Олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев – о выступлении Евгении Медведевой и танцевальной пары Виктория Синицына/Никита Кацалапов на первых стартах сезона.

«ЖЕНЯ СДЕЛАЛА СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ, ПЕРЕЕХАВ В ДРУГУЮ СТРАНУ»

– Это только начало сезона, и стоит напомнить, что Женя сделала серьезный шаг в карьере – поменяла тренера и не только, а еще и сменила страну проведения тренировок, – говорит Дмитрий Соловьев. – Это кардинальная перемена для любого человека, а для спортсмена – тем более. К тому же, у нее была травма и это все наложилось. Пока Женя не в самой лучшей форме, но мы прекрасно знаем ее характер, знаем, как она умеет собираться в нужный момент. Уверен, что ей просто нужно некоторое время. Она накатает программы, наберет форму, и мы увидим в исполнении Жени то катание, которое полюбили зрители, которое высоко оценивали судьи.

– Медведева проиграла американке Брейди Теннелл, что для нее нонсенс. Олимпиаду не будем учитывать. Ничего страшного не случилось?

– Абсолютно ничего страшного. По себе знаю, всегда очень сложно начинать новый цикл с новыми мыслями, новыми идеями. Я уже говорил, что на Женю столько всего навалилось за такой короткий период, что ей просто нужно в это втянуться.

– В чем причина поражения Медведевой, если не считать падение в произвольной программе?

– Во всем том, что на нее навалилось за последнее время. Не каждый взрослый человек такие перемены в жизни перенесет безболезненно, а Женя еще совсем юная девушка.

– Она сказала, что четыре месяца отдыхала, а работает с Брайаном Орсером всего полтора месяца.

– Да, у нее был большой перерыв в работе. Спортсмен не может долгое время не тренироваться. Перерыв должен длиться максимум три недели. Я из-за травмы не катался восемь месяцев. За это время забыл, что такое стоять на льду.

– Медведева сказала, что уехала в Канаду к другому тренеру, чтобы выйти на новый уровень. Вы понимаете это ее решение, и поможет ли оно выйти на новый уровень? С Этери Тутберидзе она достигла потолка?

– Я никогда не рассуждаю на тему личных отношений тренера и спортсмена. Я не знаю, какие были отношения в последнее время между Этери и Женей. Но, судя по ее высказываниям, Женя действительно достигла некоего потолка. Мы ведь с Катей (Бобровой. – Прим. ред.) тоже меняли тренера. Нам многие говорили, это ничего для нас не изменит. Но прошло некоторое время, и мы действительно вышли на другой уровень. Для Жени это тоже серьезный опыт, который позволит ей сделать шаг вперед. У каждого тренера, есть чему поучиться, а Женя уехала к такому большому специалисту, как Брайан Орсер. У него в группе есть серьезные спортсмены, а мы все подпитываемся от хорошей конкуренции. Считаю, что Женя приняла правильное решение.

«НИКИТА И ВИКА ПРИОБРЕТАЮТ УВЕРЕННОСТЬ, ЧЕГО ИМ НЕ ХВАТАЛО»

– Для Никиты и Вики тоже все непросто начиналось в этом сезоне, у обоих были какие-то сложности со здоровьем, – продолжает разговор Дмитрий Соловьев про пару Виктория Синицына/Никита Кацалапов. – Ребята очень много работают, они фанаты своего дела. Им в этом помогает прекрасная команда, которая работала и с нами.

Саша Жулин очень правильно подводит ребят к соревнованиям. Есть у нас Сергей Георгиевич Петухов – хореограф высочайшего уровня, который добавляет изюминку в программу. По работе с поддержками есть потрясающий специалист Дима Ионов. Он помогает со всеми сложными элементами. Ни могу не сказать про Петра Вячеславовича Дурнева. Мы его называем Орлиный глаз. Он видит каждый элемент, подмечает каждую мелочь. Чтобы мы не перекрутили обязательные элементы, сделали, так называемое разрешение между элементами. У нас мощный коллектив, большая дружная семья. И с помощью этого коллектива ребята набирают форму.

Мне нравятся обе их программы, они с каждой неделей прогрессируют, набирают скорость, что немаловажно в программе. От скорости зависит, чтобы программа была не просто сложной, напичканной элементами, а чтобы она летала. Сейчас как раз период набирания формы, когда Никита и Вика добавляют свои элементы. Они приобретают уверенность в себе, чего им не хватало в прошлом сезоне.

НАША СПРАВКА

Евгения Медведева заняла второе место на турнире серии «Челленджер» Autumn Classic International, который проходил в канадском Оквилле. Медведева по итогам короткой и произвольной программы набрала 204,89 балла, уступив лишь американке Брейди Теннелл (206,41). Замкнула тройку француженка Маэ Беренис Мейте (178,89).

Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали победителями прошедшего в Братиславе турнира Ondrej Nepela Trophy в танцах на льду. Российская пара набрала 196,42 балла. Вторыми стали американцы Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер – 178,64. Третье место заняла еще одна российская пара Бетина Попова/Сергей Мозгов – 170,47.