- Три мировых рекорда установила Загитова на своем первом турнире нынешнего сезона. Что это значит, почему эти рекорды случились?

- Это абсолютно ничего не значит. Поменялась система судейства. В прошлом сезоне каждый хорошо исполненный элемент оценивался от 0 до плюс 3, а плохо исполненный от 0 до минус 3. В нынешнем сезоне разброс оценок увеличился – от минус 5 до плюс 5. Поэтому появилась возможность получать более высокую оценку за хорошо исполненный элемент. В этом собственно и состоит объяснение рекорда. Но главные старты впереди и сейчас отталкиваться от этих оценок сложно. Настоящая война начнется на этапах Гран-при, где будут вступать все сильнейшие.

Если вернуться к программе Алины, то она выступила чистенько. Думаю, еще будут какие-то изменения. Если в прошлом сезоне в произвольной программе эти прыжки она прыгала во второй половине, то сейчас прыжки распределены равномерно.

- При старой системе эти рекорды тоже состоялись бы?

- Это трудно сказать, это математика. Я этим точно не занимался. Я больше отталкивался от катания, и на оценки не делал сильного акцента. Сейчас нужно смотреть, как откатаются основные соперники Алины, как будет набирать форму Женя Медведева. Но могу еще раз повторить: чудненько, что первый старт сезона у Адины прошел без помарок и на высоком уровне.

- Загитова сказала, что выросла на пять сантиметров. Визуально это заметно?

- В прошлом сезоне я видел Алину вживую, на катке, сейчас смотрюее выступление на экране своего телефона. Поэтому мне трудно ответить на этот вопрос.

- Оцените новые программы Загитовой и Медведевой с «танцевальной» точки зрения, то есть, как бы без прыжков: хореография, выбор музыки, костюмы.

- Чем эти девушки хороши – они совершенно разные. Их невозможно и нельзя сравнивать. У каждой из них есть свои изюминки, и свои плюсы, которые им помогают выигрывать. В прошлом году и Алина, и Женя добились стопроцентного попадания со своими программами. Но если их поменять местами, то вполне возможно не было бы такого эффекта. Каждая из них идет своей дорогой.

- Разница между ними на стартовых турнирах получилась огромной - больше 30 баллов. Как вы думаете, Загитова ушла вперед надолго или Медведева способна догнать?

- Надо напомнить, что у Жени в программе были помарки, которые не позволили ей набрать больше баллов. А на счет догонит – не догонит, все решится в их личной борьбе. Тем за ней и интереснее наблюдать.