Представительница Японии Сатоко Мияхара одержала победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Лейк-Плэйсиде.

По сумме двух программ Мияхара набрала 214,03 балла, ее соотечественница Каори Сакамото (210,59) стала второй. Замкнула тройку лучших американка Брэди Теннелл, набравшая 204,10 балла.

Лучшей из россиянок с результатом 195,56 балла стала Полина Цурская, занявшая четвертое место. Серафима Саханович (189,75) стала пятой. Алена Леонова (185,93) показала седьмой результат.