"В этом сезоне россиянка одержала убедительные победы на двух этапах Гран-при ИСУ в Москве и Осаке и первой из одиночниц отобралась в финал этой серии, который пройдет с 7 по 10 декабря в городе Нагоя. Однако врачи диагностировали у спортсменки травму ноги, из-за которой Женя вынуждена пропустить старт в Японии.

Федерация фигурного катания на коньках России и все поклонники вида спорта от всей души желают Жене скорейшего восстановления и новых блестящих побед", - сообщается на официальном сайте ФФККР.

Отмечается, что право выступить в финале Гран-при ИСУ также завоевали Алина Загитова и Мария Сотскова, которые будут представлять Россию на этом турнире в отсутствии Евгении Медведевой.