Россиянин Сергей Воронов занял третье место. Его соотечественник Максим Ковтун и израильский фигурист Даниэль Самохин снялись с турнира.

Гран-при

6-й этап

Skate America

Лейк-Плэсид, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Нэтан Чен (США) – 275,88
2. Адам Риппон (США) – 266,45
3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03
5. Хань Янь (Китай) – 228,33
6. Росс Майнер (США) – 219,62
7. Такахито Мура (Япония) – 212,77
8. Лиам Файрус (Канада) – 210,83
9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 204,05
10. Роман Садовский (Канада) – 200,10

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