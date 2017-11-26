Синицына и Кацалапов заняли третье место в танцах на льду на Гран-при в США, победили американцы Шибутани

Американский дуэт Майя Шибутани/Алекс Шибутани стал победителем Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США).