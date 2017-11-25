Самарин стал победителем Shanghai Trophy
Российский фигурист Александр Самарин выиграл турнир Shanghai Trophy.
Россиянин набрал 175,65 балла. Вторым стал грузин Морис Квителашвили – 157,78 балла. На третьем месте представитель Казахстана Денис Тен - 157,01.
Отметим, что на этом турнире спортсмены показывали только произвольную программу.
Фигурное катание
Shanghai Trophy
Мужчины
Произвольная программа
Итоговое положение
1. Александр Самарин (Россия) - 175,65 балла.
2. Морис Квителашвили (Грузия) – 157,78
3. Денис Тен (Казахстан) – 157,01