«Я сделал то, что поставил себе целью. Как мне кажется, именно в таких случаях у нас в России тебя называют мужиком. Сказал - сделал. Подумал - сделал. А не наговорил кучу всего, и это осталось только словами», - приводит слова Воронова «Р-Спорт».

30-летний фигурист также высказался относительно своего возраста.

«Где те молодые таланты и талантищи, о которых говорили раньше? Докатаются ли нынешние молодые ребята до нашего возраста? Очень большой вопрос. Ни в коем случае не умаляю ничьих заслуг, никого не хочу ни задеть, ни обидеть. Но серьезно: до 30 лет докатаетесь - шляпу сниму. А пока…», - добавил Воронов.