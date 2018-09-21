Сегодня рано утром по московскому времени состоялся официальный дебют россиянки Евгении Медведевой под руководством нового тренера Брайана Орсера.

Канадский турнир Autumn Classic International входит в серию «челленджер» – вторую по значимости после Гран-при. При жеребьевке короткой программы Медведевой выпал 13-й номер из 22 участниц. Соответственно, выступала она в третьей разминке из четырех, возглавила протокол и осталась на первом месте до конца. Однако преимущество двукратной чемпионки мира над Брэйди Теннелл получилось символическим – всего 1,72. При том, что американка откаталась не идеально.

«МИНУС ЧЕТЫРЕ» ОТ ТРУСОВОЙ

Оценки Медведевой по ее чемпионским меркам тоже выглядят довольно скромно. 70,98 – это лишь четвертый результат сезона в мире, позади трех наших юниорок – Алены Косторной, Анны Щербаковой и Александры Трусовой. Последняя две недели назад в Каунасе получила почти на четыре балла больше, хотя свои коронные четверные в короткой исполнять не могла – это запрещено правилами.

Медведева упала? Нет, она не падала. Хотя приземление с акселя – традиционно ее самого нелюбимого прыжка – получилось с ошибкой, стоившей фигуристке пары баллов. В остальном же прокат смотрелся вполне себе хорошо. Однако судьи, которые с этого сезона ставят оценки за технику по новым, существенно измененным правилам, рассудили иначе. Прежде, чем объявить свой вердикт они совещались долго, минуты две. А потом выдали Медведевой дорожку шагов третьего, не максимального уровня и оставили ее без «плюсов» за стартовый лутц, который на мой, дилетантско-несудейский взгляд был сделан совершенно по-медведевски, то есть, здорово.

Впрочем, не исключено, что я просто придираюсь к придиркам арбитров. Медведева на днях сама признавала: ее новые программы еще сыроваты. В ожидании оценок они с Орсером обсуждали прокат без всяких восторгов, по-деловому. Когда же баллы зажглись на табло, то Женя закивала головой и улыбнулась – не скептически (мол, с вами все ясно), а скорее облегченно. Похоже, она не удивилась бы, поставь судьи ее даже ниже Теннелл.

Женская произвольная программа на турнире в Оуквилле состоится уже через сутки после короткой. Также предстоящей ночью на лед выйдет другой знаменитый новичок Орсера – двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Нельзя не упомянуть и о мировом рекорде французской пары Ванесса Джеймс/Морган Сипре, получивших за короткую 73,81 и на 1,31 улучшивших достижение наших Натальи Забияко и Александра Энберта, установленное неделю назад в Бергамо.

ПРЕКРАСНЫЙ СТАРТ КОЛЯДЫ

Параллельный «челледжер», проходящий в Словакии, как известно, остался без главной звезды: Алину Загитову в среду не пустили на самолет, вылетавший из Москвы в Братиславу, из-за неправильно оформленного разрешения родителей на выезд из страны 16-летней олимпийской чемпионки. В ее отсутствие наши фигуристки короткую программу исполнили так себе. Особенно разочаровала Полина Цурская, понаделавшая кучу ошибок. Меньше 55 – это слишком низко для призера одного из этапов прошлогоднего Гран-при и претендентки на место в сборной.

Зато порадовал Михаил Коляда. При новых правилах, которые более суровы к падениям с четверных, наш лидер отложил в сторону не дававшийся ему упрямый лутц, и это сразу сказалось. В Братиславе Коляда начал с классного каскада из тулупов «4+3» (больше 17 баллов!) и откатался почти идеально. Сплошные «плюсы» и четвертые уровни сложности!

96,82 – это серьезно. Второй результат сезона в мире (после 104,15 Семы Уно) и «+10» от результата недельной давности нашего Дмитрия Алиева. Еще на пять баллов больше проиграл Коляде его главный конкурент на словацком турнире Сергей Воронов. 30-летний ветеран обошелся без падений, но испортил выезды со всех трех прыжковых элементов, включая четверной тулуп.

После короткой мужчины в Братиславе сегодня отдыхают: медали они будут разыгрывать в субботу. А тем временем выяснилось: старт в сезоне Загитовой теперь состоится на следующей неделе – в четверг, 27 сентября. Она оперативно заявилась на еще один «челленджер» в немецком Оберстдорфе.

Что ж, потерпим еще несколько дней. Только, Алина, пусть мама с папой заполняют все бумажки внимательно.

Турнир Autumn Classic

Оуквилл (Канада)

Женщины. Короткая программа

1 Евгения Медведева (Россия) 70,98 2 Брэйди Теннелл (США) 69,26 3 Беренис Мейте (Франция) 58,23 4 Вакаба Хигути (Япония) 57,54

Турнир «Кубок Онджея Непелы»

Братислава (Словакия)

Мужчины. Короткая программа

1 Михаил Коляда (Россия) 96,82 2 Сергей Воронов (Россия) 81,77 3 Кейдзи Танака (Япония) 77,53 4 Морис Квителашвили (Грузия) 76,49 5 Александр Самарин (Россия) 76,30

Женщины. Короткая программа