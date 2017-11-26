Победители набрали 194,25 балла. Второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте – 181,63 балла.

На третьем месте россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - 176,53 балла. Еще одна российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро заняла шестое место.

Фигурное катание

Гран-при

Лейк-Плэсид (США)

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 194,25 балла.

2. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 181,63

3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 176,53...

6. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 160,28

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.