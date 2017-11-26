- Как обстоят дела сейчас?

- Нога в гипсе. Как только мы вернулись из Японии в Москву, мне наложили гипс. Сейчас я прохожу курс реабилитации. Делаю все, чтобы восстановиться. Мне очень помогают. Еще раз хочу сказать спасибо нашей федерации, тренерам, врачам, которые поддерживают меня и переживают.

- Вопрос с участием в финале Гран-при открыт?

- Если врачи запретят выступать в Японии, это будет худший сценарий. Мне будет очень тяжело наблюдать со стороны за борьбой спортсменов. Тем более, я отобралась в финал. И, как я сказала, это будут первые в моей карьере соревнования, которые я пропущу из-за травмы. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Во всяком случае для себя я приняла решение, что выступлю в финале Гран-при, несмотря ни на что, - цитирует Медведеву «Весь спорт».

Напомним, финал Гран-при по фигурному катанию состоится в Нагое (Япония) 7-10 декабря.