- Не думаю, что финал серии Гран-при такая уж большая потеря для Жени - это коммерческие соревнования. Время еще есть, и, думаю, можно было бы пропустить и чемпионат страны. Я, помню, и своих учеников специально освобождала от таких стартов, чтобы готовиться к Олимпиаде в тишине. Поэтому мне кажется, что принятое решение правильное, у Жени должно быть время восстановиться, - передает слова Тарасовой ТАСС.

Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в финале серии Гран-при из-за травмы.