельный «челледжер», проходящий в Словакии, как известно, остался без главной звезды: Алину Загитову в среду не пустили на самолет, вылетавший из Москвы в Братиславу, из-за неправильно оформленного разрешения родителей на выезд из страны 16-летней олимпийской чемпионки. В ее отсутствие наши фигуристки короткую программу исполнили так себе. Особенно разочаровала Полина Цурская, понаделавшая кучу ошибок. Меньше 55 – это слишком низко для призера одного из этапов прошлогоднего Гран-при и претендентки на место в сборной.
Зато порадовал Михаил Коляда. При новых правилах, которые более суровы к падениям с четверных, наш лидер отложил в сторону не дававшийся ему упрямый лутц, и это сразу сказалось. В Братиславе Коляда начал с классного каскада из тулупов «4+3» (больше 17 баллов!) и откатался почти идеально. Сплошные «плюсы» и четвертые уровни сложности!
96,82 – это серьезно. Второй результат сезона в мире (после 104,15 Семы Уно) и «+10» от результата недельной давности нашего Дмитрия Алиева. Еще на пять баллов больше проиграл Коляде его главный конкурент на словацком турнире Сергей Воронов. 30-летний ветеран обошелся без падений, но испортил выезды со всех трех прыжковых элементов, включая четверной тулуп.
После короткой мужчины в Братиславе сегодня отдыхают: медали они будут разыгрывать в субботу. А тем временем выяснилось: старт в сезоне Загитовой теперь состоится на следующей неделе – в четверг, 27 сентября. Она оперативно заявилась на еще один «челленджер» в немецком Оберстдорфе.
Что ж, потерпим еще несколько дней. Только, Алина, пусть мама с папой заполняют все бумажки внимательно.
Турнир Autumn Classic
Оуквилл (Канада)
Женщины. Короткая программа
|
1
|
Евгения Медведева (Россия)
|
70,98
|
2
|
Брэйди Теннелл (США)
|
69,26
|
3
|
Беренис Мейте (Франция)
|
58,23
|
4
|
Вакаба Хигути (Япония)
|
57,54
Турнир «Кубок Онджея Непелы»
Братислава (Словакия)
Мужчины. Короткая программа
|
1
|
Михаил Коляда (Россия)
|
96,82
|
2
|
Сергей Воронов (Россия)
|
81,77
|
3
|
Кейдзи Танака (Япония)
|
77,53
|
4
|
Морис Квителашвили (Грузия)
|
76,49
|
5
|
Александр Самарин (Россия)
|
76,30
Женщины. Короткая программа
|
1
|
Рика Кихира (Япония)
|
70,79
|
2
|
Елизавета Турсынбаева (Казахстан)
|
69,99
|
3
|
Станислава Константинова (Россия)
|
65,03
|
4
|
Полина Цурская (Россия)
|
54,36