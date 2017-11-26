Синицына и Кацалапов заняли третье место в танцах на льду на Гран-при в США, победили американцы Шибутани
Американский дуэт Майя Шибутани/Алекс Шибутани стал победителем Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэсиде (США).
Победители набрали 194,25 балла. Второе место заняли итальянцы Анна Каппеллини и Лука Ланотте – 181,63 балла.
На третьем месте россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов - 176,53 балла. Еще одна российская пара Тиффани Загорски / Джонатан Гуррейро заняла шестое место.
Фигурное катание
Гран-при
Лейк-Плэсид (США)
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Майя Шибутани/Алекс Шибутани (США) – 194,25 балла.
2. Анна Каппеллини/Лука Ланотте (Италия) – 181,63
3. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 176,53...
6. Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро (Россия) – 160,28