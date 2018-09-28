V4x3 l 1538159403919

Когда накануне она чистейшим образом исполнила короткую программу, это не могло не радовать, но та радость была, что называется, с оглядкой - на куда более трудную пятничную произвольную. Четыре минуты на льду вместо 2.50 и семь прыжковых элементов вместо трех. Ведь качественного «длинного» проката мы у 16-летней Загитовой не видели аж с февральских Игр в Пхенчхане. Дальше - что на ЧМ-2018 (только 5-е место), что на недавних контрольных выступлениях в Москве - наша олимпийская чемпионка в произвольной постоянно падала, причем не однажды.

ОНА НЕ «ОДНОРАЗОВАЯ»!

Причины известны: за последние полгода Алина выросла на пять сантиметров (сейчас в ней уже 161) и теперь вынуждена приспосабливаться к своим новым габаритам. Проблема для юных фигуристок типичная и весьма опасная. Сколько их уже было, этих «одноразовых чемпионок», ярко вспыхивавших в начале карьеры, а потом пропадавших навсегда.

Сегодня Загитова каталась не последней, как в четверг, а «третьей с конца». То, что новая программа поставлена на музыку из оперы «Кармен», уже было известно, а вот черно-розовое платье публика увидела впервые. Зазвучали первые такты и…

Когда эти четыре минуты истекли, и музыка смолкла, соревнования одиночниц смело можно было закрывать. Замыкавшим стартовый протокол японке Маи Михаре и Лоне Хендрикс из Бельгии Загитова не оставила ни единого шанса. Россиянка, как и накануне, была безупречна. Она не допустила не то, что ошибок - даже заметной невооруженному глазу помарочки. И получила судейские «плюсы» еще выше, чем за короткую. Ничего не скажешь: просто мо-ло-дец!

Выезжая со льда, она уже улыбалась широко, «от уха до уха». Понимала, что старт сезона удался на все сто процентов. А через минутку-другую появились оценки, и настало время восхищаться вновь.

НОКДАУН ДЛЯ МЕДВЕДЕВОЙ И ТРУСОВОЙ

Конечно, это был мировой рекорд. Точнее два (второй по сумме), а еще точнее – три (с учетом достижения в короткой, установленного в четверг). Хет-трик, «Большой шлем» - ну, или какое там название вам больше нравится. В произвольной Загитова перекрыла прежний рекорд японки Рики Кихиры на 11 баллов, а по сумме «усвистала» от соотечественницы Александры Трусовой на все 17. От той самой Трусовой, которая недавно в Каунасе выдала три четверных.

V4x3 m 1538065852566
Загитова открыла сезон мировым рекордом и обошла Медведеву на 9 баллов! (видео)

Правда, надо заметить, что лишь один из них Трусова исполнила чисто. Загитова же, как известно, пока довольствуется прыжками в три оборота. Неужто она действительно работает - новая система судейства, призванная приструнить любителей (в основном, мужского пола) «попадать с четверных»?..

Я бы не стал тут торопиться с выводами. Большую разницу между двумя нашими фигуристками обеспечила оценка за компоненты. А по технике «каунасская» Трусова у «оберстдорфской» Загитовой все равно выиграла, пусть и чуть-чуть.

Еще хочу обратить внимание вот на что: новые рекорды Загитовой уже очень близки к прежним мировым, установленным еще по старым правилам. Сегодня в Германии она получила за произвольную на 0,42 больше, чем в золотом Пхенчхане! Ну и, конечно, бросается в глаза гигантская дистанция между ней и Евгенией Медведевой, неделю назад аналогичным образом открывшей свой сезон в Канаде: «плюс 33 с половиной» в пользу Загитовой по сумме двух прокатов - настоящий нокдаун. Что ж, Жене и ее новому тренеру Брайану Орсеру самое время готовить ответный удар.

СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР – УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Из других результатов Оберстдорфа отмечу второе место в короткой программе нашего Артура Дмитриева. Ну, а на следующей неделе нас ждут еще два интересных турнира. На «Кубке Финляндии» в Эспо начинают сезон лидеры российского парного катания Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Вместе с ними там будут кататься и Михаил Коляда (между прочим, действующий мировой рекордсмен в произвольной), и Дмитрий Алиев, и Елизавета Туктамышева, и танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным. Этакий выездной чемпионат страны.

А на другом конце земного шара, в японской Саитаме уже 6 октября снова выйдет на лед Она. Алина Загитова. Это будет необычный командный турнир одиночников Japan Open, где россиянка выступит за сборную Европы - вместе с Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом.

Оберстдорф (Германия)
Турнир Nebelhorn Trofhy
Женщины
Произвольная программа

1

Алина Загитова (Россия)

158,50 (рекорд мира)

2

Маи Михара (Япония)

138,28

3

Лона Хендрикс (Бельгия)

132,66

Сумма двух программ

1

Алина Загитова (Россия)

238,43 (рекорд мира)

2

Маи Михара (Япония)

209,22

3

Лона Хендрикс (Бельгия)

204,16

Все мировые рекорды – сейчас и по старым правилам, до сезона-2018/19

Мужчины

Новые рекорды (на 28.09.2018)

Старые рекорды (аннулированы)

Короткая

программа

104,15

Сема Уно (Япония)

112,72

Юдзуру Ханю (Япония)

Произвольная

программа

177,55

Михаил Коляда (Россия)

223,20

Юдзуру Ханю (Япония)

Сумма двух

программ

276,20

Сема Уно (Япония)

330,43

Юдзуру Ханю (Япония)

Женщины

 

 

Короткая

программа

79,93

Алина Загитова (Россия)

82,92

Алина Загитова (Россия)

Произвольная

программа

158,50

Алина Загитова (Россия)

160,46

Евгения Медведева (Россия)

Сумма двух

программ

238,43

Алина Загитова (Россия)

241,31

Евгения Медведева (Россия)

Пары

 

 

Короткая

Программа

73,81

Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

84,17

Татьяна Волосожар/Максим Траньков (Россия)

Произвольная

Программа

136,40

Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

162,86

Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)

Сумма двух

программ

210,21

Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция)

245,84

Алена Савченко/Бруно Массо (Германия)

Танцы

 

 

Короткая

Программа

79,11

Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

83,73

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

Произвольная программа

120,74

Кэтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада)

123,47

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)

Сумма двух

программ

197,42

Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США)

207,20

Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция)
Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.