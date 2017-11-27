По сумме двух программ Мияхара набрала 214,03 балла, ее соотечественница Каори Сакамото (210,59) стала второй. Замкнула тройку лучших американка Брэди Теннелл, набравшая 204,10 балла.

Лучшей из россиянок с результатом 195,56 балла стала Полина Цурская, занявшая четвертое место. Серафима Саханович (189,75) стала пятой. Алена Леонова (185,93) показала седьмой результат.

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