Напомню, что Загитова должна была кататься на прошлой неделе в Братиславе, но не смогла вылететь в Словакию из Москвы: в аэропорту несовершеннолетнюю фигуристку «завернули» пограничники из-за неправильно оформленного разрешения на выезд от ее родителей. Времени на переделку документов уже не оставалось, и тогда Загитова оперативно перезаявилась на другой «челленджер» - в Германии, неделей позже. Его организаторы, несмотря на форс-мажор, приняли чемпионку Пхенчхана-2018 с распростертыми объятиями.

ТРЕВОЖНЫЙ РАСКЛАД

Несмотря на невысокий статус турнира, у выступления Загитовой в Оберстдорфе имелся немаловажный подтекст. Дело в том, что на старте нового сезона российские одиночницы пока не демонстрируют такого мирового доминирования, как в предыдущем олимпийском цикле. Если не считать юниорок (у них-то все в полном порядке, но пока из-за юного возраста нет права бороться за медали чемпионатов мира, Европы и «Гран-при»), то в сентябре из наших порадовала только Елизавета Туктамышева. В остальном же на первый план вышли молодые зарубежные фигуристки: американка Брэйди Теннелл, только что обыгравшая в Канаде саму Евгению Медведеву, и японка Рика Кихира, выдавшая в произвольной программе аж два чистых тройных акселя, в том числе один - в каскаде!

Это произошло в той самой Братиславе, куда не доехала Загитова. Которая за лето выросла на несколько сантиметров и на недавних контрольных прокатах в Москве дважды упала в произвольной. Такой вот мутноватый, тревожный расклад…

В Оберстдорфе россиянка исполняла короткую программу последней. Загитова вышла на лед в новом бело-жемчужном платье, зазвучали фрагменты из мюзикла «Призрак оперы» и…

ИДЕАЛЬНОЕ КАТАНИЕ

Она выступила просто блестяще. Четко, безошибочно – да что там, идеально! Причем дорогущий каскад лутц-ритбергер Загитова сделала в самом начале (то есть, без 10-процентной надбавки), а завершила прыжковую часть программы великолепным флипом с двумя поднятыми вверх руками. Судейские бонусы (по новым правилам – «+/-5» вместо прежних «+/-3») посыпались как из ведра. Ни одной сбавки – сплошь «плюсы», в основном от трех и выше.

Разумеется, это был мировой рекорд. У Медведевой недельной давности Загитова выиграла девять баллов. У ближайшей преследовательницы в Оберстдорфе – восемь. У прежней рекордсменки сезона Александры Трусовой – больше пяти. Для короткой программы это очень много. Даже своему, ныне уже аннулированному достижению по старым правилам из олимпийского Пхенчхана она уступила заметно меньше - всего 2,99.

Браво, Алина! Вот уж, успокоила так успокоила – что называется, успокойнее не бывает. Так что вы не торопитесь, уважаемые американки с японками. В этом виде фигурного катания Россия – по-прежнему впереди, и помешать ей могут разве что дотошные пограничники.

И оценок они с тренером Этери Тутберидзе тоже ждали спокойно, уверенно, со сдержанными улыбками. Сдержанными в том числе и потому, что обе понимали: главное испытание будет в пятницу. Произвольная программа.

Турнир NebelhornTrophy

Оберстдорф (Германия)

Женщины. Короткая программа