Когда накануне она чистейшим образом исполнила короткую программу, это не могло не радовать, но та радость была, что называется, с оглядкой - на куда более трудную пятничную произвольную. Четыре минуты на льду вместо 2.50 и семь прыжковых элементов вместо трех. Ведь качественного «длинного» проката мы у 16-летней Загитовой не видели аж с февральских Игр в Пхенчхане. Дальше - что на ЧМ-2018 (только 5-е место), что на недавних контрольных выступлениях в Москве - наша олимпийская чемпионка в произвольной постоянно падала, причем не однажды.

ОНА НЕ «ОДНОРАЗОВАЯ»!

Причины известны: за последние полгода Алина выросла на пять сантиметров (сейчас в ней уже 161) и теперь вынуждена приспосабливаться к своим новым габаритам. Проблема для юных фигуристок типичная и весьма опасная. Сколько их уже было, этих «одноразовых чемпионок», ярко вспыхивавших в начале карьеры, а потом пропадавших навсегда.

Сегодня Загитова каталась не последней, как в четверг, а «третьей с конца». То, что новая программа поставлена на музыку из оперы «Кармен», уже было известно, а вот черно-розовое платье публика увидела впервые. Зазвучали первые такты и…

Когда эти четыре минуты истекли, и музыка смолкла, соревнования одиночниц смело можно было закрывать. Замыкавшим стартовый протокол японке Маи Михаре и Лоне Хендрикс из Бельгии Загитова не оставила ни единого шанса. Россиянка, как и накануне, была безупречна. Она не допустила не то, что ошибок - даже заметной невооруженному глазу помарочки. И получила судейские «плюсы» еще выше, чем за короткую. Ничего не скажешь: просто мо-ло-дец!

Выезжая со льда, она уже улыбалась широко, «от уха до уха». Понимала, что старт сезона удался на все сто процентов. А через минутку-другую появились оценки, и настало время восхищаться вновь.

НОКДАУН ДЛЯ МЕДВЕДЕВОЙ И ТРУСОВОЙ

Конечно, это был мировой рекорд. Точнее два (второй по сумме), а еще точнее – три (с учетом достижения в короткой, установленного в четверг). Хет-трик, «Большой шлем» - ну, или какое там название вам больше нравится. В произвольной Загитова перекрыла прежний рекорд японки Рики Кихиры на 11 баллов, а по сумме «усвистала» от соотечественницы Александры Трусовой на все 17. От той самой Трусовой, которая недавно в Каунасе выдала три четверных.

Правда, надо заметить, что лишь один из них Трусова исполнила чисто. Загитова же, как известно, пока довольствуется прыжками в три оборота. Неужто она действительно работает - новая система судейства, призванная приструнить любителей (в основном, мужского пола) «попадать с четверных»?..

Я бы не стал тут торопиться с выводами. Большую разницу между двумя нашими фигуристками обеспечила оценка за компоненты. А по технике «каунасская» Трусова у «оберстдорфской» Загитовой все равно выиграла, пусть и чуть-чуть.

Еще хочу обратить внимание вот на что: новые рекорды Загитовой уже очень близки к прежним мировым, установленным еще по старым правилам. Сегодня в Германии она получила за произвольную на 0,42 больше, чем в золотом Пхенчхане! Ну и, конечно, бросается в глаза гигантская дистанция между ней и Евгенией Медведевой, неделю назад аналогичным образом открывшей свой сезон в Канаде: «плюс 33 с половиной» в пользу Загитовой по сумме двух прокатов - настоящий нокдаун. Что ж, Жене и ее новому тренеру Брайану Орсеру самое время готовить ответный удар.

СЛЕДУЮЩИЙ ТУРНИР – УЖЕ ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ

Из других результатов Оберстдорфа отмечу второе место в короткой программе нашего Артура Дмитриева. Ну, а на следующей неделе нас ждут еще два интересных турнира. На «Кубке Финляндии» в Эспо начинают сезон лидеры российского парного катания Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Вместе с ними там будут кататься и Михаил Коляда (между прочим, действующий мировой рекордсмен в произвольной), и Дмитрий Алиев, и Елизавета Туктамышева, и танцоры Александра Степанова с Иваном Букиным. Этакий выездной чемпионат страны.

А на другом конце земного шара, в японской Саитаме уже 6 октября снова выйдет на лед Она. Алина Загитова. Это будет необычный командный турнир одиночников Japan Open, где россиянка выступит за сборную Европы - вместе с Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и Денисом Васильевсом.

Оберстдорф (Германия)

Турнир Nebelhorn Trofhy

Женщины

Произвольная программа

1 Алина Загитова (Россия) 158,50 (рекорд мира) 2 Маи Михара (Япония) 138,28 3 Лона Хендрикс (Бельгия) 132,66

Сумма двух программ

1 Алина Загитова (Россия) 238,43 (рекорд мира) 2 Маи Михара (Япония) 209,22 3 Лона Хендрикс (Бельгия) 204,16

Все мировые рекорды – сейчас и по старым правилам, до сезона-2018/19