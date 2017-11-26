Российская фигуристка Полина Цурская занимает восьмое место после короткой программы на турнире Skate America.

Лидирует после короткой программы японка Сатоко Мияхара (70,72), второе место занимает ее соотечественница Каори Сакамото (69,40), третье - канадка Габриэль Дэйлман (68,08). Россиянка Серафима Саханович занимает пятую позицию (66,28), Алена Леонова - седьмую (63,91).

Соревнования в Лейк-Плэсиде определят окончательный состав финала Гран-при, который пройдет с 7 по 10 декабря в японской Нагое.