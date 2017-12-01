Татьяна Тарасова: Не думаю, что финал серии Гран-при такая уж большая потеря для Медведевой
Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова – о решение фигуристки Евгении Медведевой пропустить финал серии Гран-при.
- Не думаю, что финал серии Гран-при такая уж большая потеря для Жени - это коммерческие соревнования. Время еще есть, и, думаю, можно было бы пропустить и чемпионат страны. Я, помню, и своих учеников специально освобождала от таких стартов, чтобы готовиться к Олимпиаде в тишине. Поэтому мне кажется, что принятое решение правильное, у Жени должно быть время восстановиться, - передает слова Тарасовой ТАСС.
Ранее стало известно, что российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в финале серии Гран-при из-за травмы.