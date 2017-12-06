"Я как спортсменка,победитель зимних олимпийских игр в Сочи 2014 (первая в истории России) хочу сказать то,что нашим спортсменам нужно ехать и доказывать, не бояться! Ехать и соревноваться,ради нашего флага,ради нашей страны!Стоять на пьедестале и перепевать Олимпийский гимн,петь наш,родной, во все горло! Чтобы голос потерять!", - написала Сотникова на своей странице в сети Instagram.