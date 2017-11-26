Чен выиграл Skate America, Воронов занял третье место
Американский фигурист Нэтан Чен одержал победу на заключительном этапе Гран-при Skate America.
Россиянин Сергей Воронов занял третье место. Его соотечественник Максим Ковтун и израильский фигурист Даниэль Самохин снялись с турнира.
Гран-при
6-й этап
Skate America
Лейк-Плэсид, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) – 275,88
2. Адам Риппон (США) – 266,45
3. Сергей Воронов (Россия) – 257,49
4. Боян Цзинь (Китай) – 246,03
5. Хань Янь (Китай) – 228,33
6. Росс Майнер (США) – 219,62
7. Такахито Мура (Япония) – 212,77
8. Лиам Файрус (Канада) – 210,83
9. Кевин Рейнолдс (Канада) – 204,05
10. Роман Садовский (Канада) – 200,10