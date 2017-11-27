Напомним, спортсменка заняла пятое место на этапе Гран-при в США – турнире Skate America.

"Я бы сказала, что тренеры примерно одинаково поддерживают и настраивают. Евгений Викторович даже аккуратнее все делает, он на разминке мне заданий особенных не давал. То есть я делала то же самое, что и с другими тренерами делаю на соревнованиях. А Евгений Викторович больше морально настраивал.

Когда я выходила со льда, он меня спросил: "Где перебежка?". Еще на тренировке он мне сказал добавить перебежку перед тем же акселем, который у меня не получился в прокате. А я ее не сделала. Но в целом похвалил. И я довольна. Не так, чтобы "вау", но довольна", – цитирует Саханович агентство "Р-Спорт".