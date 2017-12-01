Томские фристайлисты отправились на первый в сезоне снежный сбор, который проходит в комплексе «Горная Саланга» в Красноярском крае.

Томские фристайлисты отправились на первый в сезоне снежный сбор, который проходит в горнолыжном комплексе «Горная Саланга» в Красноярском крае. Ребята тренируются под руководством опытных наставников, известных в прошлом спортсменов, участников Олимпийских игр Владимира Тюменцева и Артема Валинтеева.

О том, как проходят сборы, Агентству спортивных новостей Андрея и Леонтия Усовых SportUs.Рro рассказал тренер Артем Валинтеев.

«На данный момент «Горная Саланга» является одной из федеральных баз по подготовке сборной команды России по фристайлу. Всего в тренировочных мероприятиях примут участие около пятидесяти томских спортсменов, которые разбиты на возрастные группы от 7 до 15 лет.

У младших групп сбор посвящен вкатыванию и отработке базовой техники. А для старших ребят, которые будут находиться на тренировочных сборах на несколько дней дольше, задача стоит более сложная: перенести отработанные за летний период элементы на снег и принять участие в соревнованиях. Старты будут проходить на могульной трассе, построенной специально для этого мероприятия. Ребята будут работать по программе без выходных с зарядкой, двумя лыжными тренировками и одной «сухой». Сборы в Красноярском крае продлятся до 8 декабря».