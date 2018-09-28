Хет-трик Загитовой. Наша чемпионка побила все мировые рекорды
Алина Загитова в блестящем стиле выиграла свой первый турнир нового сезона – в немецком Оберстдорфе.
Когда накануне она чистейшим образом исполнила короткую программу, это не могло не радовать, но та радость была, что называется, с оглядкой - на куда более трудную пятничную произвольную. Четыре минуты на льду вместо 2.50 и семь прыжковых элементов вместо трех. Ведь качественного «длинного» проката мы у 16-летней Загитовой не видели аж с февральских Игр в Пхенчхане. Дальше - что на ЧМ-2018 (только 5-е место), что на недавних контрольных выступлениях в Москве - наша олимпийская чемпионка в произвольной постоянно падала, причем не однажды.
ОНА НЕ «ОДНОРАЗОВАЯ»!
Причины известны: за последние полгода Алина выросла на пять сантиметров (сейчас в ней уже 161) и теперь вынуждена приспосабливаться к своим новым габаритам. Проблема для юных фигуристок типичная и весьма опасная. Сколько их уже было, этих «одноразовых чемпионок», ярко вспыхивавших в начале карьеры, а потом пропадавших навсегда.
Сегодня Загитова каталась не последней, как в четверг, а «третьей с конца». То, что новая программа поставлена на музыку из оперы «Кармен», уже было известно, а вот черно-розовое платье публика увидела впервые. Зазвучали первые такты и…
Когда эти четыре минуты истекли, и музыка смолкла, соревнования одиночниц смело можно было закрывать. Замыкавшим стартовый протокол японке Маи Михаре и Лоне Хендрикс из Бельгии Загитова не оставила ни единого шанса. Россиянка, как и накануне, была безупречна. Она не допустила не то, что ошибок - даже заметной невооруженному глазу помарочки. И получила судейские «плюсы» еще выше, чем за короткую. Ничего не скажешь: просто мо-ло-дец!
Выезжая со льда, она уже улыбалась широко, «от уха до уха». Понимала, что старт сезона удался на все сто процентов. А через минутку-другую появились оценки, и настало время восхищаться вновь.
НОКДАУН ДЛЯ МЕДВЕДЕВОЙ И ТРУСОВОЙ
Конечно, это был мировой рекорд. Точнее два (второй по сумме), а еще точнее – три (с учетом достижения в короткой, установленного в четверг). Хет-трик, «Большой шлем» - ну, или какое там название вам больше нравится. В произвольной Загитова перекрыла прежний рекорд японки Рики Кихиры на 11 баллов, а по сумме «усвистала» от соотечественницы Александры Трусовой на все 17. От той самой Трусовой, которая недавно в Каунасе выдала три четверных.
Правда, надо заметить, что лишь один из них Трусова исполнила чисто. Загитова же, как известно, пока довольствуется прыжками в три оборота. Неужто она действительно работает - новая система судейства, призванная приструнить любителей (в основном, мужского пола) «попадать с четверных»?..
Я бы не стал тут торопиться с выводами. Большую разницу между двумя нашими фигуристками обеспечила оценка за компоненты. А по технике «каунасская» Трусова у «оберстдорфской» Загитовой все равно выиграла, пусть и чуть-чуть.
Еще хочу обратить внимание вот на что: новые рекорды Загитовой уже очень близки к прежним мировым, установленным еще по старым правилам. Сегодня в Германии она получила за произвольную на 0,42 больше, чем в золотом Пхенчхане! Ну и, конечно, бросается в глаза гигантская дистанция между ней и Евгенией Медведевой, неделю назад аналогичным образом открывшей свой сезон в Канаде: «плюс 33 с половиной» в пользу Загитовой по сумме двух прокатов - настоящий нокдаун. Что ж, Жене и ее новому тренеру Брайану Орсеру самое время готовить ответный удар.
СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР – УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ
Из других результатов Оберстдорфа отмечу второе место в короткой программе нашего Артура Дмитриева. Ну, а на следующей неделе нас ждут еще два интересных турнира. На «Кубке Финляндии» в Эспо начинают сезон лидеры российского парного катания Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Вместе с ними там будут кататься и Михаил Коляда (между прочим, действующий мировой рекордсмен в произвольной), и Дмитрий Алиев, и Елизавета Туктамышева, и танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным. Этакий выездной чемпионат страны.
А на другом конце земного шара, в японской Саитаме уже 6 октября снова выйдет на лед Она. Алина Загитова. Это будет необычный командный турнир одиночников Japan Open, где россиянка выступит за сборную Европы - вместе с Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом.
Оберстдорф (Германия)
Турнир Nebelhorn Trofhy
Женщины
Произвольная программа
|
1
|
Алина Загитова (Россия)
|
158,50 (рекорд мира)
|
2
|
Маи Михара (Япония)
|
138,28
|
3
|
Лона Хендрикс (Бельгия)
|
132,66
Сумма двух программ
|
1
|
Алина Загитова (Россия)
|
238,43 (рекорд мира)
|
2
|
Маи Михара (Япония)
|
209,22
|
3
|
Лона Хендрикс (Бельгия)
|
204,16
Все мировые рекорды – сейчас и по старым правилам, до сезона-2018/19
|
Мужчины
|
Новые рекорды (на 28.09.2018)
|
Старые рекорды (аннулированы)
|
Короткая
программа
|
104,15
Сема Уно (Япония)
|
112,72
Юдзуру Ханю (Япония)
|
Произвольная
программа
|
177,55
Михаил Коляда (Россия)
|
223,20
Юдзуру Ханю (Япония)
|
Сумма двух
программ
|
276,20
Сема Уно (Япония)
|
330,43
Юдзуру Ханю (Япония)
|
Женщины
|
|
|
Короткая
программа
|
79,93
Алина Загитова (Россия)
|
82,92
Алина Загитова (Россия)
|
Произвольная
программа
|
158,50
Алина Загитова (Россия)
|
160,46
Евгения Медведева (Россия)
|
Сумма двух
программ
|
238,43
Алина Загитова (Россия)
|
241,31
Евгения Медведева (Россия)
|
Пары
|
|
|
Короткая
Программа
|
73,81
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
|
84,17
Татьяна Волосожар/Максим Траньков (Россия)
|
Произвольная
Программа
|
136,40
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
|
162,86
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
Сумма двух
программ
|
210,21
Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)
|
245,84
Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)
|
Танцы
|
|
|
Короткая
Программа
|
79,11
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)
|
83,73
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
Произвольная программа
|
120,74
Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)
|
123,47
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
|
Сумма двух
программ
|
197,42
Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)
|
207,20
Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)