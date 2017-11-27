Воронов занял третье место на турнире Skate America. Ранее россиянин выиграл этап Гран-при в Японии. 30-летний Воронов получил право выступить в Финале Гран-при.

«Сережа прекрасно выступил на двух последних стартах, достойно отработал. Он опытный спортсмен, и я не вижу ничего удивительного в его успехах. Есть Михаил Коляда, есть Александр Самарин, и есть Сергей Воронов. Не забываем, что есть Максим Ковтун, который может подлечиться и достойно выступить. Потом еще и чемпионат Европы будет, там отбор тоже будет происходить. Сережа вполне может отобраться в олимпийскую сборную», - считает Плющенко, которого цитирует «Р-Спорт».