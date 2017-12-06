Аделина Сотникова: Нашим спортсменам нужно ехать и доказывать, не бояться
Российская фигуристка Аделина Сотникова считает, что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.
"Я как спортсменка,победитель зимних олимпийских игр в Сочи 2014 (первая в истории России) хочу сказать то,что нашим спортсменам нужно ехать и доказывать, не бояться! Ехать и соревноваться,ради нашего флага,ради нашей страны!Стоять на пьедестале и перепевать Олимпийский гимн,петь наш,родной, во все горло! Чтобы голос потерять!", - написала Сотникова на своей странице в сети Instagram.
Я как спортсменка,победитель зимних олимпийских игр в Сочи 2014 (первая в истории России) хочу сказать то,что нашим спортсменам нужно ехать и доказывать, не бояться! Ехать и соревноваться,ради нашего флага,ради нашей страны!Стоять на пьедестале и перепивать Олимпийский гимн,петь наш,родной, во все горло! Чтобы голос потерять! Я думаю,что наши болельщики будут только рады,Видеть спортсменов на играх!и думаю поддержка будет нереальная! А что?Сдаваться? не ехать? Почему? Так все смогут! Сидеть на месте ровно... Спортсмены это не заслужили! Нас учили бороться при любых сложных ситуациях,нам это не страшно,нам не привыкать! Мы пашем ради этого,ради этого праздника! Побыть на олимпийских играх! Мы травмируемая,бежим впереди паровоза,обманываем врачей,что все хорошо и ничего не болит... когда совсем не так! И ради чего? Чтобы сейчас отказаться от мечты? Мы прекрасно знаем,что это наши! Наши родные,которые отвоевывают нашу страну! Пусть и под таким флагом! Приглашать на старт все-равно будут «атлета из России» Так давайте и спортсменов уважать! Мы заслужили этот праздник! Ребята,я с вами! Не представляете как я жила эти 3 года... когда речь зашла обо мне.. Я,которая ничего не видев,никуда не ходив,строго жила по режиму и по расписанию! «Это по своей воле,никто меня это делать не заставлял» Пахала как Папа Карло! И тут письмо приходит... вы не представляете с каким шоком я на все это смотрела!и какие нервы потратила... врагу не пожелаешь это чувствовать... я,все! Россия - вперёд! 🇷🇺💪🏽 #олимпиада #мызаслужили