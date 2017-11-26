Лидирует после короткой программы японка Сатоко Мияхара (70,72), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (69,40), третье - канадка Габриэль Дэйлман (68,08). Россиянка Серафима Саханович занимает пятую позицию (66,28), Алена Леонова - седьмую (63,91).

Соревнования в Лейк-Плэсиде определят окончательный состав финала Гран-при, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.