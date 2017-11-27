«Я очень рад, что она стала стабильно кататься. У нее уже было много соревнований в этом сезоне: и в России, и за рубежом, а сейчас такой большой старт, этап Гран-при, и она выступает очень достойно», - приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

«Постоянно хочется подпрыгнуть вместе с ней, добавить ей сил, энергии. Интересные ощущения, интересное чувство», - добавил тренер.

Напомним, Саханович заняла пятое место на этапе Гран-при в США – турнире Skate America.